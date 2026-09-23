Made En NH: Una mamá de Windham trae un pedacito de Perú a NH

A Tania Villanueva no le gustaba la pastelería antes de la pandemia. Pero durante esos momentos en casa, ella empezó a explorar y una de las recetas se quedó con ella: el alfajor peruano.

“Las personas lo describen como una galleta de azúcar, pero son dos de estas. Y en el centro, está relleno de dulce de leche”, dijo en inglés. “Muchos dirían que su textura es como la del caramelo”.

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Ella dijo que la receta original fue sacada de Internet, pero la ha perfeccionado una y otra vez que ahora la tiene memorizada.

Ahora Tania tiene su propio negocio de repostería casera, Ñawi sweets, y vende alfajores desde su hogar en Windham. Ella explicó que “ñawi” es la palabra Quechua para referirse a los “ojos”, el cual fue su apodo de niña.

“Me enorgullece saber que puedo de alguna manera mostrar un poco de donde soy a otros, incluso si son de Perú, porque creo que todos tienen un sabor para las cosas”.

La pastelería no es su único trabajo: Tania trabaja a tiempo completo, otro trabajo a medio tiempo y tiene un hijo pequeño. A pesar de la larga jornada, ella dice que espera que su arduo trabajo le enseñe a su hijo a soñar en grande.

“Tengo que hacerlo”, dijo. “Para asegurarme de que cuando crezca, él pueda alcanzar sus propios sueños, sus propias metas. Y que él diga, ‘oh, mi mamá persiguió esto, mi papá lo otro’. Y él sepa que puede perseguir lo que él quiera”.