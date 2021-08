Los Sabores De Nuestros Vecinos: Acércate Al Mar Desde Riviera Nayarit, Restaurante En Nashua

Karla Gutiérrez, una mamá latina y propietaria de un negocio en Nashua es dueña de Riviera Nayarit Mexican Seafood and Grill y Mi Jalisco en Manchester.

Karla es de Nayarit, México y emigró a los Estados Unidos cuando tenía 9 años. Creció comiendo mariscos toda su vida y decidió llevar sus sabores tradicionales a Nashua. Se aventuró a abrir su restaurante en medio de la pandemia, lo que hizo más difícil empezar. Todas las reuniones tuvieron que realizarse en línea, lo que alargó el proceso de apertura. Ella pudo recibir esa ayuda que necesitaba para finalmente abrir sus puertas y dar la bienvenida a todos a probar esta gastronomía Mexicana.

Hace unas semanas ella hablo con Oscar Villacis y Jasmine Torres en el programa, Latinos En Vivo.

<em>Lee la entrevista con Karla Gutiérrez</em>

Latinos En Vivo: Karla, ¿quién te inspiró a convertirte en la mujer de negocios que eres hoy?

Karla Gutiérrez: Tendría que decir mi madre. Ella era madre soltera y sentí que podía hacer cualquier cosa. Ella era tan fuerte y siempre encontraba la manera de hacer las cosas. Yo también soy madre soltera y hago todo por mis hijos, tengo que hacerlo por mis hijos. Creo que ese formato estuvo en mi cabeza toda mi vida. Me encanta ayudar a mis socios y ayudar a los demás.

Latinos En Vivo: Siendo una Latina apasionada, ¿cómo lidias con las emociones y tribulaciones de poder abrir tu negocio?

Karla Gutiérrez: Sinceramente, creo que todo el mundo pasa por esto al abrir su negocio. Aprendí que necesito detenerme y tomarme un tiempo para mí y mis hijos. [Necesito poder separar mi negocio] para darme un tiempo". poder separarse de su negocio y poder darse tiempo.

Latinos En Vivo: ¿Qué te inspiró a abrir [un restaurante] completamente diferente en medio de una pandemia?

Karla Gutiérrez: Creo que por eso, al principio daba miedo, pero todos sabíamos que en algún momento habría un final. La vida iba a continuar. Soy de Nayarit, así que crecí comiendo mariscos toda mi vida y voy y llevo a mis hijos de vacaciones para que lo prueben. Sentado en la playa, comiendo esa comida, fue una obviedad. Daba miedo al principio y me tomó un par de años hacer que sucediera. Mi primo Roberto es mi mano derecha a la hora de cocinar en la cocina. Lo hemos estado pasando juntos.

Latinos En Vivo: ¿Cómo superaste algunas de las dificultades de abrir un negocio, especialmente en una pandemia?

Karla Gutiérrez: Creo que todo el mundo pasa por dificultades para abrir un negocio. Sea lo que sea por lo que estoy pasando, me doy tiempo. Mi motivación son mis dos hijos porque soy madre soltera. Tengo que hacerlo, no, no puedes, tienes que hacerlo. Me he derrumbado un poco, pero le agradezco a Dios y dejo que Dios me guíe y hago el resto. Cuando se trata de la ciudad de Nashua, fue muy acogedor y útil.

Latinos En Vivo: ¿Cuántos negocios tienes?

Karla Gutiérrez: Soy dueño de Mi Jalisco en Manchester y Riviera Nayarit en Nashua. Es una industria difícil y tienes que casarte [con tu negocio] cuando decides emprender.

Credit Esmeldy Rivera / First Gen Multimedia / First Gen Multimedia

Latinos En Vivo: Cuéntenos un poco sobre sus tradiciones de mariscos y su educación:

Karla Gutiérrez: Bueno, mi mamá era una súper mujer. Crió a su hermana menor, mi tía Claudia. Ahora estoy en el negocio con mi prima. Me trajeron a los Estados Unidos cuando tenía 9 años porque mi mamá me dejó en México con mi abuela, no porque ella quisiera sino porque necesitaba establecerse primero. Entonces aprendí mucho sobre mi comida y mi cultura. Mi abuela quería que me quedara con ella hasta que ella falleciera, así que ella falleció y yo vine cuando tenía 9 años. Para mí, fue completamente diferente, crecí en San Diego. Crecimos en la pobreza, pero no me gusta decirlo así porque nunca me sentí así. Mi madre hizo todo lo posible, era una súper mujer. Cuando cumplí los 19 años, conocí a una familia de Massachusetts y me invitaron a pasar el verano con ellos. No estoy orgulloso de esto, pero dejé una nota y me fui a New Hampshire. Nunca me fui, me enamoré de New Hampshire. Tenemos cuatro temporadas aquí y vi nieve por primera vez. Hubo una gran tormenta y me encantó hasta que tuve que palear. Amo a la gente y todo lo relacionado con New Hampshire, tal vez me retire en México cuando sea lo suficientemente mayor.

Latinos En Vivo: Cuéntanos un poco sobre tus platos y comidas:

Karla Gutiérrez: Crecí con mis abuelos en una pequeña ciudad. Pasé toda mi vida comiendo mariscos. Había pequeños cangrejos por todas partes en la pequeña ciudad de donde éramos. Puedes verlos arrastrándose por todas partes, es lo más genial. Mi abuela hervía langostas y yo odiaba el sonido porque pensaba que estaban llorando pero era solo el sonido de las conchas. Todo lo que hacemos es tan fresco, incluso cuando compramos nuestro pescado, es la pesca más fresca que pueden obtener. Tenemos un pescado en el menú que se unta con una salsa roja especial de la familia sobre un pescado y luego recién asado. Los cocineros ni siquiera conocen la receta, solo mi prima y yo. Quiero que puedas experimentar la misma sensación que tengo cuando preparamos estas recetas para la familia. Algunas personas se quejan del tiempo que pasa cuando sale la comida, pero realmente limpiamos, fileteamos y preparamos a pedido cada plato de mariscos. El marisco es delicado y desea que sea fresco a pedido.

Latinos En Vivo: ¿Quién es tu mayor influencia en la comida?

Credit Esmeldy Rivera / First Gen Multimedia / First Gen Multimedia

Karla Gutiérrez: Mi abuela por parte de mi padre. Tenía tantas recetas que desearía poder volver atrás y escribir más de esas recetas. Mi familia es tan influyente. Mi papá hace un ceviche delicioso. Hacen que parezca tan fácil y fresco que quiero poder traducir eso aquí en mi restaurante.

Latinos En Vivo: ¿Cuáles son algunas palabras de sabiduría para una persona que quiere comenzar en esta industria?

Karla Gutiérrez: Dá el primer paso, incluso si da miedo, intente dar el primer paso. Haga preguntas, siempre animo a las personas a que también me hagan preguntas. Trabaja muy duro y ahorra dinero. La gente intentará decirte que no puedes hacerlo. Úsalo como motivación. Nunca pensé que sería dueño de un restaurante, y mucho menos de dos restaurantes. Dí el primer paso, ahorré mi dinero y lo hice. Usted también puede.

Este proyecto, Los Sabores De Nuestros Vecinos, se desarrolló dentro de una colaboración de líderes de la comunidad latina en New Hampshire y medios de comunicación del Granite State News Collaborative. Este grupo se ha reunido cada dos semanas por un año, trabajando juntos para encontrar nuevas maneras de co-producir, comunicar y aprender el uno del otro. Estas historias, audio y video para el proyecto fueron reportadas y producidas por Daniela Allee de NHPR; y Jasmine Torres Allen, Oscar Villacis y Kevin Genao and Esmeldy Angeles de First Gen Multimedia.