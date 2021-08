Una Doctora Latina De New Hampshire Aclara Los Mitos De La Vacuna Contra El COVID-19

En las redes sociales, circulan videos, artículos y más contenido con desinformación sobre la vacuna contra el COVID-19. Hace unas semanas, el equipo de Qué Hay recibió un video por WhatsApp que mostraba a un pastor diciendo que la vacuna podría dañar los órganos. Esto nos reveló algo: aun persisten dudas y preguntas sobre la vacuna, en particular, con el rebrote de la cepa Delta que ha traído la mayoría de casos hoy.

Nuestra reportera Gaby Lozada conversó con Maria Padin , la médica jefa de Dartmouth Hitchcock en la región del sur de New Hampshire, acerca de lo que se dice sobre la vacuna para aclarar las dudas más frecuentes de la comunidad.

¿Quieres recibir las noticias e información más importante de New Hampshire? Suscríbete para recibirlas gratis por WhatsApp.

Lo que necesitas saber de esta entrevista:

La vacuna no cambia el ADN de los humanos porque la forma en que la vacuna funciona, nunca penetra el núcleo de la célula, que es donde el ADN se encuentra. Entonces, por lo consiguiente, no va a alterar de ninguna forma tu ADN.

La Dra. Padin recalca que la vacuna ofrece la mayor protección contra el COVID y nuevas cepas como la Delta.

La doctora resalta que una persona vacunada sí podría contagiarse del virus (aunque estos casos son escasos), pero, la vacuna evita hospitalización y muerte, las consecuencias más severas del virus.

Si tienes preguntas o dudas sobre la vacuna, consulta con tu doctor. Las vacunas siguen disponibles en varios lugares del estado como farmacias.

Una nota: Lo que sigue es una transcripción de la entrevista.

Gaby Lozada: Las vacunas contra el coronavirus llevan ya ocho meses siendo distribuidas a la población, sin embargo, 34% de las personas en New Hampshire no han sido vacunadas todavía, muchos por desinformación y otros, tal vez por miedo.

Para resolver dudas que aún persisten sobre la vacuna, y la posibilidad de tener que recibir una tercera dosis tenemos a Maria Padin, directora médico de la región Sur del Hospital Dartmouth Hitchcock.

Bienvenida, doctora Padin.

Dra. Maria Padin: Buenas tardes, un placer

Gaby Lozada: ¿Cuáles son los mayores mitos que ha escuchado usted en su práctica?

Maria Padin

Dra. Maria Padin: Una vez que te vacunas, estás vacunado de por vida y lo que sabemos y estamos aprendiendo es que quizás eso no es cierto porque sabemos que según pasa el tiempo, el efecto de la vacuna puede cambiar, pero también sabemos que hay otras variantes con nuevas cepas del virus que están surgiendo y por lo tanto, creemos que en el futuro vamos a estar viendo al COVID como vemos a la gripa, cada año nos vacunamos contra ella.

Gaby Lozada: Uno de los más grandes mitos es que la vacuna cambia el ADN para acabar con la humanidad…¿por qué no puede hacerlo?

Dra. Maria Padin: En términos del mito que la vacuna puede afectar tu ADN, la forma en que la vacuna funciona, nunca penetra el núcleo de la célula, que es donde el ADN se encuentra. Entonces, por lo consiguiente, no va a alterar de ninguna forma tu ADN.

Gaby Lozada: Entonces, para aclarar digámosle a la gente …¿cuáles son los componentes de la vacuna?

Dra. Padin: Hay dos maneras en que la vacuna es introducida y llega a las células. Una de las maneras es a través de una técnica científica que se llama un vector viral. Si piensas en un sobrecito que lleva un mensaje y ese mensaje llega a las células y es transmitido, ese mensaje que lleva se parece al COVID 19 pero no es activamente vivo.

Gaby Lozada: ¿Pueden estos componentes enfermarnos o destruir órganos, ¿y por qué?

Dra. Maria Padin No, eso no nos puede enfermar, lo único que sabemos y que es importante, es que para algunas personas que han tenido alergias a alguno de los componentes que se han utilizado en la vacuna, deben de consultar con su médico o ser administrada en un sitio donde puedan tener supervisión médica,entonces antes de tomar la segunda vacuna deben de consultar con su médico para ver si tienen otra opción de otra vacuna que quizás no tenga los mismos componentes.

Gaby Lozada: María, ¿por cuánto tiempo es efectiva la vacuna?

Dra. Maria Padin Pues por ahora, lo que sabemos este y todavía estamos aprendiendo … es que por lo menos en varios estudios, en los primeros seis meses, la vacuna todavía es bien efectiva.

Ahora estamos también aprendiendo que el nivel de efectividad de la vacuna también puede ser dependiente de la edad del paciente, y es por eso que recientemente escuchamos la probabilidad de que se va a recomendar una vacuna de refuerzo para la población en general después de por lo menos ocho meses de haber tomado la segunda vacuna en la serie de la Pfizer o de la Moderna. Todavía para la vacuna del J&J, que es la vacuna que solamente requiere una administración o una sola vacuna, no tenemos la misma información que nos guíe a hacer esa recomendación.

Si quieres leer más del tema o saber cómo conseguir una cita de vacunación, visita nuestra guía actualizada en español.

Gaby Lozada: Una pregunta frecuente es, ¿por qué hay gente que a pesar de haberse vacunado, se enferma de Covid?, ¿por qué se da esto?

Dra. Maria Padin ...la vacuna, esencialmente, fue diseñada con la información que teníamos de la primera fase que tuvo el covid-19, pero sabemos que los virus son, como yo digo, bien inteligentes y continúan a replicandose en formas que causan diferentes variedades o diferentes cepas. Entonces, lo que sabemos es que los virus van a continuar a tener diferentes variedades como la delta que estamos escuchando ahora, pero al tener la vacuna lo que sabemos es que aunque te puedas todavía infectar con uno de los nuevos variantes o nuevas cepas, es probable que no va a ser el mismo nivel de gravedad de enfermedad.

Lo que sabemos es que el pequeño porcentaje de personas que aún se pueden infectar con el COVID después de las vacunas, la mayoría no van a requerir hospitalización y más importante, no van a morir a causa del COVID.

Gaby Lozada: Se habla de la posibilidad de recibir una tercera dosis para aquellos que fueron vacunados con Pfizer o Moderna. ¿Quién podrá acceder a esta vacuna y por qué ha creado este refuerzo?

Dra. Maria Padin: Pues hoy lo que quiero decir es la diferencia entre la vacuna de refuerzo que va a ser disponible supuestamente para toda la población después de septiembre 20 y que la FDA aún no ha aprobado para esa indicación y la tercera vacuna que ha sido recomendada para personas inmunodepresivas, esa tercer dosis no es de refuerzo, sino la podemos considerar como una dosis terapéutica, una dosis necesaria para poder alcanzar el mismo nivel de protección que la población en general, que es saludable y que no tiene estas condiciones.

Gaby Lozada: Muy interesante, ahora quisiera saber si las mujeres embarazadas o las mujeres que están planeando embarazarse pueden vacunarse. ¿La vacuna puede afectar al feto?

Dra. Maria Padin Pues lo que sí sabemos es que hasta ahora no tenemos ninguna evidencia médica que va a haber un impacto en las personas que están tratando de quedarse embarazada… En los diversos estudios que hicieron acerca de la maternidad, hubo mujeres que participaron en esos estudios de edad reproductiva que no estaban embarazadas en ese tiempo. Sabemos que las mujeres embarazadas no fueron incluidas en los primeros estudios, pero sí sabemos que hay mujeres que fueron incluidas en esos primeros estudios, que si quedaban embarazadas y no han tenido ninguna consecuencia adversivas a la vacuna que recibieron.

Gaby Lozada ¿Qué le recomiendas a una persona que no está segura de vacunarse?, ¿dónde pueden leer más sobre la vacuna?

Dra. Maria Padin: Sí, para las personas que están buscando como vacunarse en varias maneras, pueden estar primero si tienen un médico de cabecera o un médico que ven este para su cuidado, en general pueden contactar a su médico que le puede dar instrucciones a dónde pueden ir a recibir la vacuna. Muchos de los departamentos de salud también están otorgando la vacuna gratis. La vacuna es accesible a través de varias farmacias que existen en diferentes comunidades y también ahí puede obtener la vacuna. Entonces si quiere más información sobre la vacuna hay un lugar en el internet del CDC donde hay información en español para los pacientes en términos de la vacuna y también en términos de los mitos de la vacuna y de la ciencia detrás de la vacuna que es accesible a todos.

Gaby Lozada: ¿Algo más que quiera decirnos que no le pregunté?

Dra. Maria Padin: Lo que creo que es importante [decir] es que la vacuna es segura, que las personas se den cuenta de que esta nos protege a nosotros y a nuestras familias, que aún si uno obtiene el COVID, el estar vacunado va a prevenir que uno muera.

Gaby Lozada: Gracias por informar a nuestra comunidad ... nuestros oyentes también informarán a quienes los rodean…

Dra. Maira Padin: Lo que podamos hacer para ayudar a nuestras, a nuestros compatriotas latinos a que se vacunen y no tengan miedo a la vacuna, va a ser muy importante porque es una de las comunidades que más ha sufrido por esta pandemia.

Si sigues con dudas o preguntas sobre las vacunas contra el COVID, ¡queremos contestarlas! Mándanos un mensaje por WhatsApp al 603-931-2954 o escribe a nuestro correo quehay@nhpr.org.