Se Necesitan Fondos Para La Fuerza Laboral Comunitaria De Salud

Escrito en inglés por Damien Fisher para Granite State News Collaborative

Traducido al español por María Aguirre

Si New Hampshire quiere ganar la guerra contra el COVID-19, va a necesitar de un ejército de trabajadores comunitarios de salud, dice la doctora Trinidad Tellez, directora de la oficina de equidad de la salud para el departamento de salud y servicios humanos.

“No importa qué tipo de cultura, tener un miembro confiable de la comunidad es lo que brinda un trabajador comunitario de salud", dijo Tellez en inglés.

Las comunidades de minorías en New Hampshire fueron altamente afectadas por el brote del COVID-19 en la primavera, y la segunda ola que se anticipa para el otoño tiene a Tellez y a otros funcionarios de la salud, preocupados.

“Tenemos una pandemia, tenemos prácticamente un estado de emergencia donde el peso de la enfermedad impacta a algunas personas más que otras", dice Tellez en inglés.

Los trabajadores comunitarios de salud serían claves para mantener al estado seguro y saludable, dice Tellez. Los trabajadores comunitarios de la salud no han tenido entrenamiento médico, pero, son miembros de la comunidad que abren un puente entre las personas y los servicios que necesitan.

“[Los trabajadores comunitarios de salud] son un gran apoyo para el trabajo que hacemos", dijo en inglés Bobbie Bagley, la directora de salud pública de Nashua. “Estoy esperando que podamos conseguir unos cuántos más".

Datos del estado muestran que las minorías han tenido la enfermedad en mayores tasas que el resto de la población. La comunidad latina representa el 3.9 por ciento de la población del estado, pero 719 latinos han dado positivo en las pruebas de COVID-19, lo que representa el 12.6 por ciento de los casos de coronavirus del estado.

La comunidad afroamericana, que representa el 1.4 por ciento de la población del estado, representa los 337 casos o el 6 por ciento de todos los casos de coronavirus. Más de 6,500 personas han dado positivo en las pruebas del COVID-19 desde que se empezaron a tomar muestras a principios del año.

Actualmente, más de las comunidades diversas de New Hampshire cuentan con un conjunto de trabajadores comunitarios de la salud. A diferencia de otros estados, donde los trabajadores pueden recibir pagos a través de seguros médicos, en New Hampshire, los municipios y organizaciones son los que proveen los fondos para las posiciones comunitarias de la salud a través de becas, dijo Paula Smith, directora del Southern New Hampshire Area Health Education Center.

“Es difícil poner a algunos de ellos en la comunidad si no se sabe cómo se les va a pagar", dijo Smith.

Ella también dijo que mientras la cantidad de trabajadores comunitarios de la salud continúe creciendo debido a los cambios de presupuesto que trajo el Affordable Care Act, a New Hampshire aún le faltaría infraestructura en educación y certificación para estos trabajadores.

“Yo pienso que si no fuera por el reembolso, las personas utilizarían más a los trabajadores comunitarios de la salud porque son unos grandes agentes culturales, especialmente en tiempos de COVID", agregó Smith.

Dos trabajadores comunitarios de la salud en Nashua son los que se han acercado a las comunidades de minorías para asistirlos con acceso a pruebas,tratamientos y educación, Bagley dijo. Ellos también son los que ayudan a las personas conseguir estampillas para alimentos, acercarse a bancos de comida y a otros servicios que sean necesarios. La pandemia del COVID-19 ha sido difícil para las comunidades de minorías e inmigrantes, especialmente, porque muchos no pueden darse un tiempo libre del trabajo para evitar exposición.

“En este momento, con COVID, no hay nada que sea normal”, dijo Bagley.

Cuando su departamento se comunica con una familia que tiene que aislarse o hacer cuarentena debido a un resultado positivo en una prueba o por exposición, significa que esa familia no puede ni salir a comprar sus alimentos. Bagley, junto a su personal, les consiguen comida y otras necesidades. Ella le brinda crédito a los trabajadores comunitarios de salud de Nashua y a todo el modelo por la capacidad que tiene su personal de hacer conexiones con las personas que necesitan ayuda.

En Nashua, residen hispanohablantes, personas que hablan portugués y personas del subcontinente de la India que hablan diferentes idiomas. A Bagley le gustaría tener a alguien que pueda relacionarse con todas las comunidades que sirve para ser una voz confiable. A ella la gustaría tener al menos media docena más de trabajadores comunitarios de salud si pudiera financiarlos.

“Quisiera tener a alguien que pueda hablar el idioma de la comunidad como su primer idioma", dice Bagley.

Anna Thomas, la directora de salud pública de Manchester, dijo que ciudades como Manchester son más vulnerables a la pandemia. Esto aumenta la necesidad por trabajadores comunitarios de salud que sean confiables por miembros de los grupos minoritarios y comunidades de inmigrantes.

“Los centros urbanos están siendo altamente afectados", dice Thomas.

Las minorías no son las únicas que necesitan los servicios de los trabajadores comunitarios de la salud. Thomas dice que la ciudad está trabajando con organizaciones para acceder a las personas sin hogar de la ciudad, las cuales, tienden a tener problemas de salud que los ponen en mayor riesgo.

“Estoy preocupada por ellos cuando lleguemos a los meses de extremo frío".

Manchester tiene un trabajador comunitario de salud en su departamento y dos destinados para escuelas. Durante el año escolar, la ciudad agregó dos trabajadores enfocados en las escuelas de los barrios menos favorecidos, dijo Thomas.

“Ellos nos dan otro nivel de conexión con las comunidades", agregó Thomas.

Los trabajadores comunitarios de salud sí dejan trabajo libre para otros empleados sociales y de la salud como las enfermeras escolares.

Las enfermeras se enfocan en brindar cuidado, mientras que los trabajadores comunitarios asisten en asuntos como transporte a citas médicas o centros de prueba. Thomas dice que la ciudad va a agregar dos trabajadores comunitarios más para que realicen rastreo de contacto de contagios de COVID-19 y otras investigaciones.

Smith dijo que muchos trabajadores comunitarios de la salud han ayudado a personas a acceder a Internet y a dispositivos que les permitan obtener servicios de telemedicina como citas con sus proveedores de cuidado de la salud.

Manchester ya emplea alrededor de cinco a siete trabajadores comunitarios durante el año escolar, y Thomas dice que la ciudad puede hacer más.

“Hay otras ciudades de nuestro tamaño, y en ciudades aun más pequeñas que tienen 50 trabajadores comunitarios en el frente", dijo Thomas. “La pandemia realmente desenterró la verdad para nosotros".

Thomas dijo que existen esfuerzos de incluir a los beneficiarios en el desarrollo de estándares de educación y algún tipo de certificación. Esto ayudaría a las comunidades alrededor del estado a aumentar el número de trabajadores comunitarios, según Smith.

“Me gustaría tener todos los [trabajadores] que podamos", dijo Thomas.

Smith dijo que crear una certificación para ser un trabajador comunitario de la salud podría llevar a posiciones elegibles de reembolsos a través de compañías de seguros privados y públicos. Cualquier programa de certificación también necesitaría de ir de la mano con una campaña de conciencia pública para promover al trabajo comunitario de salud como una opción de profesión, dijo Smith.

“Tenemos que averiguar cómo financiar estas posiciones", dijo Smith.

