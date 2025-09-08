Nueva operación de ICE en Massachusetts. Huertos de manzanas enfrentan sequía

A continuación, lee las noticias del lunes 8 de septiembre de 2025

ICE empieza una nueva operación en Massachusetts en su nueva fase de enfocarse en ciudades santuario

El Departamento de Seguridad Nacional dice que ICE ha lanzado una nueva operación de aplicación de ley migratoria en Massachusetts.

El departamento dice que los agentes de ICE están buscando a inmigrantes criminales ilegales. Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que el Czar de la Frontera, Tom Homan, le dijo a CNN que el esfuerzo de deportación masiva de la administración está en una nueva fase, enfocándose en las llamadas ‘ciudades santuario’.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dice que el esfuerzo del presidente está motivado por razones políticas. Esto aparece días después de que el Departamento de Justicia demande a Boston por sus políticas migratorias. La Ley de Fideicomiso de Boston prohíbe a la policía cooperar con la aplicación federal de leyes migratorias por asuntos civiles. La policía de Boston sí trabaja con ICE en casos criminales.

Los datos federales muestran que el 85 por ciento de aquellos detenidos en Massachusetts hasta ahora NO fueron clasificados por ICE como una amenaza.

Los investigadores identifican a la última víctima restante del asesinato de Bear Brook

La Policía Estatal de New Hampshire dice que finalmente dieron con el nombre de la última víctima en el caso sin resolver de Bear Brook.

Su nombre fue Rea Rasmussen Ella fue una de las cuatro víctimas descubiertas en barriles cerca del Parque Estatal Bear Brook a comienzos de 1985.

El detective sargento Chris Elphick dice que las autoridades finalmente identificaron a Rea con una herramienta llamada genealogía genética.

“Habíamos identificado algunos antepasados recientes comunes y estábamos intentando determinar qué rama del árbol genealógico seguir. El árbol genealógico tenía unas 25,000 personas. Así que fue una tarea monumental. Y alrededor de junio tuvimos suerte”, contó Elphick.

Él también dijo que este verano, el equipo obtuvo un match de ADN que llevó al nombre de la mamá de Rea. De allí, rápidamente rastrearon el certificado de nacimiento de Rea.

La policía estima que Rea solo tenía tres años cuando la mató su padre, Terry Rasmussen. Él falleció en prisión en 2010.

Desarrollador de energía eólica demanda a la administración de Trump por orden de suspensión de obras en un proyecto casi terminado

Un desarrollador de energía eólica marina está demandando a la administración Trump por detener la construcción de un parque eólico casi terminado cerca de Massachusetts y Rhode Island. La administración emitió una orden de suspensión de obras para Revolution Wind, el mes pasado, citando preocupaciones de seguridad no específicas.

En una denuncia presentada ante una corte federal, Revolution Wind dijo que la orden de suspensión es "ilegal". La compañía resaltó que el proyecto pasó por rigurosos procesos de revisión, y obtuvo aprobación de algunas agencias federales, incluyendo al Departamento de Defensa.

La construcción del proyecto de 65 turbinas empezó hace más de un año. Al momento de la orden de suspensión, se encontraba aproximadamente al 80 % de avance. En un comunicado, la compañía afirmó que esta suspensión de la construcción causa un "daño sustancial" al proyecto. Se suponía que el proyecto comenzaría a suministrar electricidad a Rhode Island y Connecticut el próximo año. Ambos estados también están demandando a la administración de Trump.

Los huertos de manzanas enfrentan condiciones de sequía mientras se preparan para la temporada de recolección

Mientras los días se hacen más frescos, la temporada de manzanas llega a New Hampshire otra vez. Este año, los huertos en el estado están enfrentando intensas condiciones de sequía.

Jeremy Delisle es un especialista de campo con la Extensión Cooperativa de la Universidad de New Hampshire.

Él dice que es importante para las manzanas tener agua regularmente mientras se cultivan.

Esto ayuda a llevar nutrientes a la fruta y a que crezcan más.

“Los agricultores sin duda esperan que llueva. Pero también llevan varios años preparándose para esto. Cada vez nos familiarizamos más con este tipo de condiciones de campo”, contó Delisle.

Mientras el cambio climático trae lluvias más intensas, junto a periodos de calor y sequía, Delisle dice que los agricultores en New Hampshire han invertido en esfuerzos de ahorro de agua como cultivos de cobertura, siembra directa y riego. Muchos también siembran cultivos más resistentes a la sequía.

Parece que todo el trabajo está valiendo la pena, dijo Delisle. Este año probablemente no será el cultivo más grande de manzanas que el estado haya visto, pero aún hay bastante fruta para recoger.

La sequía podría afectar al follaje de otoño, según experta en árboles

La mayoría de New Hampshire está actualmente en sequía, y esto podría resultar en un follaje menos vibrante este otoño.

Natalie Cleavitt estudia árboles en el Bosque Experimental Hubbard Brook en Woodstock.

Ella dijo que el verano no solo fue seco, también fue caliente.

“Cuando hace sol y calor, el agua se absorbe de las hojas de los árboles... y esa pérdida de agua obliga a los árboles a absorber más agua del suelo. Y cuando la atmósfera sigue extrayéndola... empieza a producirse la muerte regresiva del dosel”, dijo Cleavitt.

Cleavitt predice que estas condiciones resultan en un pobre follaje de otoño. La sequía es particularmente mala en el norte de New Hampshire, zona que depende del dinero del turismo.

El exceso de lluvia en primavera también dejó a las hojas de los árboles vulnerables al daño de insectos.

Enfermeros en los campuses de Laconia y Franklin de la red de hospitales de Concord Hospital han votado a favor de sindicalizarse. Los enfermeros en el campus de Laconia han dicho que están frustrados con lo que llaman ‘niveles inseguros de personal’.

El Laconia Daily Sun reporta que el voto hace que Concord Hospital sea el primer hospital privado en el estado en formar un sindicato.

Un representante para el sistema de salud dice que respeta la decisión de las enfermeras y seguirá funcionando igual.

Un representante de la Junta Nacional de Relaciones Laborales aún necesita certificar la votación antes de que se pueda formar un capítulo sindical.

