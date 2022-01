¿Qué ha traído de nuevo esta nueva ola de COVID-19? Una trabajadora de salud pública de Nashua nos explica este momento

Durante el comienzo de este año, hemos presenciado nuevos récords de casos de COVID en todo el país, y eso incluye a New Hampshire. El estado está promediando alrededor de 3,000 nuevos casos por día.

A pesar de casi dos años aprendiendo a lidiar con el virus, persisten preguntas como: ¿qué significa este momento?, ¿qué hacemos si tenemos un resultado positivo?, ¿cuándo debo realizarme una prueba o aislarme?, y más.

Tres puntos claves que podemos usar para navegar este momento:

Es importante monitorear los síntomas , aunque sean leves, y es recomendable hacerse una prueba porque los síntomas de la variante Ómicron son muy parecidas a una gripe. Lee más sobre las recomendaciones de aislamiento y cuarentena .

Es un mito que hacerse una prueba de COVID significa incrementa la posibilidad de contagio. Todas las pruebas, de laboratorio y caseras, están selladas y están estériles. Son un método de prevención, no es exposición. Hay pruebas gratis para hacerse en casa: se pueden ordenar en www.covid19.nh.gov o en https://www.covidtests.gov/es Hay que seguir las instrucciones para obtener un resultado confiable. Si buscas prueba PCR, aquí hay una lista .

Es importante también que durante este tiempo tan estresante, de tanta información que está cambiando, tener tiempo para nosotros, quiere decir, … mantenernos informados, pero no estar cada minuto en nuestro teléfono, mirando los números, leyendo o escuchandomirando a las noticias. Cuidar la salud mental durante esta pandemia es también tan importante como cuidar nuestro cuerpo.

Daniela Vidal Allee: Ahora estamos viendo cifras súper altas de casos, hospitalizaciones con la variante con la variante Ómicron …y nos puedes decir como, ¿cuáles son los síntomas que se ven de manera más frecuente con esta variante?, y, ¿qué nos están diciendo estos números ahorita?

Lisa Vasquez: Los síntomas del Ómicron son bien [similares] a los de un resfriado, una gripe, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de cuerpo, dolor de garganta. Esas son los mismos síntomas que vemos para muchas cosas. Por eso, si tenemos cualquier síntoma, tenemos que hacernos la prueba …

Daniela Vidal Allee: Digamos que uno sí empieza a sentir los síntomas, se hace la prueba, da positivo. ¿Nos puedes hablar un poquito como cuánto tiempo de cuarentena se debe hacer en ese caso?

Lisa Vasquez: Ok, como dije, si no, si no estás vacunado, entonces después de cualquiera que estás expuesto debe hacer cuarentena también. [Entonces,] la cuarentena no se tienen que hacer si estás vacunado, pero si debieras de monitorear tus síntomas. Entonces si sales, si das positivo … la nueva recomendación de la CDC es que te aísles, te mantengas aislamiento por 5 días monitoreando tus síntomas . Si no tienes síntomas, no tienes fiebre durante esos 5 días, ya puedes terminar el aislamiento y seguir yendo al trabajo o lo que vas a hacer normalmente, pero usando una mascarilla que te cubra la cara y te quede bien ajustada a tu cara para que otra vez eso no contagies a otra persona. Pero si tienes síntomas, si tienes fiebre, debes durar más tiempo en aislamiento. Entonces no puedes tener fiebre por al menos 24 horas antes de tener algún contacto con otra persona porque entonces, si tienes fiebre, estás contagioso.

Daniela Vidal Allee: Y en el caso que uno no trabaja desde la casa o de manera remota, o tiene trabajo presencial y quizás no tenga días pagados de o de estar enfermo, ¿has conocido a personas que están en esas situaciones y qué has recomendado para esos individuos?

Dan Tuohy / NHPR Un aumento de pruebas en casa significa una responsabilidad para el individuo de registrar y compartir un resultado positivo -- lo cuál no siempre ocurre.

Lisa Vasquez: Es una situación muy difícil para muchas personas. Sabemos que si no van al trabajo, no les pagan … y necesitan pagar sus utilidades y su alquiler. Pero es muy importante que esa persona se cuide … porque los síntomas pueden ser leves, pero también pueden empeorar.

Entonces, cuando uno se siente enfermo, debe cuidarse, descansar, beber bastante líquidos para que su cuerpo se recupere más rápido.

Cuando vamos al trabajo y no nos sentimos bien, estamos exponiendo a todo el mundo que tiene contacto con nosotros a también enfermarse, no sólo de COVID, sino también del flu, de gripe o cualquier otro virus que esté en el entorno. Entonces, es muy importante para esa persona aislarse lo más que pueda durante el tiempo que está contagioso, que no se siente bien, que tiene fiebre, que está tosiendo porque evita enfermar a los demás. Y entonces ,otra cosa también que es importante que si van al trabajo, y vamos a suponer, pierden 5 días, si siguen trabajando se van a seguir sintiendo mal y puede que pierdan más días más adelante. También pueden enfermar a otras personas y entonces hacer que el empleador tenga que cerrar, porque hay tanta gente enferma que no puede hacerse el trabajo. Eso ha pasado, que algunos sitios más pequeños se enferma tanto el personal que tienen que cerrar y entonces ahí nadie puede ir a trabajar e interrumpen no solo el trabajo de esa persona, pero de todo los que trabajan ahí

Daniela Vidal Allee: ¿Dónde se puede hacer esa cita para un examen o también como para hacerse un examen en casa? Y, si puedes hablar un poquito de¿cuál es la diferencia entre los exámenes que uno puede conseguir en una clínica versus el que se hace en la casa?

Lisa Vasquez: Entonces, si vas a www.covid19.nh.gov …cuando abres este portal de web, ves que dice arriba Free At Home Test. Entonces, esas son pruebas que te puedes hacer en la casa. Sólo tienes que darle click , llenar la información sobre dónde la tienen que enviar porque la envían por correo y te llega a tu casa. Esa clase de prueba sólo se tiene que hacer lo que siempre se hace: entrar en la nariz y seguir las instrucciones están en inglés y creo que también en español y en 15 minutos tienen los resultados. La de PCR, que es la que es más efectiva o a veces captura más fácil el virus, ese es el tienen que enviarlo a algún laboratorio a ser analizado. No es algo que vas a tener la respuesta en 15 minutos.

Daniela Vidal Allee: Recientemente ¿te has encontrado o enfrentado con nuevos mitos sobre estos exámenes de PCR o de hacerse en casa? Y sí, ¿qué son y qué nos puedes aclarar sobre eso?

Lisa Vasquez: Sí. Como trabajadora de salud pública, nosotros nos tenemos que hacer la prueba semanalmente para asegurarnos que no damos positivo sin tener síntomas. Pero alguien que le conté eso y me dijo “Oh, ¿por qué te expones a hacerte la prueba tantas veces? Porque oí que si te haces la prueba tienes posibilidad de contagiarte”. Eso es un mito. Entonces no es cierto, porque todas las pruebas están selladas y están estériles. Entonces no te estás exponiendo al virus por hacerte la prueba, y eso es algo que he oído en la comunidad.

Maria Aguirre / NHPR

Daniela Vidal Allee: Creo que también hay preguntas o por lo menos dudas sobre la efectividad de las pruebas de hacerse en casa. ¿Qué nos puedes decir un poquito sobre sobre eso y la confianza que podemos tener en esas pruebas debe hacerse en 15 minutos?

Lisa Vasquez: Para esto tenemos que primero sentarnos, leer las instrucciones para asegurarnos que sigamos todo por la letra y así vamos a saber que el resultado es confiable. Pero si no seguimos las pruebas, las instrucciones, puede que no sea muy confiable. Entonces, ¿cómo usas el hisopo y cuánto lo tienes que entrar en la nariz? Todo eso está en las instrucciones. ¿Cuánto tiempo debe de estar sellado? ¿Cuánto tiempo tiene que tener? ¿Cuánto líquido tiene que echarle? Todo eso está en las instrucciones … pero si no siguen las instrucciones, puede que salga negativo sin estar negativo. Pero otra cosa también es cuando lees las instrucciones, te dice que es para el antígeno. Si no tienes síntomas, no es tan confiable …como que si tienes síntomas, es más confiable el resultado.

Daniela Vidal Allee: ¿Qué le recomiendas a personas que quizás un día se hicieron la prueba en casa, pero luego a los dos o tres días ya empiezan a sentir como ese ardor de garganta?. Están estornudando mucho congestionados, pero dicen “Ah, pues hace dos días me salió negativo''. Estoy bien. Debe ser como una gripe normal”.

Lisa Vasquez: Hay que hacerse la prueba otra vez, y aunque vamos a suponer, nosotros, como dije, nos hacemos la prueba todas los días. Hay días que a veces por alergias alguien está congestionado. A mí me da alergia a veces los perfumes, y si alguien prende como un sensor algo o a un spray. En el invierno, siempre estoy congestionada, pero me tengo que hacer la prueba todas las semanas. Por esta misma razón, porque en el invierno siempre estoy congestionada, entonces nunca sé qué tengo que hacer la prueba. Entonces, si tienes nuevos síntomas, hazte la prueba.

Daniela Vidal Allee: Hablamos ya casi hace dos años …en el verano del 2020 y nos dijistes que algo difícil para nuestra comunidad ha sido el distanciamiento social. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, en esta nueva etapa de la pandemia del 2022, en la que parece que la gente pueda estar más relajada por haberse vacunado?

Lisa Vasquez: Creo que para nuestra cultura, más que para algunas otras. El aislamiento o el distanciamiento social es muy difícil, porque como madre sé que si mi hijo está enfermo, voy a estar ahí con él, por ejemplo …y sé que muchas personas son así. Si tienes un familiar que no se siente bien, quieres ir, quieres darle apoyo, quieres ayudarle a cocinar, quieres que se sienta bien. Entonces es algo que es parte de nuestra cultura querer ayudar, querer ser la enfermera como quien dice de alguien y ayudarlos a sentirse mejor.

Pero en este momento lo mejor que podemos hacer es enviarle comida, dejárselo en la puerta y salir y no tener contacto físico con la persona. Eso yo sé que es muy difícil y especialmente durante las fiestas vimos que los números subieron mucho porque ha pasado tanto tiempo que la gente no tiene ese calor humano que necesita a veces, pero como estaba diciendo durante ese tiempo y seguimos diciendo sí. Es importante que nos juntemos, es importante ver a las personas, es importante compartir con nuestros familiares, seres queridos. Pero también es importante usar las mascarillas, lavarnos las manos frecuentemente y quedarnos en casa si no nos sentimos bien. Y sé que para algunas personas a veces eso es difícil porque dice o tal vez es solo una gripa, entonces no estoy viendo a mis familiares solo por eso. Pero entonces tenemos el riesgo de que enfermemos a alguien y no queremos tener eso en nuestra conciencia. Entonces eso es muy importante.

Sé que a veces hay personas que creen que o no quieres venir porque no nos quieres ver o algo así. Y sé que para muchas personas esa no es la razón, es porque ellos lo quieren en las personas tanto que se están quedando en casa para asegurarse que esa persona no se enferme.

Daniela Vidal Allee: ¿Algo más que quieras incluir que no hemos discutido?

Lisa Vasquez: Es importante también que durante este tiempo tan estresante, de tanta información que está cambiando … mantenernos informados, pero no estar cada minuto en nuestro teléfono, mirando los números, mirando a las noticias, pero también a tener tiempo para nosotros como personas, haciendo lo que a nosotros nos gusta sea leer, ver una película, hacer ejercicio o jugar con sus hijos. Algo que despeje la mente un poco, porque este tiempo ha incrementado mucho la ansiedad en muchas personas y queremos que todos tengamos una vida saludable. Y eso incluye nuestra salud mental. Entonces, cuidar esa salud durante esta pandemia es también tan importante como cuidar nuestro cuerpo.