Panel de expertos de NH revisará caso de Berlin. Distrito escolar de Claremont explora soluciones.

Familiares de víctimas y sobrevivientes del tiroteo masivo de Lewiston presentan demanda contra el gobierno de EE. UU.

Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del tiroteo masivo de 2023 en Lewiston Maine están demandando al gobierno de los EE.UU. Dicen que el tiroteo fue, traduzco y cito, “una de las tragedias masivas más prevenibles en América”.

Maine Public reporta que los 100 demandantes presentaron la demanda por negligencia hoy miércoles.

Ellos alegan que la Armada, el Departamento de Defensa y el hospital de la armada ignoraron las señales de advertencia del que disparó, antes de la tragedia … incluyendo una declaración de que planeaba organizar un tiroteo masivo.

Los familiares de las víctimas y los abogados realizaron una conferencia de prensa hoy al mediodía para discutir la demanda.

New Hampshire crea panel de expertos para revisar casos de violencia doméstica, empezarán con el caso de Berlin

Un panel de expertos estatales fue creado hace poco para revisar casos de violencia doméstica que resultan en fatalidades.

El comité de revisión está encargado de identificar desfases que no protegen a las víctimas, incluyendo a proveedores de servicio, fuerzas del orden público y tribunales.

El fiscal general de New Hampshire, John Formella, anunció que los 16 miembros del panel incluyen representantes del gobierno, policía y grupos de defensoría.

Formella dice que el primer caso que el grupo revisará es el asesinato de Marisol Fuentes, quien murió en Berlin este verano después de que su esposo separado le disparó.

Distrito escolar de Claremont explora soluciones para enfrentar déficit de presupuesto que podría poner en riesgo las operaciones

El superintendente del distrito escolar de Claremont dice que confía que el distrito podrá mantener sus puertas abiertas al menos por seis meses más.

WBUR reporta que esto pasa mientras el distrito escolar enfrenta un déficit de presupuesto de 1 a 5 millones de dólares.

El banco Claremont Savings Bank recientemente ofreció un préstamo de $4 millones [de dólares] al distrito. Considerando estas noticias, el consejo de la ciudad pospuso discutir si enviar los pagos de impuestos mensuales al sistema escolar de forma anticipada... para ayudar con la crisis. Los pagos de impuestos anticipados le costarían a la ciudad ganancias potenciales por intereses que podría incrementar los impuestos de propiedad.

El lunes, los estudiantes de Claremont y ex alumnos organizaron recaudaciones de fondos para apoyar al distrito. Hoy miércoles, la junta escolar votará si aceptar donaciones privadas y el dinero que los estudiantes recaudaron.

Reclutador de la Guardia Nacional de NH acusado de abusar sexualmente de compañeras mujeres del Ejército

Un reclutador de la Guardia Nacional del Ejército de New Hampshire está acusado de engañar y obligar a mujeres jóvenes de la reserva a tener relaciones sexuales con él. Steven Porter, un reportero del Boston Globe obtuvo un reporte interno sobre la conducta de Jason Collins, y nos cuenta …

"Estas mujeres adultas eran unos 15 años menores que Collins y servían con él en la guardia. También eran estudiantes de la UNH. Tres estudiantes que mantuvieron relaciones íntimas con Collins fueron entrevistadas por un investigador policial, y dos de ellas informaron haber tenido relaciones sexuales con él dentro y fuera de su patrulla mientras estaba de servicio como agente de policía en Madbury", contó.

Collins renunció de las fuerzas policiales de Madbury y de la armada. La Junta de Estándares Policiales y Consejo de Capacitación de NH también le revocaron sus credenciales de policía.

Los abogados del juez de la Corte Suprema de NH que enfrenta cargos quieren que el Fiscal General sea retirado del caso o se le obligue a testificar.

Los abogados para Anna Barbara Hantz Marconi, una jueza de la Corte Suprema, le están pidiendo al juez a desestimar los cargos en contra de ella, citando un conflicto de interés por el fiscal general John Formella.

Si esto no ocurre, los abogados de Hantz Marconi quieren forzar a Formella a testificar.

Hantz Marconi está acusada de intentar convencer al exgobernador Chris Sununu para que interviniera cuando su esposo enfrentaba una investigación criminal.

Durante una audiencia el martes, argumentaron que Formella tenía que retirarse del caso en contra de Hantz Marconi, porque él ha servido como el consejero legal personal de Sununu.

Los fiscales dicen que Formella entregó el asunto a los investigadores y que su testimonio en el próximo juicio no está justificado.

Aparece el primer demócrata en anunciar su candidatura para gobernador en 2026. Es Jon Kiper, quien ya buscó el puesto el año pasado.

Kiper es un ex concejal de Newmarket y propietario de restaurantes. Llegó al tercer lugar en la primaria demócrata de 2024.

En una declaración el martes, Kiper dijo que compartirá más información sobre su decisión en las próximas semanas. Pero él dijo que su campaña se enfocará en alivio de impuestos a la propiedad, alojamiento y financiamiento escolar, y que no permitirá que la democracia siga cayendo en manos de, traduzco y cito, “radicales de MAGA en DC y Concord”.