Ayotte dice que Merrimack debería opinar sobre centro de ICE. Inspecciones de autos siguen, aún.

A continuación, lee las noticias del jueves 29 de enero de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Ayotte le dice a Trump y al DHS que Merrimack debería opinar sobre una posible instalación de ICE

La gobernadora Kelly Ayotte dijo el miércoles que se contactó con el gobierno federal sobre una posible instalación de detención migratoria en Merrimack, y le pidió a las autoridades a comunicarse mejor con el pueblo.

Hablando en una conferencia de prensa, ella dijo que el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no confirmaron el borrador del plan originalmente reportado por el Washington Post.

Se le preguntó si el Estado tiene alguna influencia sobre la creación de la instalación.

“El estado no tiene … excepto que estoy ejerciendo la influencia que tengo, que es decirles lo que creo firmemente. Y cualquier cosa que sepamos se comunicará con Merrimack. Y, como saben, ya le comunicamos a Merrimack que tuvimos esas conversaciones”, dijo Ayotte.

Cuando se le preguntó sobre el tiroteo fatal de Alex Pretti en manos de oficiales migratorios en Minneapolis durante el fin de semana, ella dijo que el evento debe ser investigado a fondo y dijo, traduzco y cito, "cualquier pérdida de vida es trágica".

Las inspecciones de vehículos en New Hampshire siguen en pie, por ahora

Una jueza federal ha dictaminado que New Hampshire no puede finalizar aún su programa de inspección de vehículos motorizados. El requisito de inspección expiraba este fin de semana.

La jueza Landya McCafferty dictaminó el martes en una demanda presentada por Gordon-Darby, la compañía que supervisa el programa de inspección para el estado.

En el fallo, McCafferty dijo que ambos lados en el caso acuerdan que el estado estaría en violación de la Ley federal de Aire Limpio si termina las inspecciones sin la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental.

La Agencia de Protección Ambiental aún no responde a la solicitud del estado para dicha aprobación.

Londonderry escucha actualización de proyectos que buscan brindar agua limpia, después de casas afectadas por Saint-Gobain

La noche del miércoles, los residentes de Londonderry se reunieron en la cafetería de la secundaria. Querían una actualización sobre proyectos que llevan años buscando brindar agua potable limpia para los hogares del pueblo.

Las autoridades del pueblo anunciaron nuevos planes para ayudar a las personas con el costo de conectarse con el sistema público de agua del pueblo. Londonderry está expandiendo ese sistema después de que cientos de pozos privados de residentes se contaminaron con los llamados químicos eternos de la compañía manufacturera Saint-Gobain en Merrimack.

Aunque Saint-Gobain ha acordado pagar por agua limpia para solo una parte del pueblo, el presidente del ayuntamiento Ron Dunn le dijo a la multitud que su prioridad es que TODOS tengan agua potable segura.

“Los residentes de Londonderry no causaron este problema. No lo pidieron. Fue provocado por un tercero. Y tienen que vivir con él a diario”, dijo Dunn.

Dunn dice que si los residentes aprueban el plan, las personas podrán utilizar préstamos del pueblo para conectarse con agua pública, y diferir algo del costo como parte de sus futuros impuestos locales.

Áreas de esquí de New Hampshire reportan excelentes condiciones este invierno

El principal administrador en Cannon Mountain dice que el esquí nunca ha estado en mejor momento. Jace Wirth le dijo a la gobernadora y al Consejo Ejecutivo que las visitas a la ahora montaña estatal están altas este invierno, con una buena razón.

“Desde hace un par de días estamos abiertos al 100 por ciento, lo que sería la primera vez que estamos abiertos al 100 por ciento en enero, básicamente desde que tenemos memoria", dijo Wirth.

Se espera que haya un clima frío el fin de semana, y que otra tormenta de nieve llegue a New Hampshire.

Las áreas de esquí en el estado, Alpine y Nordic, están reportando excelentes condiciones.

Entre otras noticias:

La gobernadora Kelly Ayotte dice que no firmaría ninguna legislación que aumente los peajes para los clientes de E-ZPass que no sean de New Hampshire.

El Union Leader reporta que un grupo bipartidista de senadores recientemente apoyó la propuesta para duplicar los peajes que se les cobran a los residentes fuera del estado que utilizan un E-ZPass. Los legisladores dijeron que era una alternativa para todos, lo cual Ayotte y el Consejo Ejecutivo negaron.

Los que apoyan el proyecto de ley dicen que los cobros a los residentes que no son de NH podrían recaudar $55 millones al año para poder mantener las carreteras.