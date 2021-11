Noticias actualizadas de New Hampshire: 1 de noviembre del 2021

A continuación, lee las noticias del lunes 1 de noviembre.

Las vacunas para niños podrían empezarse a ofrecer la próxima semana

La vacuna contra el COVID-19 para niños podría empezar a distribuirse en New Hampshire la próxima semana, mientras la vacuna pasa por los pasos finales del proceso de aprobación federal.

A diferencia de la distribución para adultos, no habrá sitios de vacunación masiva en pistas de carreras o grandes clínicas con personal de la Guardia Nacional … En cambio, los niños podrán asistir a sitios más pequeños como farmacias, consultorios médicos, escuelas y eventos comunitarios.

Mientras los proveedores de salud balancean vacunas para niños, dosis de refuerzo para adultos y vacunas de temporada de la gripe, los horarios de citas están poco disponibles, al menos en esta primera instancia.

Algunas oficinas de doctores que enfrentan falta de personal, no pueden cuadrar citas solamente para las vacunas por el momento, aunque podrían ofrecer diferentes horarios de la clínica.

Hospital de Concord ofrece inyección de anticuerpos monoclonales, tratamiento para el COVID-19

El hospital de Concord ha abierto un nuevo sitio de inyección para administrar anticuerpos monoclonales, un tratamiento para el COVID-19.

El hospital le da este tratamiento a pacientes que siguen en riesgo de desarrollar un caso grave de COVID-19. En su mayoría, es para pacientes que recién dieron positivo para el virus, aunque en ciertos casos, una exposición podría ser razón suficiente para una inyección.

Los anticuerpos monoclonales, dicen los doctores, no son un sustituto para la vacuna.

El doctor Jim Noble, director médica de prevención de infecciones en el hospital de Concord, dice que actualmente, la oferta del tratamiento no es un problema en New Hampshire y que hasta el momento, no hay falta de suministro.

Hay alrededor de dos decenas de ubicaciones en New Hampshire que también ofrecen el tratamiento para pacientes elegibles.

ClearChoiceMD abrió cuatro nuevos sitios para pruebas de COVID-19

El estado ha abierto nuevos sitios públicos de pruebas de COVID-19 en las recientes semanas en Manchester, Nashua, Claremont y Newington.

Los sitios son manejados por ClearChoiceMD, y todas las pruebas son gratis y pagadas por el estado.

Esto es una respuesta al aumento de demanda de pruebas de COVID-19, los casos que surgen por la variante Delta y el nuevo año escolar, lo cual, también trae desafíos para los proveedores de salud.

Alain [Alan] Maalouf [Muhl-oof] estuvo en el centro de Manchester esta semana porque necesitaba una prueba para viajar. Inicialmente, asistió a una clínica en Epping, y la clínica le dijo que no iba a tener sus resultados a tiempo para el viaje.

Mientras recién empiezan a esparcir información sobre estos centros, los cuatro lugares están operando debajo de su capacidad.

Hay una nueva unidad pequeña de emergencia en el departamento de bomberos de Manchester

El departamento de bomberos de Manchester ha creado una nueva unidad pequeña de dos personas para responder al aumento de llamadas de crisis de salud mental y a las llamadas relacionadas al abuso de sustancia e indigencia.

Las emergencias aparecen de muchas formas. Además, la naturaleza de las llamadas de emergencia en Manchester ha cambiado bastante durante los pasados 20 [veinte] años, dijo el jefe adjunto Ryan Cashin. El volumen de llamadas de emergencia se ha duplicado mientras que su personal sigue siendo consistente.

Estas llamadas, dice Cashin, raramente requieren un gran equipo y una ambulancia, en cambio, él explica que este tipo de respuesta intensa podría hacer la situación peor.

Esto ha llevado al departamento a reestructurar su equipo de EMS, y crear una pequeña comunidad de unidad de respuesta, también llamada Squad One. Mientras que la unidad solo ha operado por pocos meses, Cashin dice que esta es la compañía más ocupada que el departamento tiene en servicio.

Hay fondos nuevos para realizar pruebas de detección de plomo en el agua potable

La agencia de protección ambiental brindó 887 [ochocientos ochenta y siete] mil dólares de fondos al departamento de servicios ambientales de New Hampshire, para ayudar a escuelas y a centros de cuidado infantil a evaluar su agua potable y detectar posible contaminación de plomo.

En 2018, el estado adoptó una ley que requiere que dichas instalaciones evalúen su agua para detectar contaminación.

Las escuelas deben notificarles a los padres y desarrollar un plan de remediación si la concentración de plomo sigue sobre los estándares.

La fecha plazo de la primera ronda de pruebas se realizó en el 2019.

El departamento anticipó que la beca cubrirá costos para las siguientes dos rondas de pruebas en escuelas públicas e instalaciones de cuidado infantil, y apoyará al portal de datos dónde el público puede ver los resultados de pruebas y esfuerzos de remediación.

New Hampshire se junta a demanda federal contra gobierno que impone ordenanzas de vacunación

New Hampshire se juntó con otros nueve estados, liderados por Republicanos, en una demanda en contra del gobierno federal por imponer ordenanzas de vacunación en empresas federales.

El gobernador Chris Sununu y otros líderes Republicanos en Concord prometieron combatir las ordenanzas federales de vacunación desde que el presidente Biden anunció en septiembre.

Esta demanda, presentada en la corte federal de Missouri por el fiscal general de ese estado, busca bloquear la vacunación contra el COVID-19 en todos los empleados de contratistas federales.

En un comunicado que anuncia la demanda, el fiscal general de New Hampshire, John Formella, dijo que la vacuna contra el COVID-19 es segura y efectiva y que se incentiva a cualquier persona elegible en el estado a ponérsela.

Pero, él dijo que la demanda se presenta para proteger al estado en lo que describe como ordenanzas ilegales.

La demanda aparece mientras que la tasa de vacunación de New Hampshire es la más baja de la región, y los casos de COVID y hospitalizaciones continúan aumentando.