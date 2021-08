Noticias Del 19 De Julio Y La Iniciativa Comunitaria Antes De Que Expire El Moratorio Federal

A continuación, lee las noticias del lunes 19 de julio.

También puedes escuchar haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Fuertes lluvias causaron inundaciones en pueblos del Monadnock Region durante el fin de semana

Ciertas partes de la Monadnock Region, recibieron más de seis pulgadas de lluvia durante la tarde del sábado y por la madrugada del domingo … causando inundaciones y daños en carreteras en algunos pueblos.

Un hoyo se formó en una calle en Keene durante la noche del sábado y el departamento de bomberos de Jaffrey reportó algunos desastres causados por la lluvia.

La lluvia que aparece este mes le sigue al mes más caliente y seco registrado en cualquier junio en la historia de New Hampshire.

Los científicos dicen que el cambio climático está trayendo este clima más volátil y un aumento en la precipitación en el noreste del país.

Voluntarios participaron en el conteo anual de somormujos en New Hampshire

Los voluntarios alrededor del estado se pasaron contando somormujos durante la mañana del sábado, como parte del censo estatal anual de este tipo de pájaro de pico largo que se encuentra en lagos en New Hampshire.

Michael Riese [Reese] estuvo en el Goose Pond en Canaan - es su doceavo año participando en el censo.

Él, junto a otros observadores, contaron un total de ocho somormujos adultos en la laguna y durante el paso de una hora.

Estos datos ayudan al comité de conservación de somormujos del estado a rastrear el comportamiento de dichas aves, y complementar con los datos que sus biólogos recogen durante el año.

Los somormujos están considerados una especie en peligro de extinción en el estado, con 321 [trescientos veintiún] pares contados el año pasado.

Orquesta del New Hampshire Musical Festival se presenta por primera vez en un bote

Sonidos de música clásica rodearon el Squam Lake durante la noche del viernes.

Llevados en un barco de pontones en el Livermore cove, la orquesta del New Hampshire Music Festival presentó Handel 's Water Music … más de 220 [doscientos veinte] botes y kayaks asistieron para ver la presentación.

Valerie Watts es la flautista principal de la orquesta … Ella dice que luego de más de un año con restricciones por la pandemia, no sabía que tal saldría el evento … Resultó ser una grata experiencia.

El evento fue el primero de este tipo organizado por el New Hampshire Music Festival. Los funcionarios esperan organizarlo de manera anual.

Se ven más refugiados en el estado de New Hampshire que antes

El estado de New Hampshire está presenciando un ligero aumento de nuevos refugiados, luego de que el presidente Biden aumentó el límite nacional de refugiados en mayo y porque la pandemia se ha aligerado un poco.

Megan Clark es la mánager de servicios comunitarios del International Institute of New England o abreviado en I-I-N-E, el cual apoya y restablece a los refugiados.

Mientras encontrar casa en el apretado mercado de bienes raíces del estado es un desafío para IINE , ayudar a los refugiados a encontrar empleo es más fácil. IINE dice que los empleadores ya han empezado a llamar y a buscar por trabajadores.

New Hampshire cerca de expandir las opciones escolares

El consejo estatal de educación votó la semana pasada para adoptar reglas interinas para llevar a New Hampshire un paso más cerca a dramáticamente expandir sus opciones escolares.

Las reglas interinas permiten que el estado tenga la opción de cuentas de ahorro de educación -- este le da el dinero de contribuyentes a familiares para pagar la matrícula de escuelas privadas y otras opciones.

Bajo estas reglas interinas, una organización de becas -- que aun no se identifica -- desarrollará aplicaciones para familias y proveedores de servicios de educación que quieran participar.

Bajo los tiempos de las reglas, las primeras cuotas del dinero estarán disponibles para estudiantes participantes a partir del primero de septiembre, lo cual permite que familias apliquen para una cuenta para el semestre de otoño.

Aun no es claro cómo tantas familias participarán en el programa -- aquellas que ya envían a sus hijos a escuelas privadas o programas alternativos también son elegibles mientras generen menos que cierto nivel de ingreso.

Se presentó plan de transporte de 10 años en New Hampshire

La comisionada del departamento de transporte de New Hampshire, Victoria Sheehan [SHEE-ehn] , dice que la pandemia ha llevado a un aumento en los métodos activos de transporte, como caminar o usar la bicicleta.

Sheehan habló en la primera reunión con el estado sobre el plan de transporte de 10 años.

Funcionarios del transporte estatal estimaron que el plan gastaría un promedio de 15 [quince] millones de dólares cada año en proyectos con componentes de transporte activo …

Pero, obtener dinero para dichos proyectos puede ser un desafío.

El pueblo de Bristol ha pasado más de dos décadas tratando de expandir una carretera cerca del downtown para hacerla más segura para los ciclistas y peatones.

Nik Coates es la administradora del pueblo de Bristol. Ella dice que el proyecto se ha empujado bastante tiempo.

El primero de septiembre, el comité de asesoría al gobernador sobre transporte intermodal … se reunirá a discutir el plan.

Defensores de derechos de inmigrantes responden antes de que el moratorio federal termine a fines de mes

El moratorio federal de desalojos termina el 31 de julio, por lo que los defensores de los derechos de los inmigrantes están trabajando para ayudar a la población inmigrante que teme pedir ayuda con la asistencia para el alquiler. Gaby Lozada nos tiene más información …

Representantes del Granite State Organizer Project y el New Hampshire Alliance For Immigrants and Refugees lanzaron un nuevo programa de alcance comunitario.

Tocaron puertas y hablaron con la gente en las calles del centro de Manchester. Su misión era compartir información importante sobre cómo evitar ser desalojados si han dejado de pagar el alquiler o sus cuentas del hogar debido a la pandemia.

Juan Tema, un guatemalteco padre de un hijo, estaba en la puerta de su casa cuando los defensores se le acercaron.

El dijo que durante la pandemia dejó de trabajar por cuatro meses y tuvo que pedir dinero prestado a su hermano para pagar su alquiler durante la pandemia.

Fue la primera vez que se oía de la asistencia.

Las barreras del idioma impiden que muchos inmigrantes sepan del programa... es por eso que estas organizaciones comunitarias contrataron personal bilingüe para resolver este problema.

Incluyendo a Hulda Suazo...

El 65% de los fondos estatales disponibles para asistencia de alquiler deben utilizarse hasta fin de año. Los defensores estiman que hasta ahora solo se ha utilizado el 15%, y si el dinero no se gasta antes de diciembre, el estado de New Hampshire tendrá que devolverlo al gobierno federal.

Aproximadamente 3.000 personas están actualmente esperando una respuesta sobre su solicitud...pero eso no debería desanimar a la gente que quiere aplicar. Mientras tengan la solicitud presentada, no pueden ser desalojados en la corte.

Puedes acudir al 27 Lowell St. en Manchester para que te asistan o encontrar más información en el sitio web CAPNH.org

Gaby Lozada para ¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire?