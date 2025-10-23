Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Halloween en familia

Estamos en el momento del año donde New Hampshire se luce: otoño, calabazas, disfraces. Te compartimos ideas de planes para que disfrutes con tu familia de esta espeluznante pero vibrante época -- baile incluído.

Fiesta Bailable de Halloween el viernes 24 de octubre desde las 5:30 p.m. a 6:30 p.m. en el Arlington Community Center (36 Arlington St.) en Nashua. Bienvenidos los niños de 10 años o menores. Actividades, diversión, comida y disfraces. Más información.

r de 10:30 a. m. a 4 p. m. el domingo 26 de octubre en el McAuliffe-Shepard Discovery Center en Concord. Disfruta de actividades espeluznantes, como una estación de slime extraterrestre DIY y pintura de calabazas. Compra una entrada y llévate otra gratis si llegas disfrazado. Adultos $13, niños $10. Próximo viernes 31 de octubre: Fiesta de Halloween con Latino Vibe & El Parcero Market presentan un evento de terror y diversión para toda la familia de 6 p.m. a 8 p.m. en 326 Maple Street, Manchester. Más información.