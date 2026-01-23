Cómo encontrar refugio y mantenerse a salvo mientras New Hampshire se prepara para el frío extremo

Esta nota fue originalmente publicada en inglés en febrero de 2023. Se actualizó la información en enero de 2026.

Las temperaturas en algunas partes de New Hampshire podrían permanecer en dos dígitos bajo cero el sábado y el domingo, según el Servicio Nacional del Clima.

Autoridades estatales le están aconsejando a las personas a quedarse en interiores en lo posible, y tener listo un plan de emergencia .

Read in English

Cómo mantenerse seguro y detectar señales de hipotermia

Durante períodos pasados de frío extremo, los funcionarios estatales han incentivado a las personas a quedarse en interiores si es posible y prepararse para posibles apagones. Recomiendan mantener un kit de emergencia con alrededor de tres días de suministros, incluyendo sábanas, linternas y baterías extras.

Para aquellos que no tienen un sitio para mantenerse dentro, esta guía del Consejo Nacional de Atención Sanitaria para Personas sin Hogar tiene consejos de cómo mantenerse seguros al aire libre durante un clima de frío extremo — aunque ellos aconsejan fuertemente encontrar un espacio en interiores en lo posible.

Esta guía de la CDC también incluye consejos sobre cómo evitar, detectar y tratar la hipotermia.

Aprende más sobre cómo mantenerse seguro en frío extremo con estos consejos de ReadyNH.gov . Y aquí hay consejos más prácticos para resistir una helada profunda en New Hampshire.

Dónde encontrar refugio

Melanie Haney lidera East Coast Evolution Leadership, la organización que supervisa el Centro de Calentamiento para el Condado de Strafford y un refugio en Manchester.

Ella dice que es importante revisar fuentes oficiales, como páginas web reales y páginas de Facebook de organizaciones como refugios, porque ella ha visto que las respuestas de inteligencia artificial de los motores de búsqueda brindan información incorrecta sobre los horarios de los refugios o las fechas de apertura.

Las autoridades de salud del estado dicen que cualquier persona que necesite refugio puede contactar al 211, o a la línea de no emergencias de su departamento local de bomberos.

El estado también mantiene una lista de los refugios de emergencias disponibles y recursos para el clima frío.

Puedes intentar contactarte con tu oficina de bienestar local, utilizando la información de contacto enlistada aquí.

Si necesitas más ayuda, escríbenos en WhatsA pp.

Dónde donar suministros para el clima frío

Waypoint , una organización que sirve a la comunidad sin hogar y a los jóvenes en riesgo, tiene información sobre cómo donar suministros necesarios aquí .

El Upper Valley Haven , en White River Junction, Vermont, tiene una lista de deseos de comida, materiales de aseo y otros ítems.

Hundred Nights Shelter en Keene también está buscando suministros del clima, botas y otros ítems.

Cómo calentar tu hogar de manera segura

El equipo de calefacción es la principal causa de incendios en New Hampshire. Pero hay maneras de reducir el riesgo.

El jefe de bomberos de New Hampshire recomienda mantener cualquier cosa que pueda prenderse al menos a 3 pies de distancia de los equipos de calefacción y apagar los calentadores portátiles antes de salir de la habitación o antes de dormir.

También le piden a las personas no utilizar el horno para calentar sus hogares y nunca utilizar generadores en interiores. También es buena idea revisar las alarmas de incendio y detectores de monóxido de carbono para asegurarse de que están trabajando bien.

El Servicio Nacional del Clima recomienda envolver las tuberías con aislamiento y sellar las ventanas para conservar el calor en el interior. Si las tuberías están dentro de un armario, conviene abrir las puertas para que el aire caliente llegue a la tubería. Mantener un flujo de agua lento en los grifos también ayuda a evitar que las tuberías se congelen.

Aquí hay más consejos de cómo ambientar tu hogar para el invierno y prepararse para el clima frío , de la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces.

Los líderes de seguridad pública recuerdan a las personas que también deben verificar su madera o suministro de combustible para calefacción de manera proactiva, para evitar quedarse sin suministros una vez que el frío extremo ya haya llegado.

Cuida a tus mascotas y a otros animales

Los dueños de mascotas también necesitan ser extra cuidadosos esta temporada. Lauren Seymour, una técnica veterinaria en Hopkinton, dijo en una conversación anterior con NHPR que al menos que las mascotas estén aclimatadas al frío bajo cero, solo deberían salir para ir al baño.

"Yo tendría a todas las mascotas dentro”, dijo Seymour en inglés.

“Los gatos de interiores y exteriores, los trataría de tener dentro. No habrá muchos lugares cálidos para ir este fin de semana. Y cualquier conejo que esté al aire libre o algo similar, definitivamente lo llevaría adentro".

Las gallinas de patio son otra historia. El veterinario estatal de New Hampshire Steve Crawford anteriormente le dijo a NHPR que las bandadas permanezcan en sus gallineros. Llevar aves al interior puede suponer riesgos para la salud humana, dijo.

Los dueños deberían asegurarse de que las aves tengan suficiente lecho profundo y seco, paredes y un techo para protegerlas del viento. También deben tener acceso a agua fresca que no esté congelada y alimento rico en calorías. Las gallinas duermen juntas para calentarse, dice Crawford.

Los propietarios de ganado deberían hacer lo mismo: proporcionar a los animales suficiente ropa de cama, comida, agua y protección contra el viento para el frío extremo.

ASPCA y UNH Extension tienen más información sobre cómo mantener a los animales seguros durante el frío.

Mantente seguro en las carreteras

La asociación automovilística de América, o AAA por sus siglas en inglés, recomienda lo siguiente durante el clima frío:

Mantén los tanques de gasolina al menos medio llenos para evitar que se congele la línea de gasolina.

Empaca cobijas, guantes, gorros.

Asegúrate de que tus llantas estén bien infladas.

Asegúrate de que el tubo de escape del exhosto no esté obstruido con nieve o hielo.

Maneja despacio

Los funcionarios de seguridad también le piden a los conductores a tener cuidado con el hielo negro. Las carreteras pueden parecer despejadas pero aún así estar resbaladizas.

"La temperatura baja mucho de los 10 grados y la sal resulta un tanto ineficaz", dice Bill Boynton en inglés, vocero del Departamento de Transporte de New Hampshire (DOT).

La Policía Estatal de New Hampshire también le aconseja a los conductores asegurarse de que las ventanas estén descongeladas y despejadas. También recomiendan asegurarse de sacar la nieve y hielo que estén encima del vehículo. Estos son requisitos legales, como parte del estatuto de conducción negligente conocido como Ley de Jessica.

FEMA tiene una lista de herramientas de invierno. Recomiendan estar al tanto del pronóstico del tiempo y tener un kit de emergencia adicional en el auto. También advierten contra el esfuerzo excesivo si se encuentra en una situación que requiera palear nieve o empujar un vehículo.

Un profesor de conducción de Kingston, NH, también compartió precauciones para manejar seguro en el frío.

Traducción de María Aguirre