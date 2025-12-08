Cómo mantenerse seguro este invierno. Nuevo campus de veteranos y ola de renuncias.

A continuación, lee las noticias del lunes 8 de diciembre de 2025

El nuevo campus para veteranos de New Hampshire se enfrenta a una ola de renuncias y quejas de los residentes.

Dos meses después de la inauguración de un nuevo campus estatal de veteranos de cincuenta millones de dólares en Franklin, el equipo de liderazgo ha renunciado, y algunos residentes están compartiendo sus quejas.

El campus para veteranos y militares de Easterseals en New Hampshire ofrece vivienda, un hotel y un centro de conferencias. Se está realizando una recaudación de fondos para una piscina y un centro de recreación terapéutica.

Pero solo semanas después de su apertura formal, el campus ya enfrenta problemas.

Los cuatro líderes principales, incluyendo al ex jefe de la policía de Manchester Allen Aldenberg, han renunciado en protesta en días recientes, citando mala planificación administrativa. Uno cuestionó el compromiso de Easterseals a los veteranos.

Y otros residentes le dijeron a NHPR que el personal de Easterseals falló en no apoyar a los residentes antes de emitir notificaciones de desalojo y diciendo que podrían tener acceso limitado a las instalaciones del campus.

Leighanne Fernald, una veterana de la marina de 59 años, dijo que se siente como un accesorio.

La CEO de Easterseals, Maureen Beaureguard, defendió el compromiso de la organización con los veteranos y dijo que los miembros del personal que renunciaron no habían corregido los problemas cuando se les pidió.

CMC llega a acuerdos en demandas por negligencia médica en su hospital

El Catholic Medical Center ha llegado a acuerdos en dos demandas por muerte por negligencia relacionadas con el trabajo de un ex cirujano cardiovascular.

El Union Leader reporta que Yvon Baribeau tiene uno de los peores récords de negligencia médica en el país, enfrentando casi 20 demandas durante su carrera mientras seguía realizando cirugías.

La demanda en contra del Catholic Medical Center alega que dos personas murieron después o durante cirugías realizadas por Baribeau. También alega que el Centro permitió que el cirujano siga realizando las cirugías después de la muerte de sus pacientes para maximizar ingresos.

Aún no se conocen los detalles de los acuerdos, pero la paga para uno de los casos es mayor a $1 millón [de dólares].

Cómo mantenerse seguro este invierno en el hogar y en el hielo

Los bomberos estatales dicen que la llegada del clima frío significa que las personas deberían revisar sus sistemas de calefacción para ver si están funcionando bien.

El Jefe Adjunto de Bomberos del Estado Tony Booth dice que el invierno es una época en la que el peligro de incendio es mayor debido a hornos y chimeneas mal mantenidas.

"Asegúrese de que su chimenea y conductos de ventilación funcionen correctamente y no tengan fugas, porque si están bloqueados puede aumentar el riesgo de incendio y también puede aumentar el riesgo de que entre monóxido de carbono en la casa", dijo.

Booth también dijo que los calentadores de ambiente necesitan una ventilación adecuada y que, en caso de cortes de energía, los generadores solo deben funcionar si están a más de 20 pies de distancia de la casa.

Además, los climas fríos a comienzos de diciembre hacen que se sienta más el invierno, pero los funcionarios de seguridad del estado advierten que puede tomar tiempo para que se forme hielo sólido en los estanques y lagos de New Hampshire.

El Capitán Michael Eastman de Pesca y Recreación dice que es importante ser consciente de esto, especialmente cuando una mascota sale a caminar por hielo fino.

“Entienda que si su mascota se ha caído a través del hielo, no es seguro salir a buscarla. Todos amamos a nuestras mascotas, pero entendemos que, lamentablemente, nuestras vidas son más importantes que ellas. No todos lo creemos, pero lo es”, dijo Eastman.

Eastman dijo que el hielo debe tener entre 4 y 6 pulgadas de espesor para poder soportar de manera segura a varias personas, y entre 8 y 10 pulgadas de espesor para soportar motos de nieve y vehículos todo terreno.

Concord celebra su Venta Anual de Esquí mientras la temporada comienza

Con más de una docena de áreas de descenso que ya dan la bienvenida a los huéspedes, la temporada de esquí empieza con fuerza en New Hampshire.

Y las multitudes en busca de descuentos en ropa y equipo de invierno para exteriores estuvieron este fin de semana en la Venta Anual de Esquís y Patines de Concord.

Zach Sheehan lidera el club Concord's Ski and Outing Club. Él dice que las ganancias de la venta se reinvierten en el esquí local.

“Históricamente, vendemos equipo por valor de más de cien mil dólares, y nos quedamos con el 20%, lo que cubre el costo del mantenimiento en White Farm. Así que mantenemos los senderos gratis y con el equipo incluido”, dijo Sheehan [she-un].

La venta de esquís de Concord tiende a ser el último intercambio comunitario en el estado. Mientras la nieve caía afuera el sábado por la mañana, parece que fue muy oportuno.

Esto también pasa en NH:

El estado recibirá más de $18 millones en fondos federales para expandir el acceso a la banda ancha, pero este monto es significativamente menor a la cantidad previamente asignada.

New Hampshire Business Review reporta que el estado esperaba recibir más de $196 millones [de dólares] de la Ley de Inversión de Infraestructura y Obras de 2021.

Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump a comienzos de este año pausó el desembolso de todos los fondos asignados por el proyecto de ley.

Los cambios posteriores en la política federal redujeron la cantidad de dinero que llegaba a New Hampshire, disminuyendo el número de lugares que recibirán banda ancha de más de 9 mil a alrededor de 5 mil.