Policía de Nashua investiga tiroteo en club de campo. Temporada de peces “huérfanos” en el Golfo.

La Policía de Nashua reportó un muerto y varias personas heridas en tiroteo en un club de campo

El Fiscal General de New Hampshire está investigando un tiroteo en Nashua que ocurrió el fin de semana, y dejó a una persona muerta y al menos a seis personas heridas.

Hunter Nadeau de 23 años, alegadamente disparó y mató a Robert DeCesare de 59 años, en el club de campo Sky Meadow Country Club en la noche del sábado.

Nadeau también es acusado de disparar y herir a otros dos adultos. Al menos otras cuatro personas sufrieron heridas al intentar huir del incidente.

En una conferencia de prensa el domingo, el fiscal general John Formella dijo que Nadeau fue un exempleado en el club de campo, pero sus motivos por disparar no son claros:

“Aún estamos recopilando evidencias sobre su motivo. No creemos que sus declaraciones nos lleven a ningún motivo en particular, pero, insisto, aún estamos en las primeras etapas. Por lo tanto, dependiendo de lo que descubramos al analizar las pruebas y la información, podríamos cambiar nuestra determinación”, dijo Formella.

Nadeau está programado para ser procesado hoy. Formella dijo que es probable que se presenten más cargos en conexión al tiroteo.

Un nuevo estudio de la UNH demuestra que las mujeres están teniendo menos hijos en todo el país

Las personas están teniendo menos hijos en EE.UU. Un reciente estudio de la UNH demuestra que más personas en la edad fértil deciden posponer tener hijos.

Ken Johnson, el autor del estudio, dice que New Hampshire ha sido consistente en su población de mujeres en sus años fértiles. Pero el número de hijos que nacen aquí ha bajado significativamente

Y esto ha ocurrido mientras la población general del estado envejece y el número de muertes aumenta …

“Y esto nuevamente significa que la única forma en que la población de New Hampshire ha crecido en casi la última década es porque tenemos a más personas mudándose al estado que personas saliendo del estado”, dijo Johnson.

Johnson dijo que el costo de vida, incluyendo el alto costo de cuidado infantil y de dar a luz, podrían ser factores contribuyentes al descenso de la tasa de nacimiento.

Equipos de emergencias se preparan para simulacro en el aeropuerto Manchester-Boston esta semana

Si vas a viajar desde el aeropuerto Manchester-Boston Regional Airport a finales de esta semana, podrías ver un gran número de vehículos de emergencia dentro y alrededor del aeropuerto.

Un vocero del aeropuerto dijo que los viajeros no deberían alarmarse. Los vehículos son parte de un ejercicio de preparación para emergencias.

La prueba se realizará durante la mañana del jueves y durará casi 3 horas con más de 75 agencias y 80 voluntarios participando. El aeropuerto se mantendrá abierto y los funcionarios dicen que no debería afectar a pasajeros ni sus planes de viaje.

Si te topas con una especie de pez poco usual en la playa, es porque empezó “la temporada de huérfanos” en el Golfo de New England

Aquí en New England, es la "temporada de huérfanos de la Corriente del Golfo".

Es la época del año en que los peces tropicales son arrastrados por la corriente submarina y llegan a la costa.

Equipos del Acuario de New England en Boston rastrean y a veces los rescatan.

Mike O'Neill lidera el proyecto. Él dice que los que pasean en la playa se podrían encontrar con especies poco usuales en esta época del año.

“Algunos de los peces que más se reportan son los peces mariposa de aleta moteada, que tienen aletas de color amarillo brillante, una franja negra sobre el ojo y un cuerpo casi blanco…”, reportó O'Neill.

O'Neill dice que típicamente sus equipos pueden rescatar un par de docenas de peces cada temporada para agregar a la exhibición del acuario.

Estudio de la Universidad de Boston demuestra que el ETC podría aparecer en el cerebro de atletas mucho antes de lo esperado

Los investigadores en la Universidad de Boston están descubriendo que se producen cambios detectables en el cerebro mucho antes de que a los atletas se les diagnostique ETC o encefalopatía traumática crónica.

Esta es una enfermedad neurodegenerativa relacionada con golpes repetidos en la cabeza.

Como reporta WBUR, los investigadores estudiaron el tejido cerebral de atletas masculinos jóvenes que practican deportes de contacto.

Algunos atletas demostraron un ETC temprano, y algunos no. Los investigadores encontraron que incluso los atletas que no tenían ETC tenían inflamación, cambios en vasos sanguíneos y pérdida de células cerebrales. Estas células están vinculadas a la atención, la memoria y la capacidad de tomar decisiones.

Jonathan Cherry es profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y director del Centro de Enfermería Cardiovascular … Dijo que estos cambios podrían provocar enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson en etapas posteriores de la vida.

Aconseja a los atletas minimizar el riesgo, lo que podría significar practicar deportes de contacto durante menos años.

Esto también pasa en NH:

Una clínica ambulatoria se convertirá en un centro de calentamiento en Lebanon este otoño.

El Valley News reporta que la meta del centro de calentamiento de Mechanic Street es, traduzco y cito, “brindar a personas sin casa experiencias positivas no traumáticas” alrededor del acceso a medicina, cortes de cabello, vacunas de gripe, comida, duchas, y suplementos de campamento.

Las necesidades graves se derivarán a una clínica ambulatoria o a un servicio de urgencias.

También habrá profesionales que atiendan casos de violencia doméstica y sexual.