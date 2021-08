Noticias del 30 de agosto Y Una Mirada Al Festival De Brasil En Nashua

A continuación, lee las noticias del lunes 30 de agosto.

Trabajadores de New Hampshire se juntan a demanda para solicitar nuevamente los beneficios de desempleo de la pandemia

New Hampshire se juntó a una lista de estados donde trabajadores desempleados están llenando una demanda para restaurar los beneficios de desempleo de la pandemia que fueron recortados en junio.

La demanda en New Hampshire se enfoca en un programa federal, el de asistencia de desempleo por la pandemia, también llamado PUA, la cual brinda beneficios para empleados por proyecto o independientes, trabajadores que históricamente no han cualificado para seguridad laboral.

Michael Perez, quien representa a cuatro demandantes en el caso, argumentó que el lenguaje en la ley de New Hampshire obliga al estado a distribuir programas federales como PUA …

Él dice que las cortes en los otros estados con estatutos similares han fallado a favor de los trabajadores en desafíos similares ...

Antes del corte de PUA, alrededor de 6,000 [seis mil] residentes de New Hampshire recibían beneficios.

Escuelas harán usó de programa estatal que brinda pruebas gratis de COVID-19

El departamento de salud de New Hampshire dijo que está trabajando en expandir las pruebas de COVID en escuelas. El estado presentó un programa de pruebas y monitoreos a comienzos del año, pero el interés en este había sido mínimo hasta este mes.

Bajo este programa, llamado Safer At School Screening, las escuelas participantes reciben pruebas gratis para realizar pruebas de manera paulatina de personal y estudiantes que son asintomáticos. El permiso de padres se solicita para realizar las pruebas a los estudiantes.

El programa financiado por el gobierno federal también le brinda a las enfermerías escolares el acceso a pruebas rápidas para estudiantes que han ido al colegio con síntomas de COVID.

El estado dice que alrededor de 50 [cincuenta] escuelas han firmado para participar, y el interés ha crecido mientras las escuelas se preparan para reabrir.

Chequeos de antecedentes retrasan el comienzo de nuevos trabajadores de la salud

Un atraso de revisiones de antecedentes ha demorado la fecha de comienzo de nuevos empleados contratados en la industria de la salud ...

Esto aparece mientras muchos proveedores de la salud enfrentan dificultades con falta de personal y están esforzándose para llenar las vacantes.

Lynn Beede [BEED-ee] es la administradora en un centro de la tercera edad del condado de Coos ...Ella dice que mientras espera que se procese el papeleo, no puede obtener licencia para su nuevo personal o conseguir que empiecen a entrenar porque no pueden comenzar su orientación si no tienen lista su revisión de antecedentes.

Beede dice que para tratar de acelerar el proceso, el personal ha optado por viajar a Concord con el papeleo, una manejada de dos horas desde Berlin.

Defensores de alojamientos se preocupan por aumento de desalojos y personas sin casa ante bloqueo de moratorio federal

Después de la decisión de la Corte Suprema nacional de bloquear el moratorio de desalojos, los defensores de alojamiento en New Hampshire dicen que están preocupados por la nueva ola de desalojos y el posible crecimiento de indigencia.

Elliot Berry es un abogado de New Hampshire Legal Assistance. Él dice que si el moratorio corriera desde comienzos de octubre como originalmente se propuso, más personas hubieran tenido tiempo de acceder a asistencia para pagarle a sus propietarios.

Más de 3,200 [tres mil doscientos] aplicantes al programa de asistencia de renta … están esperando una respuesta. Casi 30 [treinta] millones de dólares en asistencia han sido distribuidos hasta el momento. Las aplicaciones se pueden encontrar en CAP . NH. ORG.

Nashua celebró a Brasil en festival con música, baile, comida y fútbol

Este fin de semana en Nashua, se vivió el espíritu de Brasil en un festival muy esperado que despide aldespideal verano. Gaby Lozada pasó el sábado por la tarde con los brasileros que celebraron la ocasión al son de los tambores.

El festival de Brasil está de vuelta. El año pasado fue cancelado por el COVID y la comunidad brasilera perdió la oportunidad de conectarse entre sí con las dos cosas de las se sienten más orgullosos: su fútbol y su carnaval. Pero este año, alrededor de mil personas se reunieron para vivir estas dos pasiones en Greely Park.

Roberta Korsenowski, una de las bailarinas de samba, llegó al lugar y se asombró por la cantidad de gente.

Roberta dijo que estaba feliz de ver a todos vistendo amarillo y verde, los colores de la camiseta de Brasil porque la gente necesitaba de este festival, especialmente, en estos momentos.

Ella también dijo que ha pasado por momentos difíciles durante la pandemia. Tuvo que cancelar todos sus shows, pero finalmente, el festival le dio la oportunidad de volver a trabajar y una sensación de normalidad.

Bruno D’Britto, uno de los organizadores del evento, dijo que este festival no solo era para los brasileños sino para todos los inmigrantes que existen en New Hampshire.

Él instaló una clínica de vacunación del Departamento de Salud de Nashua para incentivar a las personas a recibir la vacuna COVID. Dijo que hacer eso es importante para disfrutar un evento como este.

Más de treinta puestos de negocios locales formaron parte del festival que también quiso reactivar la economía de la comunidad.

La gente hizo fila para comer fejoada y brigadeiros mientras empezaba el partido de fútbol, luego las bailarinas de samba se pusieron en marcha de nuevo… y la gente explotó de emoción como lo hacen en casa, allá lejos, en Brasil.