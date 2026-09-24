Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Llegó el Otoño, Nashua Multicultural Festival.

Oficialmente llegó el otoño, y New Hampshire ya empezó a celebrarlo. Este fin de semana está cargado de eventos con un poquito de todo … para todos.

Nuestro equipo estará presente en el Festival Multicultural de Nashua : ven a saludarnos y conversar con nosotras si pasas por allí el sábado.

Es válido también quedarse en casa, es una temporada de desconectar y disfrutar de un hobby con las ventanas abiertas. Asegúrate de unirte a nuestra recién abierta comunidad para que recibas las noticias y recursos que necesitas.

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

Working 9.25: A Dolly Parton Inspired Celebration el viernes 25 de septiembre de 5 a 9 p.m. en Jericho’s Landing at Throwback Brewery. Los organizadores aconsejan llevar puestos accesorios inspirados en Dolly. Más detalles. (Gratis)

el viernes 25 de septiembre de 5 a 9 p.m. en Jericho’s Landing at Throwback Brewery. Los organizadores aconsejan llevar puestos accesorios inspirados en Dolly. (Gratis) Nashua Multicultural Festival , el Festival Multicultural de Nashua empieza el mediodía y dura hasta las 5 p.m. el sábado 26 de septiembre en Renaissance Park. Un evento para toda la familia, vecinos y amigos, que quieran disfrutar de conocer más culturas. Más detalles. (Gratis)

, el Festival Multicultural de Nashua empieza el mediodía y dura hasta las 5 p.m. el sábado 26 de septiembre en Renaissance Park. Un evento para toda la familia, vecinos y amigos, que quieran disfrutar de conocer más culturas. (Gratis) Observación de halcones con Scott Weidensaul el sábado 26 de septiembre a las 9 a.m. en Birch Ridge Community Forest. Trae tu propia silla y tus binoculares para esta mañana de observación de aves con un experto local. Más detalles. (Gratis, se necesita registro).

Harvest Festival el sábado 26 de septiembre de 10 a.m. a 3 p.m. en Prescott Farm y Environmental Education Center en Laconia. Disfruta de paseos en remolque tirado por tractor, manualidades con materiales naturales y comida elaborada con productos de la granja. Más información. (Gratis)

Festival del Taco el sábado 26 de septiembre de 1 a 3:30 p.m. en el centro de Franklin. Más información. (Acceso VIP a $5, los fondos recaudados se destinarán a Mill City Park en Franklin Falls).

Keene International Festival el sábado 26 de septiembre de 11 a.m. a 3 p.m. en Keene Parks & Rec Center. Comida y presentaciones de todo el mundo. Más detalles. (Gratis)

Winchester Pickle Festival el sábado 26 de septiembre de 10 a.m. a 4 p.m. en Main Street. Desfile de pepinillos, concurso de conservas y competición de comer pepinillos. Vendedores locales, música en vivo y camiones de comida incluidos. Más detalles. (Gratis)

el sábado 26 de septiembre de 10 a.m. a 4 p.m. en Main Street. Desfile de pepinillos, concurso de conservas y competición de comer pepinillos. Vendedores locales, música en vivo y camiones de comida incluidos. (Gratis) Fall Fest el sábado 26 de septiembre de 10 a.m. a 3 p.m en Great North Woods Center for the Arts en Columbia. Después de pasear por el mercado de artesanías y el mercado de agricultores, disfruta de una de las sopas calientes caseras que se ofrecen a la venta. Más detalles. (Gratis)