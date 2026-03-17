Votantes de New Hampshire tienen opiniones divididas sobre cooperación de la policía local con ICE

La semana pasada, votantes en varios pueblos de New Hampshire votaron sobre si los departamentos locales de policía deberían cooperar con esfuerzos federales de inmigración bajo los llamados acuerdos 287g. Los votos demostraron resultados divididos, aunque las decisiones finales quedan en manos de los jefes de policía.

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Antes de la reunión municipal, la residente de Gorham Abby Evankow reunió firmas en su pueblo para una propuesta que llevaría al departamento de policía de Gorham dejar de colaborar con ICE con el control migratorio. Ella trabajó con la ACLU y con la comunidad de North Country Sanctuary en la propuesta, en la que recomendó al departamento retirarse de su acuerdo 287g.

“Como todo pueblo en New Hampshire, nuestros impuestos de renta están por los cielos”, dijo en inglés.

“¿Por qué nuestros impuestos locales de renta deberían gastarse en migración federal? Eso está mal. Y si están trabajando con la migración federal, no están trabajando en lo que los contratamos”.

Los resultados de los votos están divididos. La propuesta se aprobó en Gorham, al igual que en Ossipee. En Troy, los votantes decidieron ignorar la recomendación, después de decidir que no era el formato correcto para que los votantes opinen. El voto llegó a un empate en Carroll — técnicamente un voto fallido.

En todos los casos, los artículos no eran jurídicamente vinculantes, lo que significa que la decisión final quedaba en el jefe de policía local. El jefe de Ossipee Donald Babbin dijo que él planea que la alianza de su departamento con ICE siga. Él tiene experiencia como un oficial de Aduanas y Patrulla Fronteriza y decidió unirse al programa hace un año.

Él dijo que tiene muchos beneficios, incluyendo entrenamiento adicional para sus oficiales y mejor comunicación con sus aliados federales.

Él dijo que Ossipee incluye 17 millas en la Ruta 16, el camino principal a través del North Country. Él dijo que su departamento solo usó el acuerdo una vez para responder una llamada de violencia doméstica.

“No estamos tocando puertas buscando inmigrantes ilegales. No detenemos a los conductores por su raza. No hacemos nada de eso”, dijo en inglés. “Nuestra función principal es atender todas las llamadas que recibimos en este departamento de policía y trabajar a partir de ahí”.

Aunque la propuesta de ley quedó empatada en Carroll, la solicitante Cathy Fulkerson dijo que este era un positivo primer paso y que planea continuar abogando en contra del programa. Ella empezó a recoger firmas en una estación de transferencias locales después de que la policía de Carroll trabajó con ICE para detener a siete residentes a finales del año pasado.

“No considero que esto sea un error”, dijo en inglés. “Especialmente considerando que casi toda persona con la que hablé no sabía que nuestro departamento policial estaba cooperando con ICE, ni tampoco sabían sobre la redada de ICE”.

Los votantes en Hampton aprobaron un artículo preventivo contra un hipotético acuerdo 287g en el futuro.

Traducción de María Aguirre