Actualización Del Moratorio de Desalojos: Una Conversación Con Gabriela Lozada de NHPR y Con Maria Eveleth De NHLA

Basado en la entrevista realizada en el programa The State We´re In de NH PBS

El 3 de agosto, la administración de Biden reinstauró el moratorio de desalojos de la CDC para inquilinos que viven en condados con altas tasas de casos de COVID-19.

¿Qué tipo de asistencia legal está disponible para residentes de New Hampshire?

Para este artículo, Gabriela Lozada, la representante de Report For America de NHPR, entrevistó a Maria Eveleth, la directora del proyecto de vivienda justa de New Hampshire Legal Aid en The State We´re In. Gabriela se enfoca en comunidades Latinas y realiza reportajes en español para ¿Qué hay de Nuevo, New Hampshire?

Gabriela Lozada: Cuéntanos sobre el lado legal de los desalojos ahora que el moratorio se puso vigente en New Hampshire.

Maria Eveleth: El moratorio se extendió hasta el 3 de octubre y cubre a todos los individuos que actualmente enfrentan un desalojo por falta de pago. La única diferencia actualmente es que tienes que revisar si hay altos niveles de transmisión. Es complicado porque te tienes que enfocar en un condado específico para saber si estás cubierto o no. Sin embargo, revisé esta mañana y parece que todo el estado de New Hampshire está cubierto por el moratorio por la alta transmisión de COVID-19.

Gabriela Lozada: ¿Podrías hablarnos un poco del nuevo paquete para protección de inquilinos que se incluyó en la ley estatal?

Maria Eveleth: Antes, un inquilino que enfrentaba un desalojo por falta de pagos, solo tenía siete días para resolverlo, quiere decir, para pagar lo pendiente. Ahora con los nuevos cambios, un inquilino enfrentando desalojos puede ofrecer pagos hasta la fecha de la audiencia.

Gabriela Lozada: ¿Cómo esto ayuda a las personas a permanecer en su casa?

Maria Eveleth: Esto provee más tiempo para poder obtener asistencia para pagar la renta. Antes, si no pagabas el día que debías, igual podías ser desalojado. Ahora, tienes la oportunidad de esperar al día de la audiencia, así que recibes un poquito más de tiempo.

Gabriela Lozada: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere aplicar para la asistencia de desalojos?

Maria Eveleth: Si eres un inquilino que enfrenta desalojo, te recomendamos contactar a New Hampshire Legal Assistance de inmediato, o específicamente, a 603 Legal Aid para ver si te podemos representar. Muchas veces, hay diferentes maneras en las que podemos ayudar a alguien en una situación como esta. Quizás, la notificación de desalojos está defectuosa; hay algunas maneras de defender a una persona en dicha situación, así que, por favor, llame a 603 Legal Aid.

Gabriela Lozada: ¿Dónde empieza el proceso de desalojos y qué deben saber las personas sobre este?

Maria Eveleth: Si hablamos de desalojos por falta de pago, normalmente, se recibe una notificación siete días antes diciendo que estás tarde en la renta y que solo tienes siete días para pagar la renta y lo que llaman daños. Si aun no pagas eso o te atrasas, aun puedes ser desalojado.

Ahora, puedes ir a la corte y pagar allí. Una vez que recibas la notificación de desalojos, recibirás lo que se llama la tasa propietario-inquilino (en inglés se llama landlord-tenant rate ), y luego el inquilino debe presentar lo que llaman una aparición el día de retorno, el cual debe estar escrito en la tasa de propietario-inquilino. Justo después de eso, se programará una visita a la corte para presentar tu caso y llevar tus argumentos.

Si tienes dinero para pagar la renta, entonces en cualquier momento lo harás. Pero, si estás en una situación en la que la razón por la no puedes pagar la renta está ligada al COVID, y tienes que aplicar a asistencia financiera, te invitamos a solicitarle al juez a que posponga tu audiencia para que puedas empezar el proceso de aplicación -- el programa de asistencia financiera de renta está disponible para personas que enfrentan desalojos por razones conectadas al COVID.

Estos artículos se comparten entre socios de The Granite State News Collaborative. Para más información, visita collaborativenh.org.