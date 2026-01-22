Policía: ICE no estuvo en escuelas de Manchester hoy. Legisladores y nuevas guías de vacunas infantiles

A continuación, lee las noticias del jueves 22 de enero de 2026

Hola, es jueves 22 de enero y estás escuchando ¿Qué hay de Nuevo, New Hampshire?, tu noticiero en español.

Te saluda María, la productora del programa.

Una familia en Manchester sufre las consecuencias de una detención de ICE

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha arrestado a más de 270,000 personas desde que el presidente Trump asumió el poder hace un año. Pero para una familia en Manchester, un arresto de ICE significa la pérdida de un esposo, padre y cuidador.

Oscar Gutierrez fue arrestado en octubre frente a la secundaria Central High de Manchester y deportado a Honduras el pasado viernes 16 de enero. Desde entonces, su esposa y dos hijos han intentando afrontar las dificultades de quedarse sin un familiar y el sustento de su trabajo.

Filippe, el hijo mayor, tiene 13. Dice que sigue el ejemplo que le dejó su padre, pero le falta todavía aprender mucho de él.

“Él me enseñó cómo trabajar, cómo, cómo llevar bien caminos, cómo juntarme con amistades, no juntarme con malas personas. Así que toma malas decisiones en su vida. Él me enseñó todo”, dijo.

No se confirmó actividad de ICE en las escuelas de Manchester

El Distrito Escolar de Manchester afirma que no ha recibido informes corroborados sobre actividades de ICE en sus escuelas y que continuará monitoreando la situación.

El liderazgo del distrito notificó al personal a última hora del miércoles que había recibido varios informes de “tensión y estrés intensificados” relacionados con reportes de actividad de ICE en la ciudad. El distrito señaló que cuenta con políticas establecidas en caso de que agentes de ICE u otras autoridades federales se presenten en una escuela.

El inicio de la jornada escolar pareció transcurrir con normalidad en las escuelas de Manchester el jueves por la mañana y el Departamento de Policía de Manchester indicó en un comunicado a NHPR que el jefe de policía no tiene información creíble sobre un aumento de la presencia de ICE en la ciudad.

Sin embargo, miembros de la comunidad siguen pendientes a responder a cualquier reporte.

Hay una operación de ICE en marcha en Maine, dijo el Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que una operación de control migratorio está en marcha en Maine. Una funcionaria del departamento le dijo a Fox News que la agencia ha arrestado a casi 50 personas hasta ahora. Ella dijo que ICE tiene una lista de objetivos de 1400 personas en Maine. Esto representaría casi el 10% de todos los inmigrantes sin estatus legal permanente en el estado, según cifras del Instituto de Política Migratoria.

En los últimos días han aparecido cada vez más vídeos que pretenden mostrar arrestos, principalmente en Lewiston y el área metropolitana de Portland.

Los oficiales locales de ambas ciudades no están recibiendo comunicaciones de ICE u otras agencias federales.

EE.UU. suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países

El Departamento de Estado dejó de emitir visas de inmigrantes a 75 países, el miércoles.

La administración de Trump publicó un memo diciendo que los inmigrantes de los países enlistados eran más propensos a necesitar asistencia pública.

WBUR reporta que la nueva política de inmigración no aplica a las visas válidas actuales o visas de turista.

Legisladores quieren ajustar guías de vacunación infantil de NH a la CDC, pero hay quienes se oponen

Un nuevo proyecto de ley busca sacar a la hepatitis B como la lista de vacunas requeridas por la ley para niños en New Hampshire.

El New Hampshire Bulletin reporta que la decisión aparece después de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades también finalizó la recomendación de que todos los infantes reciban la vacuna hepatitis B en el nacimiento. La nueva guía federal solo recomienda que los infantes obtengan la vacuna si la madre da positivo al virus.

La ley de New Hampshire actualmente requiere la vacuna antes de que los niños comiencen la escuela o cuidado infantil aunque hay excepciones para ciertas personas.

El jefe de la Oficina de Control de Enfermedades Infecciosas de New Hampshire y el epidemiólogo del estado se oponen al proyecto de ley.

Compañia mecánica de NH demandará para revocar la eliminación de inspecciones obligatorias de carros en NH

La compañía que brinda equipos de prueba de emisiones a los mecánicos de New Hampshire pedirá a un juez federal más tarde hoy que bloquee, al menos por ahora, la revocación del programa de inspección de vehículos del estado.

El programa obligatorio de inspección de vehículos del estado está programado para terminar el 31 de enero.

Pero la compañía a cargo del equipo de prueba de emisiones, Gordon Darby con sede en Kentucky, está demandando para bloquear la derogación.

Esta alega que el estado estará en violación de la Ley de Aire Limpio porque New Hampshire aún no recibe la aprobación del gobierno federal para finalizar con las pruebas de emisiones.

Los reguladores estatales dicen que están confiados de que la aprobación está en camino, y que no hay evidencia de que habrá un impacto en el ambiente, incluso sin inspecciones obligatorias.

Muchas tiendas mecánicas dicen que planean seguir ofreciendo inspecciones voluntarias de vehículos.

Esto también pasa en New Hampshire:

Un programa de amnistía fiscal para empresas e individuos con deudas con el estado ha demostrado ser popular.

En diciembre, el programa recogió alrededor de $45 millones de dólares en impuestos vencidos — superando ampliamente las expectativas.

Bajo el contrato, el estado condona las multas y el 50 % de los intereses devengados por los pagos atrasados.

El programa estará vigente hasta mediados de febrero.

Eso fue todo por hoy, jueves 22 de enero en Qué Hay de Nuevo, NH, una producción original de New Hampshire Public Radio.

