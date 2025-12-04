Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Bienvenida, Navidad.

Con la nieve recién llegada a New Hampshire y la variedad de eventos de este fin de semana, el espíritu navideño se siente en el aire. Te compartimos algunos eventos para disfrutar en familia. Ponte tu mejor abrigo navideño y sal a darle la bienvenida a las fiestas en el plan que más te guste.

Midnight Merriment el viernes 5 de diciembre en Concord a partir de las 5 p.m. Un evento gratuito que celebra tradiciones navideñas y negocios locales de la ciudad en la noche. Más información.

Christmas at Canterbury el sábado 6 de diciembre en Canterbury Shaker Village desde la 1 p.m. Hay un tour navideño, fabricación de coronas y un concierto con la Symphony NH Quartet. Los precios varían por actividades. Más información.

Concierto Charlie Brown Christmas con Heather Pierson Trio el viernes 5 de diciembre de 7 a 8 :30 p.m. en The Park Theatre in Jaffrey.Entradas a $25, niños menores a 12 a $10. Más información.

Feria de Navidad de Pine Hill el sábado 6 de diciembre de 10 a.m. a 3 p.m. en High Mowing School en Wilton. La feria incluye artesanías, actividades para niños, música en vivo y comida. La entrada es gratuita . Más información.

Snow Dance el sábado 6 de diciembre de 6 a 10 p.m. en Cannon Mountain Ski Lodge en Franconia. Incluye música en vivo, una subasta silenciosa y más para recaudar fondos para el Monte Eustis y su pista de esquí. Entradas a $30, niños entran gratis. Más información

Show de The Muppet Christmas Carol el sábado 6 de diciembre a partir de las 2 p.m. en el Colonial Theatre en Bethlehem. Es la proyección gratis de una película clásica. Se sugiere asistir en pijamas. El evento es gratuito . Más detalles.

Strawbery Banke's Candlelight Stroll el viernes 5 de diciembre en Portsmouth. Los precios de las entradas varían. Más información.

Merrymaking on West Merrimack el domingo 7 de diciembre de 11 a.m. a 12:30 p.m. en Manchester. Este festival navideño tendrá músicos locales, camiones de comida y actividades interactivas para grupos de toda edad. El evento es gratuito . Más detalles.

Mercado Navideńo al Estilo Europeo de Francestown el sábado 6 de diciembre de 10 a.m. a 2 p.m. en el Municipio de la ciudad. Incluye tradicional comida alemana, visita de Santa, y venta de regalos de Navidad. El evento es gratuito. Más detalles.

'Tis the Season: Lebanon's Downtown Winter Celebration desde las 3 hasta las 5:30 p.m. en Colburn Park y en River Valley Community College. Se ofrecerá chocolate caliente, presentaciones musicales, y la prendida anual del árbol de Navidad. El evento es gratuito . Más detalles.

En Boston: Día de las Velitas con Roundhead Brewery el domingo 7 de diciembre de 4 p.m. a 8 p.m. en Westinghouse Plaza en Boston. El evento es gratuito. Regístrate aquí .

Próximo viernes 12 de diciembre: Christmas Latin Dance Party con Melaza Dance Studio de 8 p.m. a 12 a.m. en 22 Hanover St. en Manchester. Venta de entradas e información aquí .