Noticias actualizadas de New Hampshire: 14 de marzo del 2022

Mañana empieza la ordenanza federal de vacunación en centros de salud del estado

Un requisito federal de vacunación contra el COVID-19 se hará vigente MAÑANA martes para todas las instalaciones de salud en New Hampshire.

Brendan Williams es el presidente y CEO de la New Hampshire Health Care Association, la cual representa muchos centros de tercera edad del estado.

Williams dice que los centros de tercera edad sí están en buena posición en cuanto a cumplimiento.

Contando desde la semana pasada, 94 por ciento del personal de centros de la tercera edad en New Hampshire estaba vacunado.

Williams dice que es difícil comentar sobre el restante SEIS por ciento de trabajadores … no sé sabe con exactitud cuántos califican para excepciones religiosas o médicas, cuántos perderán su trabajo por la ordenanza y cuántos estarán completamente vacunados cuando llegue la fecha plazo.

Se organiza vigilia por niña desaparecida cuya madre aún espera en casa

Una mamá de una niña de 7 [siete] años que se piensa que desapareció en Manchester hace DOS años, dice que quiere que los funcionarios de New Hampshire dejen de señalarse y actúen más para traer a su hija a casa y resuelvan los problemas que la llevaron a su desaparición.

En una pequeña vigilia en el Stark Park de Manchester el sábado por la noche, Crystal Sorey dijo que ella no ha perdido las esperanzas de que su hija, Harmony Montgomery, regrese a casa. Pero, ella quiere más responsabilidad y disculpas de parte del gobernador Sununu y de otros funcionarios de New Hampshire que fallaron en proteger a Harmony.

Mientras un reciente reporte estatal dice que los trabajadores de protección infantil del estado sí contactaron a Sorey a comienzos del 2020, luego de que el papá de Harmony dijo que la niña vivía con la mamá, Sorey dice que ella no tiene registro de ninguna llamada del estado durante ese tiempo.

Discusión en Portsmouth abre temas de desafíos de comunidad Negra en New Hampshire

El Black Heritage Trail de New Hampshire organizó una discusión el domingo en Portsmouth sobre lo que significa ser Negro en espacios predominantemente blancos, tanto en New Hampshire como en otros sitios.

Deo Mwano, y otros panelitas, se abrieron y hablaron sobre tener problemas en sentirse valorados, entendidos y seguros en el trabajo, en centros médicos y en otros espacios ampliamente blancos en New Hampshire.

Mwano, quien creció en Manchester y vino al país como refugiado de la República Democrática del Congo, contó que cuando empezó a trabajar como PROPIETARIO DE BIENES RAÍCES, algunos inquilinos prospectos lo recibían con sorpresa. Algunos no podían creer que ÉL era el propietario.

Mientras Mwano y otros panelistas dijeron que es importante reconocer el racismo que enfrentan las personas Negras en New Hampshire, también dijeron que es importante celebrar a la comunidad Negra que sí existe en el estado para que su historia y reconocimientos no se borren.

Hoy reabren programas residenciales de salud mental en Northwood y Manchester, ambos financiados por el estado

Los programas residenciales de salud mental en Northwood y Manchester están programados a reabrir hoy lunes, luego de que la escasez de personal no los dejó retomar el trabajo durante el invierno.

Los programas de Manchester y Northwood son dos de los cuatro programas financiados por el estado llamados “Step Up Step Down programs”. Todos estos han abierto durante los pasados 13 [trece] meses.

Cada uno ofrece hasta a TRES residentes, una estadía de 90 [noventa] días con apoyo y servicios para la salud mental.

Los dos otros centros restantes, en Nashua y Keene, han permanecido abiertos. Ambos dicen que la demanda es más alta de lo que pueden cubrir.

Programa entrena a bibliotecarios para que tengan mejores conversaciones con su comunidad

Las librerías públicas atienden muchas necesidades de la comunidad, no solo aquellas relacionadas a libros. Un grupo de bibliotecarios locales recientemente recibió entrenamiento para prepararse y facilitar conversaciones con el público. El programa fue organizado por New Hampshire Listens, grupo que se enfoca en fortalecer el diálogo civil y la participación en todo tipo de escenarios.

Kayla Morin-Reardon, quien trabaja en el Goodwin Library en Farmington, dice que ella ahora se siente más preparada para tener conversaciones y satisfacer necesidades de la comunidad.

Ella dice que su librería sí ha pensado en organizar más eventos comunitarios, como noches de candidatos de elecciones locales, y que ahora ya se sienten más preparados para facilitar este tipo de discusiones.

New Hampshire seguirá prohibiendo que se publiquen las llamadas a la línea de emergencia 911

Los audio de las llamadas del 911 [nueve once] en New Hampshire se mantendrán con excepciones de publicación. Quiere decir, no estarán obligadas a compartirse. La Corte Suprema del estado prohibió que se realice esta práctica de compartir audios con el público.

En el 2019, un huésped en un hotel en Nashua, se resbaló y se cayó. Se llamó al 911 [nueve once] y luego, esperando una demanda, el hotel le pidió a la corte una copia del audio.

Los abogados del hotel argumentaron que la excepción de New Hampshire de publicar llamadas bajo la ley Derecho a Saber es errónea … que el público debe beneficiarse al saber cómo los emergencistas manejan estos eventos, y que la decisión de publicarlo o no debe depender del caso.

Pero en la corte, en una decisión 4-1 [cuatro a uno], se dijo que la ley es transparente sobre el problema … no se publican las llamadas 911 y queda en los legisladores si quieren alterar esa política.

Cada estado maneja sus llamadas 911 [nueve once] de manera diferente. Algunos tampoco las comparten, otros publican una transcripción y en otros estados, el audio completo se hace público.

Cambio climático causa que los arces produzcan azúcar de maple antes de la temporada esperada

Marzo ha sido históricamente marcado como el momento en que el azúcar de maple se encuentra en su apogeo en todo New England.

Pero, durante los pasados TREINTA años, los investigadores de maple en Vermont dicen que eso ha cambiado en el estado … y que el cambio climático es el posible culpable.

Mientras se calienta el invierno, el clima para azucarar aparece antes en la temporada. Pero, las operaciones en Vermont, en promedio, también se están agrandando, lo cual significa que podrían intervenir antes en los árboles.

Mark Isselhardt [ISS-uhl-heart] es un especialista en maple de la University of Vermont Extension.

Isselhardt [ISS-uhl-heart] dice que los productores de azúcar deben adaptar sus operaciones lo más antes posible para producir cuando aparezca la savia del árbol. Si lo hacen, verán cosechas consistentes.