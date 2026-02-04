Documentos confirman planes de ICE en Merrimack. Tres personas desafían ley de voto ausente en NH.

A continuación, lee las noticias del miércoles 4 de febrero de 2026

Documentos confirman planes de ICE para almacén de Merrimack; funcionarios estatales lo sabían hace semanas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos está planeando poner una instalación de detención en el pueblo de Merrimack, según documentos obtenidos por la ACLU de New Hampshire.

Los documentos muestran que ICE contactó a la División Estatal de Recursos Históricos a comienzos de enero. Sarah Stewart... quien lidera la agencia donde está la división, dijo en un comunicado el martes que ella toma la responsabilidad completa por fallar en informarle a la gobernadora Kelly Ayotte sobre esta comunicación.

Desde que el reportaje de una posible instalación empezó en diciembre, Ayotte ha dicho varias veces que no sabe del plan.

Devon Chafee es la directora del capítulo estatal de la ACLU. Ella dijo que la negación de ICE en brindar información pública es problemática.

“Creo que lo que más nos preocupa es que es evidente que ICE y DHS están avanzando con este proyecto de construcción de este enorme almacén en New Hampshire, y al mismo tiempo se niegan a brindar información adicional a la ciudad, al estado o a nuestros funcionarios electos. Por eso, la falta de transparencia en este caso es particularmente preocupante”, dijo Chafee.

El administrador del pueblo de Merrimack ha dicho que los funcionarios federales nunca han confirmado planes con el gobierno municipal.

Legisladores de NH elaboran plan para retomar fin de inspecciones de automóviles en el estado

Un comité en la Cámara de New Hampshire avanzará con un plan republicano para mitigar un reciente fallo judicial que impidió que el estado pusiera fin a las inspecciones obligatorias de automóviles.

La propuesta prohibiría a la policía detener a conductores por no tener un sticker de inspección válido. Las multas por violaciones de inspecciones también tendrían un límite de un dólar.

Los que la apoyan dicen que el plan refleja el espíritu de lo que los legisladores han buscado cuando repelaron las inspecciones obligatorias de seguridad el año pasado. Dicen que la idea es ganar tiempo para que los reguladores federales aprueben el plan estatal de contaminación, un requisito bajo la Ley de Aire Limpio.

La Gobernación y el Consejo Ejecutivo tendrán una reunión especial hoy miércoles para considerar cómo manejar las pruebas de emisiones hasta que se resuelva la batalla legal sobre la derogación de la inspección de seguridad.

Grupo de votantes en NH con discapacidad visual desafían la nueva ley de voto ausente

Tres votantes con discapacidad visual de New Hampshire están llevando su caso a la Corte Suprema del estado... desafiando la nueva ley de voto en ausencia del estado.

El Union Leader reporta que los tres votantes, que regularmente votan en ausencia, demandaron a la Secretaría de Estado y a la Fiscalía General de New Hampshire alegando que la ley discrimina a los votantes con discapacidades. Requiere que todos los votantes en ausencia muestren prueba de identidad para obtener una papeleta.

Los demandantes dicen que esto les obligaría a desplazarse a la secretaría local, acceder a tecnología o pagar a un notario. Argumentan que el estado ya tiene estrictas limitaciones al voto en ausencia.

Legislador de New Hampshire renuncia en medio de preguntas sobre residencia

El Representante estatal de Keene Dylan Germana ha renunciado de la legislatura.

Esto pasa después de que investigadores estatales encontraron información creíble de que el Demócrata está realmente viviendo en Dover.

En su carta de renuncia, Germana [Ger-manna] dice que, traduzco y cito, “responsabilidades laborales lo mantenían lejos de casa”.

En los últimos años, se ha hecho común que los legisladores en la Cámara de Representantes de New Hampshire “mientan” sobre donde viven.

En 2024, dos legisladores fueron descubiertos viviendo fuera de los distritos que representan antes de que renuncien.

Pero Germana, quien también participa en la junta escolar de Keene, dice que Keene sigue siendo su casa.

Explosión e incendio en Nashua hieren a grupo de bomberos, ninguno en peligro de muerte

Un bombero ha sido liberado del hospital después de una explosión e incendio que se dio en Nashua el lunes. Dos otros bomberos fueron heridos y siguen en el hospital con heridas no mortales.

Una fuga de gas en el edificio de Salud Mental de Greater Nashua provocó la explosión. El jefe de bomberos y rescate de Nashua dice que de hecho, todas las 60 personas en el edificio lograron escapar del incendio, y que esto es, traduzco y cito, “muy parecido a un milagro”.

El Union Leader reporta que los funcionarios dijeron que la fuga de gas podría haberse causado por un hielo que se cayó o un medidor de gas dañado … pero es solo una teoría mientras continúan investigando el incidente.

Esto también pasa en NH:

Parte del Sendero de Lincoln Woods, un punto de partida para la popular caminata Pemigewasset Loop en las White Mountains ... cerrará temporalmente a partir de la próxima semana.

Funcionarios dicen que el sendero se dañó durante el Huracán Irene, y ha seguido degradándose.

Sin reparaciones, la erosión podría causar que se pierda todo el sendero.

El estacionamiento en el inicio del sendero y el acceso al Sendero del Lado Este permanecerán abiertos. Se espera que la construcción continúe durante varias semanas y se reanude en junio con otro cierre del sendero.

Los visitantes que no respeten el cierre podrían recibir multas.