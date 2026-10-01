Precio de diésel en récord histórico. Nuevo programa de matrículas gratis en universidades de NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 1 de octubre de 2026

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Un programa del sistema universitario de NH va a ofrecer matrículas gratis a estudiantes calificados a partir de 2027

El sistema universitario de New Hampshire va a ofrecer matrículas gratis a nuevos estudiantes que sean residentes y las familias generen menos de $100,000 al año.

El Boston Globe reportó que el nuevo programa estará disponible en UNH, Keene State College y Plymouth State University a partir de 2027. Este reemplaza el programa que ofrecía matrícula gratis a estudiantes que califican para otra ayuda financiera federal.

Este cambio es parte de una tendencia en crecimiento entre universidades públicas y privadas en New Hampshire y en los estados alrededor.

Precio del diésel en New Hampshire llega a máximo histórico, casi $3 más por galón que hace un año

El costo del combustible diésel alcanzó un máximo histórico en New Hampshire en septiembre.

Marcando primero de octubre, el precio está alrededor de los $6.40 [seis dólares con cuarenta centavos] por galón. Para poner esto en perspectiva, esto es casi $3 más que esta época el año pasado, según la Asociación Automovilística Estadounidense o Triple A.

Y los que utilizan aceite para calefacción deben prepararse para llevarse un buen susto con los precios a medida que bajan las temperaturas y se encienden las calefacciones. Según el departamento de energía del estado, el precio promedio del aceite para calefacción está en $5.28 el galón.

Fiscalía de Massachusetts: más de 270 clérigos abusaron de menores en tres diócesis católicas

Una investigación de Massachusetts encontró evidencia de que casi mil niños fueron abusados sexualmente por el clero dentro de la Diócesis Católica de Worcester, Fall River y Springfield.

Estos descubrimientos fueron detallados en un reporte que salió ayer de la Fiscalía General de Massachusetts.

Dice que más de 270 clérigos entre las tres diócesis participaron de los abusos.

La fiscal general Andrea Campbell dijo que el reporte se centra en las experiencias compartidas por los sobrevivientes.

“Detrás de cada una de esas cifras hay un niño cuya seguridad fue violada, una familia que cambió para siempre y un superviviente que cargó con el trauma de ese abuso durante años, y en muchos casos, décadas. Siguen cargando con ese trauma incluso hoy en día”, dijo Campbell.

Campbell dijo que la investigación también encontró que los líderes de la iglesia fallaron en actuar ante las alegaciones de abuso, y usualmente ofrecieron transferir a los curas acusados a otras parroquias sin explicación.

Se estanca la ayuda federal para vivienda de residentes de New Hampshire de bajos ingresos y con VIH

El gobierno federal ha decidido detener la asistencia de renta para residentes del estado de bajo ingreso que sean positivos para el VIH. La ayuda proviene de un programa de subvenciones de los años 90, creado para atender la crisis del VIH y el sida.

Wendy LeBlanc es la directora de servicios de VIH en Harbor Care, que distribuye los fondos.

Ella dice que seis hogares al sur de New Hampshire se quedarán sin la ayuda federal.

“Cuando dices seis hogares, piensas, ‘solo son seis personas’... Pero yo conozco a esas seis personas. Me preocupo por esas seis personas. Y sé que si no reciben esta ayuda, estarán en la calle”, dijo.

Por ahora, Harbor Care está utilizando donaciones privadas para pagar la renta de octubre para sus clientes.

Una persona de la prensa de una agencia federal de vivienda le dijo a NHPR que está trabajando en una notificación de renovación de subsidio, pero no especificó cuándo.

Los educadores de New Hampshire desean relaciones sólidas con las familias, más financiación y respeto.

Los educadores de New Hampshire dicen que quieren relaciones sólidas con familias, más fondos y respeto de los legisladores, según una nueva encuesta.

La encuesta, realizada por Reaching Higher NH, le preguntó a 400 maestros y administradores escolares sobre cómo las decisiones tomadas en la Cámara están desenvolviéndose en los salones de clase.

Los educadores dijeron que los fondos insuficientes son un desafío, y manejar el comportamiento estudiantil y la salud mental ha tomado un tiempo significativo aparte de la enseñanza.

Los resultados aparecen mientras los legisladores expanden la elección de escuela, desafían fondos y cuestionan la transparencia de las escuelas.