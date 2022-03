¿En qué queda el aborto en N.H. después de la prohibición de las 24 semanas?

El aborto y los derechos del aborto son temáticas constantes, tanto en nuestro noticiero en español y en las sesiones legislativas de la Cámara de New Hampshire. Actualmente, en New Hampshire, es prohibido abortar después de las 24 semanas de gestación y un médico aún puede ser multado por realizar un aborto después de las 24 semanas, si es que la salud de la persona embarazada no está en riesgo.

Conversamos con Alejandra Soto, directora de Medios de Comunicaciones Latinas de Planned Parenthood, para profundizar el tema y discutir las posibles consecuencias de la ley y cómo afecta a la comunidad inmigrante en la actualidad.

Puntos claves de la conversación:



El aborto es legal en los 50 estados del país, incluyendo a New Hampshire. Pero, en cada estado hay sus reglas, condiciones y prohibiciones. En New Hampshire, no se puede abortar después de las 24 semanas de embarazo. En New Hampshire, no se puede abortar después de las 24 semanas de embarazo; por el momento, se requiere un ultrasonido y no hay excepciones en casos de violacion, incesto o una anamolia fetal en el feto.

Antes de esta ley, Dartmouth Hitchcock Health, el proveedor de salud mas grande del estado, no hacía abortos despues de 22 semanas y 6 dias. De acuerdo al CDC, en el 2019, solo un por ciento de abortos ocurrieron despues de 21 semanas.

Las comunidades más afectadas por este tipo de prohibiciones son las que viven en zonas rurales, los inmigrantes, personas de bajo ingreso, que ya tienen desafíos para acceder a servicios de salud.

Algunas encuestas nacionales y estatales revelan que la mayoría de personas de la comunidad Latina está a favor de un aborto seguro y legal, así estas personas no sean las que buscan el aborto directamente.

y estatales revelan que la está a favor de un aborto seguro y legal, así estas personas no sean las que buscan el aborto directamente. El primer paso para acceder a un proceso de aborto es consultar con un médico de cabecera y explorar opciones. A las personas indocumentadas se les presentan desafíos adicionales. Para información y ayuda, hay recursos como el teléfono de PPNNE: 1-800-230-PLAN.

Una enmienda nacional prohíbe a estados a usar Medicaid para cubrir abortos pero les permite utilizar fondos estatales para estos procedimientos. New Hampshire no usa fondos estatales para cubrir abortos, solo con excepciones de violación, incesto o riesgo de salud de la persona embarazada. En New England, Connecticut, Maine, Massachusetts y Vermont sí usan sus fondos.

A continuación, una transcripción de la conversación con Alejandra:

Alejandra Soto: Hola, hola, ¿cómo estás?

María Aguirre: Alejandra, ¿qué es legal y qué no es legal? En cuanto al aborto en New Hampshire, hoy …

Alejandra Soto / Alejandra Soto, directora de Medios de Comunicaciones Latinas de Planned Parenthood

Alejandra Soto: Por ahora, el aborto es legal y en todo el país, en los 50 estados del país con excepciones de abortos, más tarde en el embarazo, donde entonces las cosas son caso por caso. Pero lo que es preocupante en New Hampshire es que una ola conservadora que ya ha estado estableciendo prohibiciones al aborto en otros estados en New Hampshire, ahora le están echando un ojo y están tratando de crear su propia, su propia prohibición en el Estado a las 24 semanas de embarazo.

Y lo más preocupante de proyectos de ley como estos es que los legisladores dejan completamente en claro que no están consultando con doctores, ni con profesionales médicos, ni con nadie que sepa y entienda lo que es el aborto y qué significa para un paciente tomar esa decisión y qué significa para la comunidad médica proveer ese servicio. Y lo dejan claro por las barreras y las excepciones o la falta de excepciones que meten en estas leyes.

María Aguirre: Alejandra, usas la palabra preocupante, ¿no? Profundicemos un poco … ¿Qué es lo que más preocupa?, ¿por qué esta ley ha creado un cierto tipo de polémica?, ¿qué opinas?

Alejandra Soto: Preocupación y alarma total porque nuevamente el aborto es un servicio médico, un procedimiento médico que toda mujer, que toda persona que se puede embarazar, debe poder tener acceso a él cuando lo necesite, como cualquier otro servicio médico. En el momento que le decimos a la gente … ¿tienes cáncer? No, tú no puedes recibir quimioterapia … Tienes diabetes. No, tú no puedes recibir tratamiento de diabetes. Estás embarazada y no puedes tener ese producto. Tú no puedes recibir tratamiento de aborto. Eso es lo que es preocupante, ¿no? Cuando tenemos a políticos tomando decisiones médicas.

Y, momento de alarma, también lo califico así, porque independientemente de lo que ocurra con estos proyectos de ley en New Hampshire, el aborto en todo el país está en juego porque tenemos a la Corte Suprema escuchando un caso en estos momentos del estado de Mississippi … se espera su decisión hasta hasta el verano, pero que podría poner en juego el aborto en todo el país.

Maria Aguirre: Claro, sí, y en New Hampshire está este tema de la prohibición a las 24 semanas. ¿Este tiempo de gestación fue escogido al azar o fue por alguna razón física, razón de salud?,¿por qué las 24 semanas?

Alejandra Soto: Y esa es la pregunta clave. En New Hampshire, si estamos hablando de prohibición después de las 24 semanas, tenemos estados … Florida, que está a punto de aprobar una prohibición después de las 15. Tenemos en Texas una prohibición que ya se convirtió en ley en septiembre, prohibición después de las seis semanas. Exactamente, ¿qué es lo que los políticos están haciendo? Crear miedo y crear barreras médicamente innecesarias. Precisamente el hecho de que unos políticos en un lugar digan 24, otros digan seis semanas, otros digan 15, continúan dejando al descubierto que no están tomando estas decisiones por ninguna razón médica, ni siquiera consultando con médicos … Si puedo continuar una de las partes de esta ley, por ejemplo, es que no ofrece excepción al aborto, si es que peligra la salud del feto, por ejemplo.

Maria Aguirre: Y Alejandra, en este escenario de alarma y preocupación como la llamaste … la gente que busca un aborto, ¿dónde accede actualmente?

Alejandra Soto: Lo que hemos visto, por ejemplo, en el estado de Texas y regreso a ese ejemplo porque ya es ley, como mencioné, desde septiembre, es lo que se ha visto … Es que el aborto continúa, repito, una de cada cuatro mujeres aborta en Estados Unidos. El aborto siempre ha existido y siempre va a existir. Y quienes hemos vivido en Estados Unidos por mucho tiempo o seamos de cierta edad, recordamos lo que era Estados Unidos cuando el aborto era ilegal. Pero nuevamente, la gente abortaba de todas formas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente va a seguir abortando. Pero ojo, ¿quiénes, cuándo y dónde? Porque por supuesto, una persona que tiene amplios recursos económicos o una persona que sí trabaja, pero en el trabajo te dan 20 días de vacaciones pagados. Ese tipo de persona, si no tiene acceso a un aborto, a un procedimiento médico en su propia comunidad o dentro de su estado, puede solicitar a su médico que le recomiende a otro médico en otro estado, etc.. Ok, no es sencillo, pero tiene los medios para poder abortar en otro lado.

Pero, ¿qué sucede con la persona que no? La persona que tal vez en el trabajo no hay días pagados libres. La persona que vive en una zona rural donde de por sí ya es bien difícil, vaya y en New Hampshire, por supuesto, no es un estado que tiene muchas zonas donde no hay un hospital a 10 o 15 minutos de tu casa, sino a una hora. Entonces, de por sí ya puede ser difícil no acudir al servicio médico.

Ahora tendría que viajar aún más lejos. Entonces, precisamente esa es otra de las preocupaciones de este tipo de leyes que acaban impactando mayormente a migrantes, personas con bajos recursos financieros, personas en zonas rurales o aisladas o personas que ya tienen barreras a cuidados médicos y ahora tienen que brincar o brincar más para poder acudir a ellos.

María Aguirre: Alejandra, ¿qué está pasando actualmente con las personas embarazadas inmigrantes que buscan un aborto?

Alejandra Soto: En lo que concierne a personas inmigrantes y vamos a dividir las personas que estén aquí con documentación que no tengan también ese temor encima no de que las autoridades van a dar conmigo. Incluso personas inmigrantes aquí con documentación tienen barreras a cuidados de salud súper difícil. Obviamente el conseguir seguro médico privado tiene que depender de productos, de coberturas públicas, talvez de Medicaid … Y por supuesto, no hablemos de las personas indocumentadas, quienes de por sí tienen cero acceso a cuidados de salud, tienen que depender de que algún centro de salud ofrezca tratamiento gratuito sin necesitar demasiada documentación, etc. Pero, ¿qué es lo que hacen? Nada … me quedo sin habla, me quedo sin palabras, porque literalmente se quedan sin opciones. Si no puedo acudir a un médico para un aborto con medicamentos o un aborto quirúrgico, si no puedo dejar el Estado, porque si dejo el Estado puede haber un control de inmigración, entonces, ¿qué hago? Forzosamente me quedo con un embarazo en contra de mi voluntad y sin el apoyo y los recursos que uno necesita para poder tener un embarazo seguro y un embarazo saludable.

Courtesy Photo / Centro de salud de Planned Parenthood en Manchester

María Aguirre: Y Alejandra, me quiero detener un poco sobre el tema del estigma de la vergüenza. Bajo tu experiencia, ¿cuáles son las diferentes posturas que tiene la comunidad inmigrante frente a los derechos del aborto?, ¿Cuáles son los rangos de opiniones?

Alejandra Soto: Excelentísima pregunta porque encuesta tras encuesta nos enseña, y esto tanto a nivel federal como a nivel estatal, en New Hampshire precisamente, que la mayoría de las personas están a favor de un aborto seguro y legal, y en el caso en particular de los Latinos es muy interesante, porque incluso personas más conservadoras o incluso personas que dicen no, yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo jamás abortaría, dicen: sin embargo, yo no soy quién para decirle a otra persona qué hacer. Entonces incluso personas que dicen para mí el aborto está mal, para mí el aborto no debería de existir, yo jamás lo haría, pero yo no te voy a decir a ti tú qué es lo que debes hacer es. Pero no, incluso en New Hampshire no se encuentra que la mayoría de la gente quiera que el aborto sea legal o quiera que haya barreras.

María Aguirre. Claro. Y Alejandra, te voy a hacer una pregunta cruda pero necesaria, porque quizás alguien la tengo que escuchar. Si alguien hoy, en ese momento, quiere acceder a un aborto. ¿Por dónde empieza?

Alejandra Soto: Bueno, ahora sí que depende. No sé si la persona es como mi mamá quisiera que yo fuera, pero confieso que no siempre soy de que vamos al doctor una vez al año y nos hacemos un chequeo. Ese es el primer paso. Obviamente, consultar consultar con su médico. Puede ser un médico de cabecera. Por supuesto, si la persona tiene ginecólogo, mejor ahí consultar con su ginecólogo y desde el momento que uno se interesa se entera que está en embarazo. Bueno, pues así que hablar con el médico quiere uno el embarazo, si lo quiere no lo quiere, cuáles son sus opciones, etc. Si la persona no tiene doctor, médico de cabecera o ginecólogo, puede ir a cualquier centro de salud o a cualquier hospital, etc. y vamos a solicitar una cita y consultar con el médico porque ojo, por supuesto que uno puede tomar una prueba de embarazo en cualquier farmacia la venden, y no son muy costosas y lo pueden hacer en casa. Pero, siempre es bueno verificar con un doctor, con una prueba más precisa de un doctor …

Maria Aguirre: Claro, ¿qué recursos quizás harían que este proceso sea más accesible.

Alejandra Soto: Quisiera compartir un número de teléfono es 1 800 230 PLAN, como tengo un plan, un plan de un plan familiar, 1800 230 PLAN y se contesta en inglés y en español … donde uno puede solicitar la dirección del centro de salud más cercano a donde uno vive, pero también información sobre otros centros de salud. Si uno no quiere ir a Plan Parenthood, por supuesto, y también hacer preguntas de todo tipo, también le pueden pueden conectar a la persona con un experto en salud reproductiva para hacer cualquier cualquier tipo de pregunta, incluso nada que tenga que ver con aborto, claro.

Maria Aguirre: Gracias. Gracias Alejandro por ese número …

María Aguirre: Entonces, ustedes buscan, y cuando digo ustedes me refiero a defensores, ¿Que el aborto sea legal y libre, que no exista prohibición de ningún tipo de tiempo, o creen que tienen que haber algún límite de tiempo, con ciertas excepciones … qué se busca?, ¿cuál es ese ideal?

Alejandra Soto: Se busca el que, la persona individual, en consulta con su médico y con quien quiera consultarlo, tome la decisión que sea mejor para esa persona, para su vida, para su familia, para su futuro y que sea un profesional médico el que nos guíe de que es lo mejor medicamente hablando.

Esta fue Alejandra Soto de Planned Parenthood. New Hampshire Public Radio está siguiendo propuestas legislativas que se están debatiendo entre la Cámara y el Senado, que podrían agregar excepciones a la prohibición de aborto a las 24 semanas.

Recursos y centros de información: