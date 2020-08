Noticias Actualizadas de New Hampshire: 7 de agosto.

Estas son las noticias de hoy, viernes 7 de agosto. Se pueden leer en nuestro guion de grabaciones a continuación --incluye anotaciones diferentes-- o escucharlas en el siguiente audio.

Escucha las noticias del 7 de agosto.

Nuevos centros de pruebas de COVID-19 en hospitales locales de New Hampshire

Se preparan nuevos centros de pruebas de COVID-19 en New Hampshire en hospitales locales y se reducen las operaciones en los actuales centros de prueba del estado.

La comisaria estatal de salud, Lori Shibinette, dijo que hasta ahora, 19 [diecinueve] hospitales han aceptado en abrir centros de prueba. Esto incluye farmacias y centros de urgencia, lo cual lleva al estado a 56 [cincuenta y seis] sitios disponibles para pruebas.

Mientras el estado cierra algunos de sus centros, Shibinette dice que lo hacen por temas de ubicación.

Shibinette dice que es importante que ningún residente tenga que manejar largas distancias para acceder a una prueba de COVID-19.

El oeste y norte de New Hampshire actualmente tiene menos centros de prueba que el sur del estado,donde los casos de coronavirus están concentrados.

Estado destina presupuesto del fondo CARES a proyectos de banda ancha

El gobernador Chris Sununu anunció en una conferencia de prensa el jueves, que 16 [dieciséis] millones de dólares del fondo federal CARES, se destinará para proyectos de banda ancha en el estado.

Algunos de los pueblos que utilizarán ese dinero para mejorar el acceso a Internet, incluyen a Bristol, Danbury, Deering, Springfield, Washington y Mason.

El gobernador Sununu dice que la conectividad se ha convertido parte de los servicios básicos y tiene que ser igual que confiable que el servicio de agua.

Además, dijo que estos proyectos mejorarán la conectividad para alrededor de 5,500 [cinco mil quinientas] propiedades alrededor del estado.

Algunos contratos continúan pendientes entre pueblos y proveedores, y los destinatarios serán anunciados cuando los contratos terminen.

Sin embargo, debido a que los fondos federales tienen una fecha tope para ser utilizados, estos proyectos deben construirse antes de fines del año.

Banco ambulante de alimentos estará hoy en Manchester

Llega el banco ambulante de alimentos a Manchester hoy viernes 7 de agosto. El New Hampshire Food Bank junto a la Guardia Nacional continúa con su serie de banco de alimentos vía drive thru, esta vez, en el Comcast Parking Lot in Manchester en el Island Pond Rd.

El evento empezará a la una de la tarde y se distribuirá la comida a cada familia o persona en su vehículo. Los organizadores recomiendan ingresar por el East Industrial Park Drive.

Este evento forma parte de sus 15 [quince] bancos de alimentos que han creado las organizaciones desde Marzo, para combatir la inseguridad alimentaria. 1 de cada 7 [siete] residentes en New Hampshire no sabe de dónde vendrá su siguiente comida, y durante la pandemia, la cifra ha crecido a 1 de cada 9 [nueve].

Para más información, ingrese a www.nhfoodbank.org.

Protocolos de seguridad se preparan para la Bike Week en Laconia

El gobernador Sununu formó un equipo que asegure que la semana de motocicletas en Laconia, en inglés Bike Week, proceda de manera segura en la fecha reprogramada para este mes.

Sununu dijo que el estado aprendió bastante de organizar eventos con protecciones de salud en la reciente carrera de NASCAR en Loudon. Él dijo que esas lecciones se pueden aplicar en la Bike Week mediante este nuevo equipo, el cual, incluye funcionarios de la ciudad y del estado junto a los organizadores del evento.

Sununu dijo que estos lineamientos pueden servir de ejemplo de protocolo para otros sitios que reúnen varias personas como Hampton Beach.

Nueva comisión del estado a cargo de reducer emisiones de carbono

Una nueva comisión del estado, con la labor de hacer planes para reducir las emisiones de aire para el 2050 [dos mil cincuenta], se reunió virtualmente por primera vez ayer de noche.

Esta comisión especial recibió un resumen científico de cómo el cambio climático y la polución del aire está afectando la salud pública en New Hampshire.

Un doctor respiratorio de UNH, Mark Windt, dijo que el grupo debe pensar en las emisiones de aire que causan y resulten del cambio climático, tanto fuera como dentro del estado.

El doctor dijo que él describe a New Hampshire como el "tubo de escape” del Midwest por las corrientes que ingresan, razón por la que el estado recibe polución que a veces no comienza pero causa problemas de salud en el estado.

La comisión acordó en recibir más antecedentes de los actuales esfuerzos del estado para medir y mitigar las emisiones. Se reunirán cada mes hasta fines de año, donde darán las recomendaciones para la legislación.

Candidatos a gobernador discuten sus planes de mejorar calidad de energía del estado

Un candidato a gobernador, el senador estatal Dan Feltes, está preparando un plan para que el estado tenga energía no contaminante. Pero, su contrincante del partido Demócrata, el consejero ejecutivo Andru Volinsky, dijo que esto pasa por alto el apoyo constante de Feltes hacia el gas natural.

El plan propuesto por Feltes se enfoca en recortar las emisiones de carbono en la energía, en construcción y en sectores de transporte con la finalidad de utilizar energía renovable en el estado en el 2050 [dos mil cincuenta].

Volinsky publicó su plan detallado sobre clima en abril,el cual,incluye la meta de tener cero emisiones de carbono en el 2030 [dos mil treinta]