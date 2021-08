Noticias de New Hampshire del 6 de agosto y Una Conversación Sobre Asistencia De Renta y Desalojos

A continuación, lee las noticias del viernes 6 de agosto y la conversación con Maria Eveleth de New Hampshire Legal Assistance.

Se registran condados de N.H. con alta transmisión del COVID-19 y propagación de variante Delta. El pueblo de Hanover retoma el uso de cubrebocas en interiores.

Los funcionarios estatales reportaron 232 [doscientos treinta y dos] nuevos casos de COVID-19 el jueves, el número mayor de casos identificados en un solo día en casi tres meses …

Los casos de coronavirus en New Hampshire han aumentado durante el pasado mes, con alta transmisión de la variante Delta trayendo brotes a varias partes del país ...

Datos de la CDC muestran que la mayoría de condados de New Hampshire tienen transmisión substancial del virus … por ende, entran dentro de las zonas en que la CDC ha recomendado volver a utilizar cubrebocas en interiores, incluyendo para personas completamente vacunadas.

Entre estas, está el pueblo de Hanover que ha restablecido la orden de uso de cubrebocas en interiores, citando el aumento de casos en Dartmouth College esta semana por la variante Delta.

El jueves, Dartmouth registró diez casos activos. Hasta el momento, la orden de uso de cubrebocas no aplica en espacios al aire libre y no restringe el número de personas en reuniones como el año pasado.

Guía estatal de discusión de racismo y sexismo afecta a clínicas públicas

Luego de la aprobación del nuevo presupuesto, el estado recientemente publicó una guía en cómo hablar de temas como racismo o sexismo en instituciones públicas.

Esto incluye a clínicas y escuelas financiadas por el estado.

La doctora Marie Ramas, directora médica de Gatehouse Treatment Center in Nashua, dijo que es difícil hablarlo cuando existe miedo … y esto a la larga afecta estudiantes, practicantes y a los pacientes.

La CDC declaró este año que el racismo es una amenaza a la salud pública.

Ramas agregó que las personas en instituciones públicas necesitan sentirse cómodas de tener conversaciones sobre cómo identificar y brindar tratamiento en cómo el racismo sistemático afecta la salud de las personas.

Condados con alta o sustancial transmisión de COVID-19, como Grafton o Rockingham, están protegidos para el moratorio de desalojos de la CDC

Los residentes de algunos condados en New Hampshire están cubiertos por el moratorio de desalojos de la CDC.

Esta prohibición de la CDC aplica en condados con alta o sustancial transmisión del COVID-19. En N.H., ya se incluye a Belknap [bell-nap], Cheshire, Grafton, Hillsborough, Rockingham y los condados de Strafford.

En una audiencia de desalojos esta semana en la corte del distrito de Manchester, la jueza Kimberly Chabot [SHA-bot] le dijo a los inquilinos que aprovechen los programas de asistencia de renta que son financiados por el gobierno federal.

El estado ha tenido problemas manejando la demanda para programas de asistencia de rentas. El 30 [treinta] de julio, habían registrado a más de 4,600 [cuatro mil seiscientos] de hogares recibiendo apoyo, pero más de 3,000 [tres mil] aplicantes esperando una respuesta.

Para entender este tema más a fondo y saber qué hacer si estás en esta situación, escucha la entrevista que tenemos a continuación:

El tema de los desalojos preocupa a los defensores de alojamiento y a personas en peligro de perder su hogar -- aunque hay nuevas protecciones federales sobre los desalojos, sólo aplican a condados con sustancial o alta transmisión del coronavirus.

Nuestra reportera Daniela Allee habló con María Eveleth, de New Hampshire Legal Assistance para hablar sobre lo que va a pasar a continuación, sobre, lo que se ha visto a principios de agosto y los recursos disponibles para las personas que tengan dificultades pagando su arriendo o utilidades.

Daniela Allee: Maria, bienvenida.

Maria Eveleth: Muchas gracias, Daniela.

Daniela Allee: Primero, ¿ cuál fue la orden, a quién aplica, y cómo funciona?

Maria Eveleth: Bueno, pues la orden de protección aplica a las áreas que supuestamente tienen un incremento de contagio del COVID, lo cual significa que esto es algo que va a cambiar constantemente, dependiendo qué áreas son consideradas de alto contagio.

Pero como te digo, esto cambia constantemente porque obviamente es algo fluido que va variando dependiendo de cómo se esté expandiendo el contagio. Una vez que se determine que sí están bajo el área que está protegido bajo esta extensión, lo que significa es que si ya hay un citatorio para ir a la corte o si el propietario le da una carta de desalojo, entonces ellos tienen que inmediatamente darle la declaración al propietario de que ellos cumplen con todos los los requisitos que la protección contiene y eso supuestamente hace que el proceso se pare. Y si no, pues obviamente ante el juez mostrar que la orden de protección le fue dada al dueño de la propiedad para que se separe el proceso de desalojo

Daniela Allee: ¿Si alguien está atrasando en su arriendo o está preocupado que lo desalojen,qué pueden hacer o qué recursos hay para esas personas?

Maria Eveleth: Ok, deben aplicar inmediatamente a la website que es www.capnh.org, y si no tienen acceso al internet, llamando al 211 para llenar la aplicación. Una vez que la aplicación se llena, deben estar chequeando que hayan recibido toda la documentación que es requerida. Y si durante ese tiempo que la aplicación para la ayuda está siendo procesada y tienen que ir a la corte porque ya empezó el proceso de desalojo, pedirle al juez que posponga el proceso de desalojo hasta que la aplicación sea procesada.

Daniela Allee: ¿Qué documentos no pueden faltar? , ¿y, hasta cuándo se puede aplicar?

Maria Eveleth: En cualquier momento. No hay una deadline ...En cualquier momento que tú veas que descubriste que existe esta ayuda para ti. Obviamente lo más pronto posible, antes de que el juez dictamine que lo que se llama writ of possession que es que físicamente van y te remueven de tu propiedad. Obviamente tienes que haber dado la declaración que la puedes obtener en español, diciendo que las razones por las cuales te atrasaste es porque pérdida de empleo o reducción en tus horas, o que te enfermaste o un miembro de tu familia se enfermó o tus niños no están yendo a la escuela… [o] no puedes trabajar.

Daniela Allee: Una pregunta también que tenía es, ¿uno tiene que ser ciudadano para aplicarlo?

Maria Eveleth: No, no. Esa pregunta no la hacen. Así que no tienes que contestar eso, simplemente tienes que probar que eres una persona que perdió su trabajo o que te perdieron tus horas, como te dije, los requisitos que aparecen en la declaración.

Daniela Allee: Como hemos escuchado varias anécdotas de propietarios que han vendido el edificio y el nuevo propietario sube la renta bastante como arrendatario uno, ¿qué derechos tiene o qué se puede hacer en esa situación?

Maria Eveleth: Tú tienes derecho a que te den 60 días. Si tú no quieres pagar la renta más alta, tienes que decir que no estás de acuerdo con eso y continuar pagando la renta que estabas pagando antes. El landlord tiene que pasar por el proceso de desalojo completamente. No puede simplemente decir que si no empiezas a pagar la renta alta el próximo mes tienes que irte. No. Tiene que pasar por el proceso de desalojo legal. O sea, si hay personas que se encuentran en esa situación, lo más importante es que ellos inmediatamente llamen a 603 Legal Aid, antes conocido como LARC.

Dependiendo de qué tipo de propiedad vives. Si tienes un voucher del gobierno, si vives en un sitio donde la renta es calculada basado en el income de la persona. Hay diferentes reglas para cada tipo de situación. Así que es difícil dar en general un consejo porque eso depende de en cuál es tu situación particular.

Daniela Allee: Maria, ¿algo más que quieras agregar que no te pregunté?

Maria Eveleth: No … creo que cubrimos todo, lo único que te digo otra vez …es que por favor, la gente, las personas que se están viendo en una situación económica precaria, que no pueden pagar su renta o que no pueden pagar la electricidad o el Internet, que apliquen por estas ayudas lo más pronto posible y que no teman de hacerlo.

Daniela Allee: Bueno, María, muchísimas gracias por tu tiempo.

Maria Eveleth: Oh, con gusto … y luego hablamos.