Obispo de NH pide protección en el actual momento político. Terminan inspecciones de auto en NH.

A continuación, lee las noticias del miércoles 14 de enero de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

El obispo de New Hampshire incita al clero a afrontar el momento político y a “asegurarse de tener sus testamentos escritos”

Un líder de fe en New Hampshire le pidió a los miembros del clero que se preparen para la acción en medio de lo que él llamó una "nueva era de martirio". Esto está recibiendo atención nacional.

El Obispo Rob Hirschfeld de la Iglesia Episcopal de New Hampshire habló el viernes pasado en la Cámara de Estado en una vigilia para Renee Good, la mujer de Minneapolis que fue disparada por un agente de ICE la semana pasada y murió.

En una conversación con NHPR, Hirschfeld dijo que el mensaje no es algo nuevo para él, o para el clero.

“Llevo mucho tiempo diciendo que deben tener sus asuntos en orden y que no se trate solo de redactar un testamento, sino de estar espiritualmente arraigados y empapados del amor de Dios”, dijo el Obispo.

Elena Eberwein El Obispo Rob Hirschfeld en la Iglesia Episcopal de New Hampshire el 13 de enero de 2026.

“Creo que una de las razones por las que han recibido tanta atención es que el contexto ha cambiado tras la violencia de los últimos meses. Reconocemos que hay un aumento de la violencia, la sensibilidad y la vulnerabilidad de la gente, de la gente común. Y creo que surge la pregunta, ¿cómo le doy sentido a esto? ¿dónde está la fuente de mi esperanza?”, agregó.

Hirschfeld también le pidió a los miembros del clero a ponerse en el medio de, traduzco y cito, los poderes del mundo y los más vulnerables.

Ley de prohibición de estudiantes deportistas transgénero en NH sigue en un limbo legal

La ley de New Hampshire que prohíbe a las niñas transgénero jugar en equipos deportivos femeninos está en un limbo legal.

Dos estudiantes atletas en Plymouth y Pembroke demandaron a los funcionarios de New Hampshire en una corte federal en 2024. Ellas argumentan que la ley estatal viola los derechos constitucionales.

El juez temporalmente bloqueó la ley de tomar efecto en sus distritos escolares, pero no en el resto del estado.

El año pasado, la corte permitió que los estudiantes expandan su caso para incluir la prohibición de la administración de Trump en atletas transgénero.

El juez pausó el caso en agosto, pendiente del fallo de la Corte Nacional Suprema. Escucharon argumentos el martes, y probablemente tomen una decisión este verano.

Corte Suprema de EE.UU. se niega a interceder en caso de licencia de armas con residente de NH

La Corte Suprema de los EE.UU. se está negando a escuchar un caso de un hombre de New Hampshire que está desafiando las reglas de licencia de armas en Massachusetts.

En 2022, Philip Marquis de New Hampshire tuvo un accidente automovilístico en Lowell. Él tenía una pistola no cargada en el carro y no tenía licencia para portarla en Massachusetts. Los oficiales lo acusaron de cargar un arma de fuego sin licencia.

El Boston Globe reporta que una corte de juicios desestimó la acusación, pero la Corte Suprema Judicial de Massachusetts revirtió la decisión. New Hampshire y dos docenas de otros estados liderados por republicanos le pidieron interceder a la Corte Nacional Suprema.

El Fiscal General de New Hampshire, John Formella, dijo el lunes que los derechos de la segunda enmienda de los residentes del estado no deberían ser restringidos por fronteras estatales, y estaba decepcionado de que la Corte Suprema no haya tomado el caso.

Las inspecciones anuales de vehículos están terminando en NH, pero la policía mantendrá la vigilancia

Este es el último mes de inspecciones vehiculares mandatorias en New Hampshire.

Pero eso no significa que las reglas de seguridad de vehículos no se harán cumplir a partir del 1 de febrero.

Las agencias policiales dicen que las leyes de larga data que prohíben los neumáticos desgastados o los parabrisas agrietados siguen vigentes... y los conductores están obligados a mantener sus vehículos en condiciones seguras.

El teniente Christopher Storm, parte de la Policía Estatal de New Hampshire, dijo que estén atentos a cualquier anormalidad con el auto.

“Nuestro consejo para todos es que si ven algo mal con su vehículo, si hay una luz encendida, si notan algo un poco diferente, si escuchan algo, llévenlo a un mecánico, llévenlo a alguien certificado para que lo revise y se asegure de que su vehículo sea seguro para la carretera, no solo para ustedes, sino para todos los demás”, dijo.

Retirar las inspecciones obligatorias fue incluido en el último acuerdo de presupuesto estatal. Hay una demanda en curso que busca bloquear esta acción.

Comité de la Cámara discutirá posibilidad de restablecer pena de muerte en NH

Un comité de la Cámara de New Hampshire tomará tres proyectos de ley hoy miércoles que que restablecerían la pena de muerte en el estado.

Una propuesta restablecería la pena capital por asesinato en primer y segundo grado. Otro lo haría de manera mas general, para también incluiría casos de asesinato por contrato y secuestro. El tercero permitiría sentencias de muertes por ofensas sexuales en contra de niños menores a 13 años.

New Hampshire repeló su pena de muerte en 2019, y ningún criminal ha sido condenado a la muerte en el estado desde 1939.

Como fiscal general, Kelly Ayotte lideró el enjuiciamiento de Michael Addison, el único recluso condenado a muerte en el estado. Ella dijo que le gustaría restablecer la pena de muerte, pero no ha respaldado ninguna propuesta específica al respecto.

Esto también pasa en New Hampshire:

El ex alcalde de Rochester, Paul Callaghan, será el siguiente presidente del partido estatal Republicano. Se lo asigna después de que Jim MacEachern renuncie el lunes, después de menos de un año en el puesto.

Enfrenta acusaciones de confrontar de forma inapropiada a una ex candidata al Congreso, la republicana Elizabeth Girard .

Girar recientemente canceló su candidatura al puesto en el primer distrito congregacional del estado, después de que ella alegadamente, traduzco y cito, “reciba palabras que las mujeres jóvenes jamás deberían escuchar” de un líder del partido republicano.

Los activistas del partido dijeron que Girard estaba aludiendo a MacEachern. Ninguno de los dos ha atendido a llamadas de solicitud de comentario esta semana.

