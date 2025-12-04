Los costos por error en construcción de un hospital en Concord. Escuelas en Goffstown y deepfakes.

A continuación, lee las noticias del jueves 4 de diciembre de 2025

Distrito Escolar de Goffstown prohíbe las deepfakes en su comunidad estudiantil

El distrito escolar de Goffstown le ha prohibido a sus estudiantes hacer deepfakes, o “ultra falsos”. Estas son creaciones donde se manipulan audios, imágenes y videos con inteligencia artificial.

El Union Leader reporta que esta decisión se da tras un incidente donde estudiantes de escuela primaria utilizaron inteligencia artificial para crear imágenes ofensivas e inapropiadas de sus compañeros.

La nueva política del distrito prohíbe a los estudiantes crear deep fakes, especialmente las que, traduzco y cito, “involucran desnudez, contenido sexualmente explícito, o cualquier medio que cause daño significativo a la reputación, o un daño emocional o físico a un individuo”.

Los estudiantes que violan esta prohibición pueden enfrentar consecuencias desde la suspensión hasta la expulsión de cualquier actividad escolar o deporte.

Un experto en seguros médico recomienda no quedarse sin seguro mientras se esperan los créditos fiscales del Congreso

Los créditos fiscales mejorados para las primas de seguros médicos expirarán si el Congreso no actúa antes de fines de diciembre.

Peter Ames con el programa New Hampshire Navigator dice que algunos residentes están o esperando inscribirse para ver si los créditos fiscales regresan, o están considerando no tomar ningún seguro médico.

Ames piensa que el riesgo de toparse con una cuenta médico inesperada no justifica quedarse sin seguro.

“Aquí se compran varias cosas … Es acceso a atención médica cuando la necesitas, pero también tranquilidad. La deuda médica es uno de los tipos de deuda más importantes en este país, y puedes quedar en una situación muy difícil rápidamente con un accidente de coche o un diagnóstico inesperado”, dijo Ames.

Las personas pueden inscribirse en Medicaid o en el mercado de seguros del estado contactando al programa New Hampshire Navigator al 877-211-6284.

NH necesita $5 millones para cubrir sobrecostos por error de diseño en nuevo hospital psiquiátrico

Después de haberse estancado por meses, se retomaron las obras de un nuevo hospital psiquiátrico seguro en Concord.

El proyecto se detuvo después de que los ingenieros descubrieran un error en el diseño de la fundación del edificio. Una compañía de seguros para el constructor está pagando $10 millones [de dólares] para cubrir algunos costos extras. Pero, los funcionarios estatales ahora dicen que los sobrecostos podrían alcanzar hasta 15 millones de dólares.

Durante una audiencia el miércoles, la consejera ejecutiva Karen Liot Hill presionó a los funcionarios para que expliquen por qué no cubrieron el valor completo.

“Parece que hay un déficit desconocido del que los contribuyentes serán responsables. Y eso no me convence”, dijo Liot Hill.

La Fiscalía General de New Hampshire defendió el acuerdo, diciendo que el estado podría pasar años peleando por el tema en la corte, y esperan que el proyecto se mantenga en pie.

Defensores de vivienda de Massachusetts impulsan medida de control de costos de renta

Hay un nuevo impulso para el control de alquileres en el estado vecino de Massachusetts.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que los defensores de vivienda han presentado una pregunta en la papeleta que limitaría los incrementos anuales de renta en el estado al porcentaje de la inflación, desde que sea menos que el 5 por ciento.

Este no es el primer grupo que busca revocar la prohibición del control de alquileres en Massachusetts. Una medida similar no llegó a las urnas antes de las elecciones de 2024.

Pero los que apoyan la campaña “Keep Massachusetts Home” dicen que la medida enfrenta a los residentes de clase trabajadora que luchan por pagar una vivienda contra los propietarios.

Los grupos de bienes raíces dicen que la propuesta crearía uno de los programas más restrictivos de control de renta en el país.

New Hampshire tiene un nuevo representante estatal Republicano

Mark Trembley realizó su juramento oficial el miércoles como representante estatal de New Hampshire.

Trembley, un Republicano, venció en la elección especial en noviembre. Le ganó a su contrincante demócrata solo por unos cuantos votos.

Con esta victoria, los Republicanos ahora mantienen un rango de 217 a 177 en la Cámara de New Hampshire que se dirige a la sesión del próximo año.

Esto también pasa en NH:

La gobernadora Kelly Ayotte volvió a nominar a Jared Chicoine para servir como el líder del Departamento estatal de Energía.

Chicoine ha liderado la agencia desde que fue creada en 2021.

Anteriormente, Chicoine trabajó en una oficina estatal para iniciativas estratégicas y sirvió al gobernador Chris Sununu como director de políticas. Enfrentó críticas en su primera nominación porque no tenía experiencia en energía técnica.

Ahora, el Consejo Ejecutivo debe votar para confirmar el puesto de Chicoine.