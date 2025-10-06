Bendición de Mascotas en NH. Hay mayor demanda por asistencia de cuidado infantil.

A continuación, lee las noticias del lunes 6 de octubre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

En la “Bendición de Mascotas”, perros y gatos de diferentes tamaños buscan protección del cielo

Algunas parroquias católicas celebraron la Fiesta de San Francisco de Asís con la tradicional Bendición de Mascotas este pasado fin de semana. Fue una oportunidad para que los feligreses agradezcan por sus amigos de cuatro patas.

En una agradable mañana de fin de semana en el jardín de la Parroquia Corpus Christi en Portsmouth, habían mascotas en todas partes.

Entre los feligreses estaba Shane Buzzell y su Gran Danés de 160 libras, reunidos para una oración.

“Creo que purifica su espíritu. Ya sabes, todos reciben bendiciones. Y creo que se lo merecen tanto como nosotros. Nos dan tanto que es lindo poder devolverles algo”, dijo Buzell.

Todd Bookman/NHPR Louis, un gran danés de 160 libras, recibe su bendición en la parroquia Corpus Christi en Portsmouth.

El padre Gary Belliveau llevó a cabo la Bendición.

Luego, cada persona recibía un chorrito de Agua Bendita para protegerlos y acompañarlos. Algunos dueños también dijeron que esperaban que esto los haga portarse un poquito mejor.

Grupo de votantes de NH busca unirse en demanda contra administración de Trump por solicitud de información confidencial de votantes

Un grupo de votantes de New Hampshire le están pidiendo a un juez que les permita unirse a una demanda que enfrenta a la administración de Trump contra el Secretario de Estado.

El mes pasado, la administración de Trump demandó a 8 estados incluyendo a New Hampshire. Las autoridades federales han estado buscando información electoral más allá de lo que está normalmente disponible al público. Dicen que es para asegurarse de que no haya fraude.

Hasta ahora, los funcionarios de New Hampshire han negado esas solicitudes, señalando a las leyes de confidencialidad. Pero un grupo de votantes dice que deberían presentar argumentos ante un juez. El grupo incluye un amplio espectro político, como Neil Kurk, republicano y defensor desde hace mucho tiempo de los derechos a la privacidad, y Louise Spencer, activista progresista.

Dicen que el gobierno federal está tratando de entrometerse en su privacidad y que sus intereses, como votantes, podrían ser diferentes a los intereses del estado.

Un juez supervisando el caso tendrá que decidir si deben tener legitimación para actuar.

Hay mayor demanda por apoyo para el cuidado infantil en NH, pero más familias pudieran beneficiarse si descubren el programa

Más familias de New Hampshire están utilizando asistencia estatal para cuidado infantil. Pero podrían ser muchas más, según recientes datos del Departamento estatal de Salud y Servicios Humanos.

La beca de cuidado infantil asegura que las familias que califican no gasten más del siete por ciento de su ingreso en cuidado infantil.

Solo menos de cinco mil familias están registradas. Esto es más que hace un año, pero no cerca de las 50 mil familias que podrían calificar.

Jackie Cowell, directora ejecutiva de Early Learning N-H, dijo que muy pocas familias conocen el programa.

“Pueden pagar mejor la hipoteca o el alquiler. Tienen más dinero para la comida. Es fantástico. Y además tienen más opciones de lugares a los que enviar a sus hijos”, dijo Cowell.

Hay más información sobre el programa de becas para cuidado infantil en la página web del departamento de salud y servicios humanos.

Nuevo reporte demuestran que las muertes por sobredosis de droga se han reducido en NH

Las muertes por sobredosis de droga en New Hampshire se redujeron el año pasado.

Entre 2023 y 2024, el número de muertes por sobredosis de droga cayó en casi 33% … la mayor disminución en casi una década.

Esto según un estudio del Instituto de Política Fiscal en New Hampshire.

Jessica Williams, quien escribió el estudio, dijo que los fondos de liquidación de opioides, la expansión de Medicaid y las inversiones estatales y federales han ayudado a brindar más tratamiento y servicios de apoyo.

Pero Williams dijo que ella está pensando en cómo las nuevas políticas de trabajo para Medicaid podrían afectar a las personas en busca de opciones de rehabilitación. Los requisitos de trabajo resultan de un nuevo proyecto de ley de impuestos federales y gastos.

“Sé que ha habido mucha preocupación sobre si las personas podrán completar los trámites de exención o sus redeterminaciones a tiempo…”, dijo Williams.

Ella también dijo que a pesar de las reducciones de sobredosis de drogas, las disparidades raciales y la inestabilidad financiera podrían imponer barreras en cómo las personas pueden obtener ayuda en el estado.

Esto también pasa en NH

Los fiscales están buscando retrasar el juicio de Geno Marconi, el director de la Autoridad Portuaria de New Hampshire. Dicen que primero necesitan prepararse para un juicio que involucra a su esposa que es jueza de la corte suprema.

Marconi está acusado de compartir indebidamente registros de vehículos y embarcaciones presentados por un miembro del comité que supervisa los puertos. su esposa, Anna Barbara Hantz Marconi, alegadamente habló con el gobernador Chris Sununu sobre la situación, lo que finalmente resultó en que Hantz Marconi fuera acusado de intento de influencia indebida.

Los casos penales se llevan por separado, pero incluyen algunos de los mismos testigos. La selección del jurado de ambos Marconi estaba programada para la primera semana de noviembre.

Ahora, los fiscales estatales dicen que necesitan retrasar el caso de Geno Marconi, argumentando que no podrán preparase para ambos casos al mismo tiempo y podría complicarse la programación de ambos. Un juez aún no comenta sobre la solicitud.