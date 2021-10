Noticias del 15 de octubre Y Un Reportaje Sobre El Significado De ´Latinx´

A continuación, lee las noticias del viernes 15 de octubre y un reportaje sobre el significado de Latinx.

También puedes escuchar el noticiero y el reportaje haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Dos contratos de fondos federales para mejorar esfuerzos de vacunación son rechazados en el consejo

Los contratos de fondos federales que despertaron protestas en una reunión del Consejo Ejecutivo hace dos semanas, fueron rechazados en la reunión del miércoles.

Los protestantes también se presentaron en el área, pero a diferencia de la reunión pasada, los policías estatales tomaron control y evitaron disrupciones.

Los contratos de 27 [veintisiete] millones de dólares de fondos federales hubieran creado 13 [trece] nuevas posiciones del departamento de salud para impulsar la vacunación.

Este voto abrió una discusión entre el gobernador Sununu y algunos consejeros, y muchas preguntas del departamento de salud y servicios humanos.

Otros fondos para las vacunas si fueron aprobados, como la expansión de un contrato con On-Site Medical Services para impulsar más clínicas móviles de vacunación.

Aumento de casos de COVID-19 afecta la capacidad de atención de hospital en el condado de Coos

Los casos de COVID-19 están aumentando rápidamente en el condado de Coos. Michael Peterson de Androscoggin Valley Hospital dice que esto está afectando los recursos del hospital. Peterson dijo que todos los pacientes gravemente enfermos en el hospital no están vacunados. Mientras tanto, el hospital está tratando de tener las camas y personal suficiente, y le ha tocado postergar ciertas cirugías.

Instituto de New England empezó su operación de reubicar a familias de evacuados afganos

Las primeras familias de refugiados afganos que serán reubicadas por el International Institute of New England llegaron al aeropuerto Logan el miércoles. El instituto planea reubicar a 425 [cuatrocientos veinticinco] afganos en Massachusetts y New Hampshire en los próximos mese. En el estado, esta misión también la está trabajando Ascentria Care Alliance con sede en Concord, quien planea reubicar a 100 refugiados.

Si perdió algo de su ingreso durante la pandemia, puede calificar para ayuda arrendataria

Nuevas guías de elegibilidad para el programa de asistencia de renta de New Hampshire podrían traer más flexibilidad para los que aplican. Desde el primero de octubre, New Hampshire Housing dijo que los postulantes solo necesitan demostrar que al menos UNA PERSONA en su hogar tuvo su ingreso reducido o enfrentó problemas económicos durante la pandemia. Las aplicaciones de asistencia de renta están disponibles en CAPNH. ORG , o llamando al 211.

Latinx es un término que busca inclusión de género en comunidad Latinas de Estados Unidos, pero ha abierto debate sobre que tanta amenaza trae al lenguaje español

Mientras concluye el mes de la Herencia Hispana, nuestra reportera, Gaby Lozada, nos dice qué significa la palabra "Latinx" y por qué desafía a la cultura latina.

Para leer y escuchar el reportaje completo, visita la sección de noticias en español.