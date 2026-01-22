© 2026 New Hampshire Public Radio

No hay informes confirmados de ICE en las escuelas de Manchester

New Hampshire Public Radio | By Annmarie Timmins,
Lau Guzmán
Published January 22, 2026 at 1:06 PM EST
Morning drop-off at Hillside Middle School in Manchester.
Annmarie Timmins
/
NHPR
La mañana en Hillside Middle School en Manchester

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada cuando haya más información disponible. 

El Distrito Escolar de Manchester afirma que no ha recibido informes corroborados sobre actividades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en sus escuelas y que continuará monitoreando la situación.

Read this story in English

El Departamento de Policía de Manchester indicó en un comunicado a NHPR que el jefe de policía Peter Marr “no tiene información creíble sobre un aumento de la presencia de ICE” en la ciudad.

El liderazgo del distrito notificó al personal a última hora del miércoles que había recibido varios informes de “tensión y estrés intensificados” relacionados con reportes de actividad de ICE en la ciudad. El distrito señaló que cuenta con políticas establecidas en caso de que agentes de ICE u otras autoridades federales se presenten en una escuela.

Sin embargo, el inicio de la jornada escolar pareció transcurrir con normalidad en las escuelas de Manchester el jueves por la mañana.

Como todos los visitantes, se requiere a los oficiales de ICE a presentarse en la oficina principal y confirmar su identidad. El distrito dijo que los agentes de fuerzas de ley deben presentar documentos u órdenes judiciales que resaltan el motivo de su visita. El distrito dice que cumple con “todas las órdenes legales”.

Los agentes federales y la policía deben mostrar una orden judicial firmada por un juez para ingresar a una escuela sin el permiso de la escuela.

El Distrito Escolar de Manchester es el más grande en el estado, y tiene la población de estudiantes más diversa, con más de 60 lenguas.

En un correo al personal el miércoles, el líder del distrito dijo que la prioridad es brindar un ambiente “seguro, acogedor y de apoyo” a los estudiantes y familias.

“Por favor, estén atentos a cualquier estudiante que pueda expresar preocupación o ansiedad relacionada con inquietudes migratorias y conéctenlos con los apoyos escolares adecuados”, decía el correo electrónico.

Esta atención en Manchester aparece mientras ICE empieza una acción de cumplimiento generalizada dirigida a las comunidades del vecino estado de Maine. Aunque no es claro el alcance exacto de los esfuerzos de ICE en Maine, los residentes de Portland y otras comunidades han reportado ver a oficiales de ley enmascarados en paradas de tránsito deteniendo a conductores en recientes días, según Maine Public y el Boston Globe.

Traducción por María Aguirre.
