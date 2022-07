Noticias actualizadas de New Hampshire: 18 de julio 2022

A continuación, lee las noticias del lunes 18 de julio del 2022.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Aunque los precios han subido, turistas siguen llegando a New Hampshire

Una competencia de NASCAR y un clima bonito trajeron muchas personas a New Hampshire este fin de semana. Hasta ahora, la inflación y el incremento de costos no parecen desalentar la llegada de turistas al Granite State.

Cheryl Reardon es la Presidenta del White Mountain Attraction Association. Anteriormente en la pandemia, su grupo se enfocó en atraer turistas locales. Ahora, están tratando de enganchar a turistas de otros estados.

[“We are seeing some license plates from New York and Pennsylvania. And, of course, now that the border restrictions have been lifted, we are seeing some vehicles coming down from Quebec, Montreal”]

Readron dice que hasta ahora, la cantidad de visitantes al área parece ser igual al del año pasado. Funcionarios estatales del turismo predijeron que 4.6 millones de personas visitarian el estado este verano.

Mike Somers, el presidente del New Hampshire Lodging and Restaurant Association, dice que más restaurantes y centro turísticos han tenido que ajustar sus precios porque la inflación.

[Because the cost of providing those products is so much higher than it was last year, we have certainly seen the pain for a lot of those small businesses... It’s just costing so much more to provide those products and services.]

La inflación alcanzó un récord en 40 años…de 9,1 por ciento.

Dos líneas – una nacional y otra estatal – ofrecen ayuda telefónica para los que necesiten ayuda en temas de salud mental

La línea nacional para la prevención de suicido tiene un nuevo número: 9-8-8.

Para las personas que tienen un número de teléfono con el código de New Hampshire…el 603…marcando el 988 los conectara directamente con alguien con entrenamiento en salud mental que también te puede conectar con servicios locales.

Eso podría incluir una cita de seguimiento o discusión con un equipo de trabajadores de salud mental.

Residentes de New Hampshire que necesitan ayuda y NO tienen un teléfono con el código 603 podrían ser conectados con un servicio telefónico de atención al cliente si llaman al 988.

Pero también existe un número estatal que te podria conectar a servicios locales…se puede llamar al 1-833-710-6477.

Hospitalizaciones de COVID siguen estables; 12 muertes relacionadas al COVID en la semana pasada

El número de hospitalizaciones por COVID-19 en el estado siguen estables. El estado no ha experimentado un volumen alto de personas hospitalizadas por el virus desde el invierno. En los últimos meses, ese número ha subido y bajado un poco…pero no hay muchos.

Alrededor de 130 personas tienen el virus o se están recuperando del virus en hospitales del estado. Veintidós activamente están recibiendo tratamiento para COVID…comparado a 15 el mes pasado.

El mapa del CDC muestra que la mayoría de condados en New Hampshire actualmente tienen bajos niveles de transmisión comunitaria.

Pero, el virus sigue reclamando vidas…la semana pasada, se reportaron 12 muertes relacionadas al COVID.

N.H. tiene que pagará $8 millones al gobierno federal porque sus programas de tratamiento de opioides no cumplieron con requisitos

New Hampshire tiene que pagar 8 millones de dólares al gobierno federal porque muchos de los programas de tratamiento de opioides para pacientes de Medicaid no cumplieron con requisitos estatales o federales.

Eso, según una auditoría del gobierno federal. Funcionarios federales encontraron que los programas no tenían suficientes horas de terapia y documentación.

El reporte también encontró que el estado no tenía suficiente personal para cumplir con los requisitos.

Funcionarios estatales dicen que han negociado nuevos contratos con las organizaciones que proveen esos servicios y que toman seriamente los resultados de la auditoría.

