Proyecto legislativo sobre esterilización. Nuevo mural para honrar a Ona Marie Judge Staines.

Un proyecto legislativo prohibiría a los doctores negar acceso a procedimientos de esterilización

Legisladores estatales escucharon testimonio la semana pasada sobre un propuesto proyecto legislativo que prohibiría a los doctores negar acceso a procedimientos de esterilización…con base en preocupaciones de un deseo PERCIBIDO de tener hijos en el futuro.

El Union Leader reportó que el proyecto tiene el apoyo de Demócratas y Republicanos, quienes dicen que se trata de libertad médica. La representante demócrata Ellen Read de Newmarket, quien patrocinó el proyecto, dijo que ella, entre comillas, quiere normalizar la idea de que las mujeres pueden decidir cuándo y si quieren tener hijos.

El proyecto permitiría a los doctores negar el procedimiento, pero tendrían que hacer un esfuerzo de referir al paciente a otro proveedor.

Nuevo mural para honrar a Ona Marie Judge Staines, quien escapo la esclavitud de George y Martha Washington

El Black Heritage Trail of New Hampshire esta planeado un nuevo mural honrando a Ona Marie Judge Staines…quien escapó la esclavitud de George y Martha Washington, antes de crear una vida en Portsmouth.

Seacoast Online reporta que el mural será el segundo en Portsmouth honrando a las mujeres que han cambiado la historia de la ciudad. Lo pintaran en la pared del sede del Black Heritage Trail en Court Street.

Segun el White House Historical Association, Judge nació alrededor de 1774, esclavizada primero por Martha Washington. Mientras estaba en Philadelphia con los Washingtons, se hizo amiga de residentes Negros en libertad, y la ayudaran a escapar a Portsmouth en barco en 1796.

George Washington trató varias veces de traer a Judge devuelta a Mount Vernon, pero ella vivió como una mujer libre hasta su muerte en 1848, según el Mount Vernon Ladies Association.

Grupo de UNH ayuda a encontrar naufragio de los 1800s

Alrededor de 120 años atrás, un barco se hundió en el Lago Huron después de chocar con otro. Finalmente, se ha encontrado…y un equipo de la Universidad de New Hampshire colaboró en ese descubrimiento.

El gobierno federal le pidió ayuda al investigador, Val Schmidt. Él recuerda el momento en que un equipo compañero encontró el barco en el 2019.

[The entire team had a grin on their face, and they showed us the imagery and everybody’s jaws just dropped]

La noticia del descubrimiento apenas sale porque los investigadores necesitaban tiempo para documentar el naufragio.

Schmidt dijo que el equipo depende de un barco de 14 pies que fue uno de varias máquinas sonoras usadas para mapear el fondo del lago.

Primera tripulación femenina compitiendo en Wicked Tuna es de New Hampshire

Dos mujeres de New Hampshire están haciendo historia como la primera tripulación femenina compitiendo en el programa de realidad de National Geographic, Wicked Tuna.

Michelle Bancewicz y Leah Pinaud están compitiendo contra otras 12 tripulaciones para ver quien puede ganar más dinero pescando atún azul en las aguas de Gloucester, Massachusetts.

Para Bancewicz, su equipo es una de sus partes favoritas de este deporte…normalmente, dice, si estás en una tripulación con un hombre, todo mundo piensa que el hombre hizo la pesca.

[When you catch a fish and you're with a guy ... Anybody who sees you thinks it's the guy who caught it. It's just. That's the way it's always been for me…So, like, you know what got to have my just a girl crew and go out and get it done. And I did.]

Bancewicz dice que ha estado pescando desde su niñez, y aprendió de su papá.

El tercer episodio de Wicked Tuna fue transmitido el domingo y está disponible por National Geographic y Disney Plus.