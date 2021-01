Noticias Actualizadas de New Hampshire: 27 de enero.

A continuación, encuentra las noticias del miércoles 27 de enero.

Funcionarios registran más casos de COVID-19 pero el porcentaje de tasa de resultados positivos disminuye

El estado registró 435 [cuatrocientos treinta y cinco] nuevos casos de COVID-19 el martes, y cuatro fallecimientos adicionales.

El porcentaje de la tasa de resultados positivos, que calcula el esparcimiento del virus, continúa bajando. El promedio de siete días en New Hampshire está ahora en 6.1 [seis punto uno] por ciento.

El número de personas hospitalizadas, actualmente 213 [doscientos trece], continúa cayendo desde el pico que se llegó durante la festividad de Año Nuevo.

Se distribuyen primeras dosis de vacunas de la fase 1B en New Hampshire

Las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 fueron administradas ayer para personas de la fase 1B. Esto incluye a residentes de 65 [sesenta y cinco] años o mayores, y residentes menores a 65 [sesenta y cinco] que tienen condiciones vulnerables de salud.

El estado está operando alrededor de una docena de sitios de vacunación … con la Guardia Nacional tomando un rol principal.

Meg y Dan Trafton [TRAF-tin] de North Hampton sacaron una cita mediante la página web, y recibieron sus primeras dosis en el estacionamiento detrás de Exeter High School.

Charlie Champagne de Brentwood también recibió su dosis en el estacionamiento detrás de la secundaria.

Los mencionados acordaron que todo fluyó de manera ordenada y tranquila, aunque la pareja si tuvo ligeras complicaciones en la plataforma online.

Se requiere hacer una cita antes de vacunarse, mediante la página vaccines punto nh punto gov o llamando al 2-1-1 [dos uno uno].

Debido al número limitado de dosis que llegan cada semana del gobierno federal, tomará meses para completar esta fase de vacunación.

Estado responde a las confusiones en el proceso de registro de vacunas

Alrededor de 200,000 [doscientos mil] personas se han registrado para recibir la vacuna contra el COVID-19 como parte de la fase 1b… pero el estado dice que solo el 60 [sesenta] por ciento del grupo ha completado el segundo formulario que se requiere tener para acceder una cita.

Hay cierta confusión ya que el segundo formulario de registro viene de la CDC, no del estado de New Hampshire, y en ciertos casos, aparece en la carpeta del correo no deseado o de spam en el correo.

El estado dice que enviará un correo de seguimiento hoy miércoles para todos los que se hayan registrado pero fallado en completar el segundo formulario.

Cualquier persona con preguntas puede llamar al 2-1-1 [dos uno uno].

Residentes experimentan problemas para obtener segunda dosis de vacuna

Algunas personas que recibieron su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus dicen que, en algunos casos, la cita para la segunda dosis sólo la pueden obtener en seis semanas.

El estado dice que está al tanto del largo tiempo de atraso, y pronto publicará una nueva ventana de registro para los que necesitan la segunda dosis. Perry Plummer está coordinando la distribución de la vacuna en New Hampshire, y dijo que tienen un plan para esta segunda parte.

Las dosis de Pfizer requieren al menos una ventana de 21 [veintiún] días para la segunda dosis, y la versión de Moderna, alrededor de 28 [veintiocho] días. Los funcionarios dicen que las segundas dosis no deben ser puestas en esos intervalos exactos para ser efectivas.

Hoy empieza conteo anual de personas que no tienen hogar en New Hampshire

New Hampshire empezará su conteo anual de personas experimentando la indigencia hoy miércoles. Con la pandemia, equipos alrededor del estado se pondrán su equipo de protección, cubrebocas y tabletas para involucrarse con la comunidad.

Cada año, comunidades alrededor del país utilizan un día de enero para tener una mirada del número de personas que no tienen hogar. Estos datos informan que tipo de apoyo y financiamiento se necesita a nivel federal y local.

El año pasado, alrededor de 2,000 [dos mil] personas en el conteo anual de enero, experimentaron indigencia en New Hampshire.

Melissa Hatfield es la jefa de la agencia estatal de apoyo en alojamiento. Ella dice que es posible que este año, haya más personas sin hogar debido a la pandemia.

Hatfield dice que su agencia está trabajando con las 13 [trece] redes de salud pública del estado para preparar clínicas ambulantes de vacunación y citas para las personas que viven en refugios.

Consulado colombiano de Boston llega a New Hampshire con iniciativa de apoyo

Luego de diez meses de pandemia, muchas personas continúan con desafíos para encontrar trabajo y cubrir sus necesidades. Como respuesta, hay un recurso inesperado para los residentes colombianos de New Hampshire.

El miércoles, miembros del consulado colombiano de Boston pasarán por Manchester a dar tarjetas de regalo de $84 para algunos residentes colombianos del Granite State.

Carolina Mejía Gil es la cónsul colombiana en Boston. Ella dice que la embajada colombiana ha implementado diferentes medidas durante la pandemia para ayudar a quiénes han perdido su trabajo.

Mejía Gil dice que su objetivo es promover dietas saludables y apoyar a familias que no tienen acceso a comida durante tiempos complicados.

El consulado estima que hay al menos 810 colombianos viviendo en New Hampshire.

Muchas de las personas que se han anotado para recibir una tarjeta de regalo con residentes de New Hampshire de Nashua o Manchester, con una pareja que va a manejar desde Kittery, Maine.

Gobernador Sununu apoya proyecto a favor de permiso de ausentarse para embarazadas

El gobernador Chris Sununu está apoyando un proyecto bipartidario que protege a trabajadoras femeninas de sufrir profesionalmente debido a un embarazo.

El proyecto, pendiente en el senado estatal, requeriría que los empleadores permitan que las mujeres empleados tengan permiso de ausentarse durante su embarazo o por discapacidades físicas por partos.

Se considerará discriminatorio que los empleadores no permitan que un empleado afectado por embarazo o parto regrese a su trabajo original o a una posición parecida cuando dicha persona ya esté apta para volver.

Ex-juez jefe de la corte pide que la edad de retiro de jueces cambie en la constitución estatal

El recientemente retirado juez jefe de la corte Suprema del estado, quien es ahora un nuevo representante estatal electo, le está pidiendo a los legisladores que apoyen cambiar la constitución para que permitan que los jueces permanezcan en la corte luego de cumplir los 70 [setenta] años.

El ex-juez presidente, Bob Lynn, fue forzado a salir de su cargo cuando cumplió 70 [setenta] hace dos años. Lynn le dijo al comité judicial de la Cámara que el constitucionalmente mandatorio retiro judicial a los 70 viene de un tiempo anterior.

Fue en 1784 cuando pusieron límite de tiempo en la constitución, pero ahora las cosas son considerablemente diferentes.

La propuesta de Lynn movería el retiro de jueces a la edad de 75, pero le daría el poder al gobernador y al consejo de forzar a los jueces a retirarse a los 70 si consideran que no es apto para quedarse en el cargo. Una propuesta separada quitaría límites de edades para cualquier servicio judicial.

Para que esto haga efecto, las propuestas necesitan un apoyo súper mayoritario de los legisladores y un ⅔ de apoyo entre votantes porque se trata de cambiar la constitución estatal.