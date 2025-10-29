Esto es lo que tienes que hacer para votar la próxima semana en NH, y más noticias

A continuación, lee las noticias del miércoles 29 de octubre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Las elecciones municipales y especiales se acercan. Esto es lo que la Secretaría de Estado cree que debes recordar:

El próximo martes 4 de noviembre, 11 ciudades de New Hampshire tendrán elecciones municipales y especiales, incluyendo a Manchester y Nashua . En un comunicado de prensa, el Secretario de Estado David M. Scanlan recordó a los votantes elegibles los requisitos para registrarse al voto.

Para registrarse al voto, la persona debe ser:

Ciudadano estadounidense Tener al menos 18 años para el día de elecciones Tener la residencia principal (domicilio) en el distrito de la ciudad en el que desean registrarse.

Al registrarse, la persona debe comprobar su elegibilidad con diferentes opciones de documentos:

Comprobar identidad y edad con una licencia de conducir, identificación aprobada por el gobierno o con un pasaporte. Comprobar la ciudadanía con un certificado de nacimiento, pasaporte estadounidense, documentos de naturalización u otra prueba de ciudadanía emitida por el Departamento de Estado de los EE.UU. Prueba de domicilio con licencia de conducir de NH, identificación de no conductor de NH, registro de vehículo de NH, identificación federal con foto, cheque emitido por el gobierno, declaración de beneficios o documento fiscal con el domicilio actual, contrato de alquiler, factura de servicios públicos, entre más. Hay una lista más amplia aquí.

Si un posible votante no brinda prueba aceptable de identidad, edad, ciudadanía estadounidense y domicilio, no será elegible para registrarse para votar.

En este momento, las personas pueden registrarse en las urnas el día de las elecciones o solicitar papeleta de voto en ausencia. Cada municipio tiene sus propias fechas límites.

Cualquier persona que se registre para votar en ausencia también debe presentar prueba de su ciudadanía estadounidense, edad, domicilio e identidad con su solicitud de registro.

Si se envía la solicitud de voto en ausencia por correo, el votante debe incluir una copia de su identificación con foto o una firma notariada en su formulario de solicitud.

Si el votante obtiene su voto en ausencia en persona, debe mostrar su identificación con foto emitida por el secretario municipal (también se acepta una prueba digital) o una firma notariada en su formulario de solicitud.

Los votantes deben solicitar sus votos en ausencia antes de las 5 p. m. en persona el día anterior a las elecciones o antes de las 12 p. m. del día anterior a las elecciones por correo postal o electrónico.

Los votantes que devuelvan sus votos en ausencia por correo deben enviarlas a la dirección proporcionada por el secretario municipal.

Activistas declaran que NH tiene ‘comunidades santuario’ después de todo

Hay un nuevo esfuerzo en New Hampshire para responder al aumento de aplicación de la ley migratoria durante la administración de Trump.

Los que lo proponen se están haciendo llamar “comunidades santuario”, un grupo conformado de al menos 15 residentes en una región, que declaran que harán lo posible por proteger a los inmigrantes.

“Vigilaremos las redadas de ICE. Las grabaremos. Las reportaremos a los medios estatales y nacionales, así como a las autoridades locales y a las instituciones de nuestras comunidades”, dijo en inglés el residente de Manchester y activista Philip Kaifer.

“Haremos lo que sea necesario, legal y moral para protegernos a nosotros y a los residentes de New Hampshire”.

Hasta ahora, hay ocho grupos de comunidades santuario en New Hampshire, incluyendo unos en el Seacoast y otros en el área de Great North Woods, pero los activistas dicen que están respondiendo preguntas de personas en otros estados que están interesados en empezar su propia comunidad.

New Hampshire se prepara para plan de contingencia de beneficios SNAP mientras cierre de gobierno se prolonga

El martes, un plan provisional para apoyar a los residentes de New Hampshire que dependen de la asistencia alimentaria financiada con fondos federales superó uno de sus dos principales obstáculos.

Mientras se acerca el 1 de noviembre, el Departamento Nacional de Agricultura le ha dicho a estados que se preparen para cubrir el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (beneficios SNAP, por sus siglas en inglés) para el mes que NO se distribuirán mientras se prolonga el cierre del gobierno.

El comité especial de legisladores estatales votó unánimemente en un plan de contingencia.

La comisionada estatal de salud Lori Weaver desglosó las cifras para el comité. Se estima que son aproximadamente 74,000 hogares.

El estado planea gastar $2 millones en el plan en noviembre. Esta es una fracción de los $12 millones que el gobierno federal suele enviar a New Hampshire para cubrir los beneficios del SNAP cada mes.

Hoy se realizará el último paso: el Consejo Ejecutivo votará alrededor del plan.

Ante la previsión de un Halloween lluvioso, las comunidades de New Hampshire reprograman el tradicional truco o trato.

Parece que tendremos un Halloween lluvioso en el estado este año, y varias ciudades y pueblos que tradicionalmente organizan un trick-or-treating o truco o trato este 30 de octubre, están reprogramando sus actividades.

Se pronostica lluvia el jueves en New Hampshire, prolongada hasta la mañana del viernes.

Ayer por la tarde, Portsmouth, Newington, y New Castle decidieron mover su truco o trato a hoy miércoles. Dover, Rochester, y Rollinsford reprogramaron para el viernes 31 de octubre.

Esto también pasa en NH:

Los fiscales estatales quieren presentar evidencia de que Geno Marconi borró deliberadamente mensajes de voz después de que fuera investigado el año pasado.

Marconi ha sido el director de puertos de New Hampshire por un tiempo. Es acusado de compartir indebidamente registros de navegación en un acto de represalia contra un miembro de la junta del puerto.

Los abogados de Marconi alegan que fue suspendido de empleo y sueldo en abril pasado sin informarle de las acusaciones, por lo que no se puede saber qué mensajes de voz podrían considerarse evidencia.

La selección del jurado está prevista para el próximo lunes.