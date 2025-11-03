Día de los Muertos, San Judas Tadeo en NH. Mañana son las elecciones municipales.

A continuación, lee las noticias del lunes 3 de noviembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Comunidad mexicana de Manchester celebra la fiesta de San Judas Tadeo

La comunidad Hispana de Manchester celebró la fiesta de San Judas Tadeo en la parroquia de St. Anne St. Augustin el miércoles de la semana pasada. Es un día que tiene un significado tanto cultural como espiritual en la diáspora mexicana.

Nuestra reportera, Lau Guzmán, nos cuenta más.

Los mariachis interpretaron la música para la misa especial de San Judas Tadeo. Él fue uno de los doce discípulos y es conocido como el santo patrono de los casos desesperados y las causas perdidas.

Dado que la comunidad latina en todo el país está pasando un momento difícil por las redadas de agentes de migración,no es coincidencia que la iglesia en Manchester esté celebrando esta festividad por primera vez. Bendijeron una nueva imagen de San Judas, donada por un feligrés en gratitud por que llegaron sus papeles.

El voluntario Juan Luis Silvestre es de Zacatecas, México. Dijo que se ofreció a organizar la celebración como una forma de fortalecer la fé de los feligreses, recordarles su herencia y reunirse como comunidad. ¿Su oración a San Judas? Un cambio en el corazón del presidente.

Después de una cena con delicias mexicanas como mole, pan y champurrado de elote, la iglesia se está preparando para su próxima gran celebración cultural... la fiesta de la Virgen de Guadalupe en diciembre.

Lau Guzmán Panes de muerto frescos del pasado Día de los Muertos en La Mexicana Bakery en Nashua.

Concord celebra la tradición del Día de los Muertos con un altar comunitario

La diáspora mexicana y centroamericana celebró el Día de los Muertos el fin de semana. Es un momento donde las familias le dan la bienvenida a sus ancestros.

En Concord, en la Iglesia Episcopal de San Pablo, el organizador R.P. Hale realizó una presentación de la tradición, que incluía una pequeña lección de historia.

“Los invasores españoles lo trasladaron del 13 de agosto al 1 de noviembre para que coincidiera con la fiesta de la iglesia. Sin embargo, este día nunca perdió sus connotaciones aztecas y mayas … De hecho, con el paso de los años, se está volviendo cada vez más azteca”, dijo.

La Iglesia Episcopal de San Pablo honró el día con un altar comunitario, chocolate caliente mexicano y su tradicional pan.

Los votantes de New Hampshire elegirán a los líderes de la ciudad y decidirán sobre los "distritos sociales" y el Keno, mañana martes.

Votantes en ciudades alrededor del estado participarán en las elecciones municipales mañana martes. Las elecciones para alcalde están en la papeleta, al igual que la política KENO y la aprobación local de los llamados “distritos sociales”, que permitiría a los adultos consumir alcohol en espacios municipales al aire libre.

En Manchester, el alcalde Jay Ruais está para reelección en contra del miembro del comité escolar, Jess Spillers.

En Laconia, el representante estatal Mike Bordes enfrenta al concejal Bruce Cheney para el puesto de alcalde.

En Dover, el alcalde adjunto Dennis Shanahan se enfrenta al representante estatal Shawn Mikelonis para liderar a la ciudad.

En Concord, el alcalde Byron Champlin enfrenta a la ex miembro de la junta escolar Kate West.

Los votantes en Concord, Nashua, Laconia, Keene y Portsmouth votarán si permitir o no los distritos sociales. Y otros votantes en varias comunidades decidirán sobre KENO.

El sistema KENO es legal desde el 2017 y requería anteriormente la aprobación de las comunidades. Sin embargo, este año los legisladores estatales autorizaron su uso en todo el estado a partir de 2027. Pero, las ciudades y pueblos que voten en contra antes de esa fecha aún pueden optar por no participar.

Actualmente, el sistema KENO está permitido en nueve ciudades y 84 pueblos de New Hampshire.

Las tasas de cáncer de riñón son más altos en Merrimack. Los científicos afirman que se justifica realizar más investigaciones.

Las tasas de cáncer al riñón están 38% más altos en Merrimack que en el resto de New Hampshire, según un nuevo estudio de investigadores de Dartmouth.

Los funcionarios estatales han estado revisando las tasas de cáncer en Merrimack desde 2018, después de que los residentes se mostraran preocupados por la contaminación de químicos perennes en los suplementos de agua del pueblo. La investigación publicada este mes no demuestra una causa clara de la alta tasa de cáncer, y concluye que se justifica OTRO estudio.

Megan Romano es una profesora de Dartmouth quien trabajó en el estudio. Ella dice que con el cierre de gobierno, y otras interrupciones en la financiación federal para la ciencia, el equipo ha tratado de pensar creativamente sobre otras maneras de apoyar investigación adicional, como mediante fundaciones.

“El panorama actual de financiación es particularmente difícil. Hay muchos desafíos”, dijo Romano.

El siguiente estudio podría determinar una causa más definitiva para la alta tasa de cáncer en Merrimack.

Con el ajuste del reloj, policía recomienda a conductores a ser precavidos a la hora que se esconde el sol porque aún hay personas haciendo actividades

Los funcionarios le están pidiendo a los conductores ser más precavidos en las carreteras a la hora que se esconda el sol hoy lunes. Cada año, cuando el reloj regresa, el número de choques aumenta.

El teniente Sean Reardon con la Policía [en el audio nos equivocamos y dijimos 'política'] Estatal de Massachusetts dice que aún hay muchos peatones, corredores, y ciclistas en la carretera durante el viaje.

“Para los conductores, se trata simplemente de poner más atención, de darse ese tiempo y de recordar que, a esta hora del día, todavía habrá gente haciendo estas cosas porque, aunque está más oscuro, sigue siendo el momento en que la gente está fuera realizando esas actividades”, dijo Reardon.

Él recomienda a cualquiera que anda en bicicleta o corra utilice ropa reflectante o algún tipo de luz para que los conductores los vean mejor. El sol se pondrá entre las 4:30 y las 4:40 de la tarde hoy en New Hampshire.

Esto también pasa en NH:

Los adultos de la tercera edad en el norte del estado están preocupados al perder su cobertura de Medicare Advantage.

El Conway Daily Sun reporta que los residentes del condado de Carroll tienen menos opciones de cobertura, y los adultos de la tercera edad del condado rural son los más afectados por las tendencias de mercados nacionales.

Representantes están haciendo reuniones informativas esta semana en North Conway para ayudar a los residentes a comprender los cambios. La primera reunión tendrá lugar hoy [lunes] a las 3 p.m. en la Primera Iglesia Congregacional de Cristo.

La gente puede hablar con el departamento de seguros del estado para recibir ayuda por los cambios de cobertura de Medicare Advantage.

