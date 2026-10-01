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Made in NH: Dos hermanos construyen comunidades para veteranos a través del ‘cornhole’

New Hampshire Public Radio | By Lau Guzmán
Published October 1, 2026 at 2:36 PM EDT
Jesus and Vanessa Salamanca pose for a portrait at their Wednesday cornhole meetup.
Lau Guzmán
/
NHPR
Jesus and Vanessa Salamanca pose for a portrait at their Wednesday cornhole meetup.

Los hermanos Jesus y Vanessa Salamanca organizan una liga semanal de competencia de cornhole para veteranos en el Able Ebenezer Brewing Company en Merrimack. El cornhole es el famoso juego de lanzar bolsas o saquitos a un agujero.

La meta es juntar a los veteranos en un espacio divertido, tranquilo donde pueden construir comunidades mediante la competencia — especialmente con un deporte que es fácil de aprender como el cornhole.

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Jesus comenzó NH Urban Sport, que administra la liga de cornhole y otras ligas sociales deportivas, justo después de regresar del servicio militar hace casi diez años. Él dice que extrañaba el sentido de competencia que tenía en el Ejército.

“Cuando dejé el servicio y regresé, lo que más extrañaba era el sentimiento de competencia”, dijo en inglés. “Me metí a las ligas deportivas y realmente lo disfruté, pero sentí como que trataba de llenar un huevo. Eso es lo que estoy tratando de replicar aquí con New Hampshire Urban Sport”.

Él trajo a su hermana, Vanessa, para ayudar con la liga hace cuatro años. Crecieron en Manchester en una familia puertorriqueña grande liderada por una mamá soltera. Ahora que ambos son padres, consideran que pasar el favor es fundamental en cómo se relacionan con su comunidad – todo desde construir comunidad hasta ayudar a un miembro de la liga a conseguir su diploma de secundaria.

“Tuvimos que utilizar estos recursos y tener gente de buen corazón que nos ayude. Quiero ser capaz de defender a las voces que tienen miedo de hablar o no saben cómo hacerlo aún”, dijo ella en inglés.

Aunque sea mucho trabajo, ambos dicen que administrar la liga ha sido una experiencia grata, juntando personas que de otro modo no se hubieran conocido.

“Quiero que seamos competitivos. Quiero que pasemos un buen momento”, dijo Jesus. “Ahora pasamos tiempo fuera de la liga. Ahora estamos creando conexiones fuera de la liga. Y esto se siente como sembrar raíces profundas en las comunidades que intentamos construir”.

En el otoño, Urban Sport empezará con una liga mixta de flag football y espera comenzar una nueva liga de dardos en el Salona Bar de Manchester– el mismo local donde empezaron con el cornhole.
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Lau Guzmán
I cover Latino and immigrant communities at NHPR. My goal is to report stories for New Hampshire’s growing population of first and second generation immigrants, particularly folks from Latin America and the Caribbean. I hope to lower barriers to news for Spanish speakers by contributing to our WhatsApp news service,¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? I also hope to keep the community informed with the latest on how to handle changing policy on the subjects they most care about – immigration, education, housing and health.
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