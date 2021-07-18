Stan Rogers

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Title/ Artist/ Album/ LabelWhere the Cane Fires Burn/ Gordon Bok/ In Concert/ TimberheadUrge For Going/ Robin & Linda Williams/ Back 40/ Red House…
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NHPR Folk Show Playlist 5.31.15Title/ Artist/ Album/ LabelBad Liquor/ Kitty Amaral/ Fiddle Gems/ String DreamsThe Scolding Wife/ Deb Flanders/ The Female Highwayman/ Deb FlandersFollow…
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NHPR Folk Show Playlist 7/13/14Title/ Artist/ Album/ LabelTraveling Case/ Annalivia/ Barrier Falls/ AnnaliviaI Will Be Here/ Susie Burke And David Surette/ When The Small Birds Sweetly…
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Song/ Artist/ Album/ LabelYoung Westley/ Mary McCaslin/ The Singer/Songwriter Collection/ RounderThe Mountie's Prayer Skip Gorman A Herder's Call Old…