Esfuerzo para poner a Harriet Tubman en billete de $20. Grupo de odio no puede encontrar abogado de NH.

A continuación, lee las noticias del viernes 3 de marzo del 2023.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español directo a tu teléfono, gratis, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Senadora Jeanne Shaheen de nuevo quiere ver a Harriet Tubman en el billete de $20

La senadora Jeanne Shaheen primero propuso un proyecto legislativo para poner a Harriet Tubman en el billete de 20 dólares en el 2015…inspirada por un movimiento comunitario. Desde entonces, ese esfuerzo se ha topado con bastantes demoras. Pero Shaheen está tratando de nuevo.

Ella dice que quiere prestarle atención al apoyo de miles de personas que quieren ver a Tubman en un billete.

[It’s disappointing that we had 4 years of the previous administration that refused to engage with this at all.]

Shaheen dice que, en contraste con la administración de Trump, la administración de Biden ha prestado más apoyo a la propuesta…aunque ella todavía está esperando un compromiso firme.

El proyecto que propone Shaheen le daría a la tesorería hasta finales del 2030 para empezar a imprimir estos billetes.

Corte Suprema estatal está en un punto muerto sobre qué récords debe hacer público la oficina de gobernador

La corte suprema del estado está en un punto muerto en un caso sobre qué récords públicos la oficina del gobernador tiene que hacer públicos. El fallo denominado dos a dos, mantendrá la decisión de una corte inferior en pie.

La corte inferior falló a favor de la oficina del gobernador Chris Sununu. Un activista liberal buscaba correos electrónicos mandados por el personal de Sununu de cuentas privadas al National Republican Redistricting Trust…pero la oficina gubernamental se negó a proveerlos, citando privilegio ejecutivo.

La corte suprema escuchó argumentos en el 2021, pero esta semana dijo que sus miembros llegaron a un punto muerto, mientras que el juez principal Gordon MacDonald se recusó del caso.

La corte notó que el fallo no establece un precedente, lo que significa que podrían escuchar un caso similar en el futuro.

Gobernadores de los dos partidos han argumentado por mucho tiempo que las leyes de derecho de conocimiento sólo aplican a sus oficinas en ciertos casos.

Miembros del grupo de odio, NSC-131, dicen que no pueden encontrar abogado de NH que los pueda representar

En una audiencia el miércoles en la corte superior de Rockingham, miembros del grupo de odio, NSC-131, pidieron que se posponga un juicio en un caso en contra de ellos. Miembros del grupo dicen que no pueden encontrar un abogado de New Hampshire que los represente.

El grupo y dos de sus miembros son acusados en un caso de derechos civiles que el estado está procesando. Los fiscales alegan que violaron la ley el verano pasado cuando entraron sin autorización a un puente en Portsmouth y colgaron una bandera que decia…Keep New England White, o…Mantengan New England Blanco.

Durante la corta audiencia, miembros del NSC-131 le dijeron al juez que no han podido encontrar un abogado local. William Gens, de Massachusetts, los quiere representar pero el juez inicialmente lo rechazó. Luego, Gens dijo que los derechos de la primera enmienda del grupo están en juego.

[GENS: Absolutely, and this case right now is crossing over from a free speech case into a due process case because these guys can’t get council.]

Sean Locke, fiscal asistente, dijo que el caso manda un mensaje que ese tipo de conducta no será aceptada o tolerada en el estado.

[LOCKE: This is conduct that isn’t going to be accepted or tolerated in the state of New Hampshire, and that we will pursue any violation of the Civil Rights Act or any hate motivated act to the fullest extent the law allows us to.]

El juez dijo que iba a considerar el tema, y trataría de programar un juicio más tarde este año.