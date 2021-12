Noticias actualizadas de New Hampshire: 8 de diciembre del 2021

A continuación, lee las noticias del miércoles 8 de diciembre.

New Hampshire es el estado con más casos de COVID-19 nuevos en el país

Las hospitalizaciones vinculadas al COVID-19 continúan aumentando en todo New Hampshire, el estado que tiene la mayor tasa de casos nuevos en el país.

441 personas están actualmente hospitalizadas por el virus.

Los funcionarios de salud también anunciaron trece nuevos fallecimientos vinculados al COVID-19, ayer martes.

Desde comienzos de la pandemia, más de 170,000 residentes del estado han dado positivo para COVID, lo que representa el 12.5 por ciento de la población.

Sin embargo, este conteo es bajo ya que el estado no ha podido rastrear todos los resultados de pruebas que se distribuyen en farmacias y counters.

Experta en salud pública sugiere uso de cubrebocas para controlar brote de casos en invierno

New Hampshire tiene la mayor tasa per cápita de infecciones de COVID en el país, según nuevos datos de salud pública examinados por el New York Times.

Anne Sosin, una investigadora de políticas de salud pública en el Rockefeller Center de Dartmouth, dice que una ordenanza de uso de cubrebocas podría prevenir un posible brote de casos en el invierno.

Sosin fue una de las profesionales de salud que pidió públicamente a los gobernadores de New England, implementar un mandato de cubrebocas a comienzos del otoño.

Se organizan más sitios de vacunación en el estado que aceptan pacientes sin cita previa

Otro sitio de vacunación contra el COVID-19 se abrirá en el Spaulding Commons en Rochester este jueves, aceptando pacientes sin cita previa, o como se dice en inglés, walk-ins. Con demanda para más dosis de refuerzo, muchas farmacias están programando citas para fines de diciembre.

Tres grandes sitios para walk-ins ya están abiertos, una en el Chalet de Berlin, otra en el Common Man en Portsmouth y otra en una ex-tienda de licor en Claremont. Las clínicas están abiertas de lunes a sábado, y son administradas por On-Site Medical Services, una compañía privada con sede en New Hampshire que trabaja con el estado.

Se presenta demanda contra la comisión de utilidades públicas por exceder límites de autoridad

Clean Energy New Hampshire presentó una demanda en contra de la comisión de utilidades públicas.

La demanda le está pidiendo a un juez de una corte superior que suspenda la decisión de la comisión de utilidades públicas y mantenga los fondos en los niveles del 2020 hasta que los desafíos contra la decisión se completen.

Amy Manzelli [man-zell-ee] es la abogada representando a Clean Energy New Hampshire. Ella dice que la demanda defiende que las recientes órdenes de la comisión son violaciones al proceso constitucional y excede los límites de autoridad de la comisión.

La orden de la comisión fue una sorpresa para muchos, incluyendo para Liberty Utilities, quienes dicen que la propuesta de recortar los programas de eficiencia de energía traería un aumento de costos de por lo menos 30 [treinta] millones de dólares en el futuro.

El ex-vicepresidente, de la administración de Trump, visitará el estado para asistir a algunos eventos

El ex-vicepresidente Mike Pence regresará a New Hampshire hoy miércoles. Pence dará algunos discursos y aparecerá en una recaudación de fondos para el partido estatal Republicano .

Pence asistirá a una fiesta navideña en Derry organizada por la federación de mujeres republicanas, le hablará a un grupo comercial de constructores y estará en un evento llamado save our paychecks organizado por un grupo de apoyo conservador, Heritage Action for America.

También será vocero en un evento de recaudación de fondos en Manchester que beneficia al caucus Republicano del Senado. Los tickets se están vendiendo a $500 [quinientos dólares] por persona. El evento está cerrado para la prensa, como requisito del personal de Pence.

Esta visita a New Hampshire será la segunda después de que dejó su puesto.

En junio, Pence estuvo en una cena del partido Republicano, dónde habló y le dijo a la audiencia que estaba orgulloso de lo que la administración de Trump logró, pero quizás nunca esté de acuerdo con el ex-presidente sobre el ataque del 6 de enero en el capitolio.

Representante del departamento nacional de agricultura visitó New Hampshire

La subsecretaria de desarrollo rural del departamento nacional de agricultura, Xochitl Torres Small visitó el estado el lunes. Ella se juntó con miembros de la delegación del congreso de New Hampshire en Franklin, en un día lluvioso de diciembre, para hablar de la importancia de discutir el cambio climático.

Ella resaltó los 15 [quince] millones de dólares que su departamento está invirtiendo en energía limpia en New Hampshire y Vermont.

La mayoría del dinero aparece como préstamos de bajo interés para construir siete matrices solares en Goffstown, East Conway, Pittsfield y Franklin.

Los siete proyectos solares generarán juntos suficiente energía para mil seiscientos hogares cada año.