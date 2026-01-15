UNH y la ley de portación de armas en campus. Vertedero Bethlehem y millones en multas.

A continuación, lee las noticias del jueves 15 de enero de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Los operadores del vertedero de Bethlehem deben pagar millones en multas por infracciones relacionadas con la basura.

Un subsidiario de Casella Waste Systems ha aceptado pagar casi $2 millones para resolver presuntas infracciones en su vertedero de la ciudad de Bethlehem. Según funcionarios estatales, se trata de la mayor sanción civil por problemas de residuos en la historia de New Hampshire.

Wayne Morrison es presidente de North Country Alliance for Balanced Change, un grupo defensor que se opone a los proyectos de Casella, incluyendo la propuesta de un nuevo vertedero en el pueblo de North Country, Dalton. Él dice que estaba contento de ver un reconocimiento de los problemas de operación en el vertedero de Bethlehem.

“Es como tener un contratista en tu propia casa. Creo que si contratas a alguien y no estás satisfecho con el trabajo o surgen problemas, creo que es hora de que el estado reconozca que no se trata de un operador al que deberíamos confiar otro permiso”, dijo Morrison en inglés.

Las supuestas violaciones en el vertedero de Bethlehem incluyen un hueco en el revestimiento del vertedero, basura que se coloca más allá de los límites del vertedero y falta de mantenimiento del sistema que recoge el líquido que se derrama.

La senadora Jeanne Shaheen analiza una legislación bipartidista para bloquear la toma de posesión de Groenlandia.

La senadora nacional Jeanne Shaheen introdujo un proyecto de ley que detendría a Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia o de cualquier otro aliado de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

El presidente Trump dice que si Estados Unidos no se apodera de Groenlandia. Rusia o China lo harán. Groenlandia es territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

Los líderes daneses dicen que las afirmaciones de Trump sobre Rusia y China son falsas y alegan que Trump quiere conquistar el territorio.

Shaheen le dijo a NPR que la meta de Trump de tomar Groenlandia amenaza las alianzas americanas con miembros de la OTAN.

“Donald Trump está afectando esas relaciones de maneras que benefician a Rusia, a China, a Irán y a Corea del Norte. De nuevo, no tiene sentido que el presidente de Estados Unidos esté debilitando nuestra propia seguridad nacional con sus declaraciones”, dijo Shaheen en inglés.

Es poco probable que Trump firme el proyecto y lo haga ley; Shaheen dice que la meta es hablar en contra de los comentarios del presidente sobre Groenlandia.

Goodlander dice que está bajo investigación por un video de "órdenes ilegales"

La congresista Maggie Goodlander dijo que su presencia en un video con otros demócratas del congreso, pidiéndole a los miembros de la armada a resistirse a órdenes ilegales, está bajo revisión del Departamento de Justicia.

Goodlander dice que su oficina fue inicialmente contactada por el video en noviembre, y que ella ha buscado información sobre lo que el Departamento de Justicia está investigando.

En publicaciones de redes sociales, el presidente Trump describió al video como traidor.

Goodlander dice que, traduzco y cito, “es triste y revelador” que un presidente la amenace y peligroso que el Departamento de Justicia la tenga en la mira mientras hace su trabajo.

El reconocimiento de Goodlander de que ella sigue bajo escrutinio por el video aparece después de que la Senadora de Michigan, Elissa Slotkin, quien también aparece en el video, anuncie que también está bajo investigación federal.

Legislador vinculado al Proyecto Veritas quiere permitir grabaciones secretas en New Hampshire

Un legislador estatal de New Hampshire está presionando para cambiar las reglas del estado sobre cuándo se puede grabar una conversación privada, como una llamada telefónica.

La mayoría de estados permiten que las personas graben el sonido de una conversación telefónica o incluso el video de una conversación privada sin permiso. Sin embargo, en New Hampshire usualmente necesitas el consentimiento de alguien para grabar una llamada privada o conversación.

El representante estatal Joseph Barton quiere terminar con la necesidad de consentimiento explícito. Él le dijo a los legisladores durante una audiencia el miércoles que grabar a las personas en secreto, incluyendo a políticos, puede ser un servicio al público para traer responsabilidad y transparencia.

Barton ha sido director de Project Veritas, una organización sin fines de lucro de derecha que ha utilizado grabaciones secretas para avergonzar a sus objetivos.

Los legisladores en New Hampshire negaron un proyecto similar en 2024 por un margen amplio.

El proyecto de ley sobre portación de armas en campus divide a los estudiantes universitarios de New Hampshire

Los Republicanos de un comité de la Cámara de New Hampshire fueron rápidos en respaldar una legislación que prohíbe a cualquier universidad que reciba dinero público limitar los derechos de armas en el campus.

El representante Sam Farrington de Rochester, quien también es un estudiante de último año en la Universidad de New Hampshire, es el principal patrocinador del proyecto. Él le dijo a sus colegas que su proyecto afirma un derecho natural.

“Este derecho natural no lo conceden los políticos. Lo concede solo Dios. Por lo tanto, ningún gobierno, ni una legislatura, ni mucho menos un burócrata universitario, puede arrebatarlo”, dijo Farrington en inglés.

Bajo la legislatura de Farrington, que fue aprobada por el comité en un voto 7 a 6, cualquier persona "agraviada" por el esfuerzo de una universidad o colegio de limitar sus derechos de armas podría reclamar daños monetarios y honorarios de abogados.

Los que critican el proyecto, incluyendo a representantes estatales de Durham, y el jefe de policía de la Universidad de New Hampshire, dicen que permitir más armas en un campus universitario comprometería la seguridad pública.

Esto también pasa en New Hampshire:

La inscripción abierta para el seguro médico Obamacare termina hoy.

Los subsidios para reducir el costo del seguro médico del mercado para millones de ciudadanos americanos expiraron a comienzos del año, resultando en una aumento en las primas mensuales desde cientos hasta miles de dólares.

El congreso aún no llega a un acuerdo para abordar las subidas de primas, lo cual fue el principal problema que llevó al cierre de gobierno en el otoño pasado.