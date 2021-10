Un mural en el Riverfront de Nashua demuestra la visión de la “naturaleza explosiva” de un artista colombiano

La intervención artística urbana es un proceso creativo al aire libre que no solo embellece las ciudades sino también interactúa con las comunidades. Hace poco nuestra reportera Gaby Lozada conoció al artista colombiano Felipe Ortiz, quien reside en Massachusetts. Él creó un mural en el Riverfront en la ciudad de Nashua. En la pintura se ven varias garzas gigantes con tonos azules y celestes en el fondo. Nos llamó la atención su visión intercultural que mezcla la vibrante cultura colombiana con el acelerado paisaje de los Estados Unidos.

Aquí les compartimos esa conversación.

Gaby Lozada: Primero, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos?

Felipe Ortiz: Bueno, ha sido una trayectoria bastante larga. Mi carrera profesional lleva ya doce años, pero llego a los Estados Unidos por medio de mi familia a finales del 99 y bueno, nos adaptamos acá a Estados Unidos, somos migrantes. Y a medida que el tiempo fue pasando, pues me interesé mucho en el arte, en la pintura específicamente. Y bueno, gracias a la libertad de mis padres pude estudiar artes plásticas, Bellas Artes, y ahora me dedico tiempo completo a mi práctica de pintura, de muralismo. He pintado en Colombia, en Puerto Rico y espero que esa práctica continúe y pueda visitar muchos más lugares.

Gaby Lozada: Felipe, puedes explicarnos, ¿qué tipo de intervenciones artísticas haces y explícanos un poquito tu proceso creativo?

Courtesy Photo Felipe Ortiz pinta el mural de las gran garzas azules en Nashua.

Felipe Ortiz: El muralismo sigue siendo como arte urbano, cierto, y es como una adaptación al espacio. Yo como inmigrante pasé 14 años en Estados Unidos sin regresar a Colombia y creo que una vez que tuve la posibilidad de regresar, en ese reencuentro con Colombia, empecé a apreciar otras cosas. A recordar, por ejemplo, esos colores, la música de Colombia, el movimiento. Empezó a darme ideas de sacar este nuevo estilo y poder representar más mis orígenes o mis raíces latinoamericanas.

Entonces, yo creo que esa mezcla me dio una puerta para explorar este nuevo estilo de Naturaleza Explosiva en el cual venía mezclando varias cosas, unas que tomaba inspiración acá en Estados Unidos y otras en Colombia.

Gaby Lozada: Y con respecto a Naturaleza Explosiva, ¿cómo se te ocurrió la idea? Y, descríbenos un poquito las pinturas para que la gente que nos escucha tenga una idea de lo que son.

Felipe Ortiz: Pienso que en el arte, la inspiración a veces llega en momentos difíciles. Momentos como de pérdida. Yo creo que en el ser humano, en la desesperación, le sale algo como un proceso creativo que le ayuda a sanar ese momento.

Fue algo muy similar en mi caso. Pasó una tragedia en mi familia, en un momento estaba en mi taller y estaba pensando en qué iba a hacer. Empiezo a tirar pintura de pura frustración, o sea, no podía con mí mismo y empiezo a tirar pintura en un lienzo. Y empecé a ver como estos splashes, que son como unos salpicados de pintura, eran muy expresivos, eran como muy violentos en ese momento de mucha frustración.

Pero de ahí en adelante empiezo como a notar en esos splashes abstractos y en tanta rabia, digamos, empiezo como a ver en el resultado de los splashes. Empiezo a notar que empiezan a aparecer algunas figuras, algo similar, por ejemplo, a cuando te quedas viendo nubes, cierto, y las nubes se empiezan a formar como ciertas formas, animales o algo que pueden relacionar. Pues lo mismo pasó en el proceso.

Gaby Lozada: ¿Y cómo tu trabajo interactúa con las comunidades, con las ciudades, con la gente?

Felipe Ortiz: Y a medida que voy pintando el mural también aparecen muchas personas, las cuales empiezan a preguntar. Inevitablemente, se empieza a crear comunidad, porque entre ellas se empiezan a hablar y pueden tener su opinión. Algunos de ellos pues les toca más personalmente porque les gusta, por ejemplo, la temática que estoy pintando o de alguna forma se relacionan con eso, entonces empiezan a interactuar más y yo creo que es como el efecto dominó donde uno le cuenta al otro y el otro le cuenta al otro y así va pasando la idea y eventualmente creamos comunidad así. Y es algo muy bonito que aparece de la nada, simplemente porque estoy pintando, entonces es algo diferente, es algo que la gente aprecia.

Entonces yo creo que la percepción de la gente a medida que pintamos más muros, eso va cambiando un poco y la gente va recibiendo esto como obras de arte y lo reciben como un cambio visual, ya que en realidad les puede mejorar su vida o el ambiente que se está ahí alrededor. Felip Ortiz, artista colombiano

Gaby Lozada: Bueno, entonces ¿por qué crees que las ciudades es importante que se abran paso este tipo de murales y expresiones artísticas?

Felipe Ortiz: En este ejemplo en Nashua, por ejemplo, pues es muy chévere porque es un parque lineal junto al río Nashua y puede ser un lugar que en realidad es muy bonito pero la verdad no lo usan mucho. Entonces, me parece muy chévere como esa combinación de espacios públicos naturales junto a un centro urbano, el downtown, el centro de Nashua, justo pasa el río por ahí y justo ahí es donde está el mural pintado. Entonces me parece chévere como unir las dos, ¿cierto? porque si bien hay mucha gente ya en esa urbe, pues sería muy chévere también como darle la opción de poder caminar cerca del centro y poder ver estas obras de arte.

Gaby Lozada: Entonces tu trabajo en en Naturaleza Explosiva, tanto lo que haces alrededor del mundo, como lo que hiciste en Nashua, ¿cómo crees que ha sido recibido por la comunidad?

Felipe Ortiz: Hasta ahora muy bien. Ya hay planes y proyectos para continuar la creación de murales el próximo año. Entonces, pues eso, yo creo que es un paso adelante ya, y yo creo que murales como estos incentivan a muchos grupos a querer seguir haciendo esta labor.

Gaby Lozada: ¿Y cómo crees que las ciudades pueden contribuir o apoyar a artistas como tú?

Felipe Ortiz: Pues mira, yo creo que la mentalidad es lo primero. Yo creo que hay mucha gente que todavía sigue viendo el artista público como un vándalo. De hecho, mientras pintaba este mural llegaron varias personas en el comienzo. No hay nada que está muy definido en el muro, entonces la gente piensa que estoy rayando la pared o la estoy dañando, estoy marcando cualquier otra cosa.

Courtesy photo

Entonces yo creo que la percepción de la gente a medida que pintamos más muros, eso va cambiando un poco y la gente va recibiendo esto como obras de arte y lo reciben como un cambio visual, ya que en realidad les puede mejorar su vida o el ambiente que se está ahí alrededor.

Gaby Lozada: En el mural en Nashua pintaste a la gran garza azul. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué te inspiraste?

Felipe Ortiz: La gran garza azul...son aves que siempre están cerca del agua, en el pantano, ciénagas o zonas costeras alrededor de acá de Norteamérica. Incluso cuando estuve pintando, pues la mayoría de las personas que pararon eran personas que siempre estaban fotografiando, por ejemplo, o siguiendo estas garzas. Y me comentaban mucho acerca de estas garzas y ya las habían identificado, por ejemplo. Y las conocen ya. Entonces eso fue muy chévere porque es un ave muy común en ese río. Es un juego y un baile de garzas. Son seis garzas en total.

Gaby Lozada: Pero también vemos que en tu trabajo utilizas muchas aves en general...

Felipe Ortiz: Me estuve preguntando acerca de mi trayectoria como inmigrante. Me preocupaba porque los humanos también quisieron ser migratorios, tenemos muchas limitaciones para poder hacer estos caminos migratorios. Me ponía a comparar las dos ya que me parece muy bonito que compartiéramos el mismo cielo, pero a la misma vez no podemos viajar libremente como lo hacen las aves. Entonces era como una comparación al migrante y a la adaptación. Y así comparo mi trayectoria y mi camino con esas aves.

Gaby Lozada: Tú estás lejos de tu país, así como un montón de gente que nos escucha. ¿Cómo crees que es la comunidad latina en nuestro país? Sobre todo viéndolo como artista...

Felipe Ortiz: Había algunas personas que de pronto nunca hubieran pensado que había un Latino inmigrante aquí pintando. Ven eso y creo que les da esperanza, los motiva.

Siempre y cuando uno esté dispuesto a adaptarse y a intentar cosas nuevas, pues existe como una posibilidad en seguir adelante, siempre y cuando creas en ti mismo. Todo es posible, ya estés aquí o estés en otro país, seas Latino o no seas Latino.

Gaby Lozada: Ese fue Felipe Ortiz, muralista colombiano. Gracias por contarnos tu experiencia artística y a quienes nos escuchan los invitamos a que conozcan el mural en el Riverfront de Nashua.

Felipe Ortiz: Gracias y antes de irnos, por favor, quiero darle las gracias a Beyond Walls. Muchísimas, muchísimas gracias.