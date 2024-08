El equipo de Qué Hay le da la bienvenida a su nueva reportera

Llegamos a una etapa nueva con nuestro noticiero. En marzo, partió Gaby Lozada, la primera reportera que nos trajo notas e historias de la comunidad, desde perfiles de negociantes pequeños hasta investigaciones alrededor de una planta de asfalto. Pero ahora les queremos presentar a nuestra nueva reportera: Lau Guzmán. Ella cubrió comunidades Latinas en Connecticut por dos años y se mudó a Manchester hace unas semanas.

Daniela Allee, nuestra editora, entrevistó a Lau para que nuestra audiencia la conozca.

You can read a version of this story in English here.

Cuéntanos qué tal te ha parecido New Hampshire y Manchester.

Me mudé a Manchester durante el verano, entonces estos días me ha parecido súper verde, súper lindo, todo muy bonito, mucha naturaleza. Los pajaritos me despiertan por las mañanas, entonces me ha parecido un estado muy verde, no sé, como muy natural.

Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿de dónde vienes?

Yo soy colombiana, de hecho de Bogotá, si no se nota por el acento. Tengo un acento bogotano muy marcado, pero llevo seis años acá en Estados Unidos. Me mudé acá para ir a la universidad en Nueva York y llevo seis años acá en Nueva Inglaterra.

¿Cómo te describirías en tres palabras?

Yo diría que primero que todo curiosa, vivaracha y echada para adelante.

¿Y siempre crees que has sido así o piensas que ha habido como una evolución en alguna de esas tres palabras?

Sí, yo creo que la última: echada pa lante. Pues pasa conmigo, y como muchas personas que vienen acá, pues sin la familia y todo eso, uno tiene que aprender a resolver uno. O sea, no sé como, cómo te inscribes a un seguro médico o cómo haces para conseguir que alguien te ayude a hacer una mudanza o algo así. Entonces cositas así que tú dices bueno, pues no hay nadie más, estoy acá sola. Entonces me tocó echar pa lante porque no hay otra.

¿Eso cómo ha influenciado en cómo haces el periodismo?

Pues creo que me da más empatía con la gente que viene acá desde cero. Yo tengo muchas ventajas. Por ejemplo, yo hablo en inglés, yo lo manejo muy bien, pero yo no me imagino cómo sería todo este proceso migratorio, inscribir a tus hijos en una escuela sin conocer a nadie o sin siquiera poder hablar el idioma.

Yo creo que me da muchísima más empatía con gente acá que viene desde cero, que empaca la casa en la maleta y tiene que comenzar de nuevo. Entonces tenés ese tipo de experiencias. Yo creo que me da más empatía con este tipo de gente que me encuentro en los reportajes y como que hay una conexión así más profunda, porque los dos sabemos qué es que le hace falta a la familia de uno, por ejemplo, digamos, es una fiesta patria en el país de uno, pero acá a nadie le importa. Entonces, ese tipo de cositas que uno dice ah, tengo empatía, como que tenemos un vocabulario compartido.

¿Cómo llegaste al periodismo?

¿Me creerías si te dijera por accidente? Yo me uní al blog de mi universidad en el segundo año y pues me terminó gustando. Entonces terminé estudiando periodismo. Me volví miembra de Report for America y ahora estoy acá. No fue algo que yo decidí desde chiquita, como yo quiero ser doctor o yo quiero ser cantante, pero es algo que me gusta mucho y algo que llegué.

Ya hemos tocado un poquito sobre eso pero, ¿por qué te gusta reportar, específicamente sobre comunidades Latinas en New England?

Sí, yo creo que es una oportunidad para cambiar estereotipos. Yo creo que por lo general en New England la gente piensa que solo somos de una cierta manera, que somos super anglo o super yankees o bueno, yo creo que es una oportunidad de cambiar estereotipos y decir no, mira pues la comunidad es mucho más diversa de lo que tú pensabas y hay gente de toda parte, hay gente de Puerto Rico, República Dominicana, gente hasta de Haití, del Congo, de todo el mundo que está acá y es mucho más diverso de lo que la gente piensa, la verdad.

¿Y qué tipo de periodismo te gusta hacer?

La verdad me gusta mucho el periodismo, que es orientado hacia la comunidad. Por lo general, nosotros como periodistas creamos mucho contenido que es acerca de la comunidad, pero no sirve para la comunidad. Cosas como resúmenes de la junta de educación o cómo hacer para conseguir, no sé, un trabajo bueno, cositas así que son muy útiles para la comunidad más allá de reportar acerca de la comunidad.

¿Cuáles son tus metas como nueva integrante del equipo?

Primero que todo, conocer bien a la comunidad y, segundo, sacar historias chéveres, cositas emocionantes que nos llamen la atención, que sean nuevas y que no hayamos reportado antes.

¿Qué te emociona de New Hampshire?, ¿o qué te ha emocionado hasta el momento?

Me gusta mucho la diversidad. En Connecticut, por lo general no hay tantas comunidades inmigrantes. Entonces, tú escuchas, digamos, en un supermercado, escuchas inglés y español y ya, pero acá pues haciendo mercado, pues dando una vuelta por ahí tú escuchas muchos idiomas que tú ni sabes que son, pero tú dices uy que chévere ...es una comunidad diversa, gente como de todo el mundo y pues que traen sus comidas, sus costumbres, sus tradiciones, su manera de vestir y todo eso.

Entonces me ha llamado mucho la atención la diversidad que he encontrado estas últimas semanas.

¿Te sorprendió eso cuando llegaste?

Sí, porque por lo general yo tenía la misma idea de Nueva Hampshire, pues Nueva Inglaterra es yankee, es muy anglo, hablan en inglés. O sea, no hay tanta gente tan diversa. Pero me llamó mucho la atención porque hasta yo me sorprendí la cantidad de gente diversa que hay por acá.

¿Qué te gustaría decirle a la audiencia?

Pues, primero que todo, Hola, me presento, me encanta platicar con gente, me encanta conocer gente. Entonces por si cualquier cosita estamos acá pendientes. Y sí, a la orden para servirle a usted y a la comunidad.