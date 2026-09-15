Departamentos de policía de New Hampshire contribuyen al aumento de las detenciones de ICE

Los departamentos locales de la policía en New Hampshire representaron un rol significativo en el aumento de cumplimiento de ley migratoria este verano , según el Deportation Data Project , o Proyecto de Datos de Deportación.

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NHPR analizó estos datos para revisar dónde ocurrían los arrestos, los datos demográficos de dichos arrestos, cuántas personas arrestadas tenían condenas penales, y cuántos arrestos resultaron en deportaciones.

Por qué nos enfocamos en estos datos

New Hampshire es el único estado en New England donde las agencias de policía locales han firmado acuerdos con ICE. Buscamos entender cómo estos acuerdos han funcionado mientras el gobierno federal continúa con su agenda de deportación. Estos datos también nos brindan un panorama más detallado en a quiénes ICE está arrestando en el estado.

Los arrestos de agencias de policía locales en el estado han representado casi la mitad de las 198 personas detenidas entre mayo y julio de 2026. En general, más de 700 personas han sido detenidas en el estado desde el comienzo de la administración de Trump.

Estos arrestados han sido realizados por agencias policiales locales que tienen un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas , conocidos como los programas 287(g). Estos acuerdos permiten que los departamentos policiales locales realicen acciones migratorias, como ejecutar órdenes de arresto y detener a personas sospechosas de encontrarse en el país sin autorización.

Desde septiembre de 2025, las agencias locales de policía en New Hampshire han arrestado a 172 personas mediante los programas 287(g), superando en número a las detenciones realizadas por ICE y a los traslados desde centros penitenciarios —muchos de ellos como parte del Programa de Extranjeros Delincuentes de ICE o Criminal Alien Program .

La mayoría de los arrestos están concentrados en la parte sur del estado, especialmente a través de la oficina de ICE en el centro de Manchester. Los otros arrestos tienden a agruparse en sitios donde hay prisiones de condado o departamentos policiales con acuerdos 287(g), incluyendo el condado de mediante su oficina de sheriff.

La gobernadora Kelly Ayotte, los sheriffs de varios condados y algunos jefes policiales han hablado a favor de estas alianzas , diciendo que los programas están activos para detener a criminales peligrosos. El programa también tiene apoyo entre los Republicanos de la legislatura estatal y Ayotte firmó dos leyes el año pasado que no permiten que las municipalidades prohíban la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

En el pasado año, ICE ha arrestado personas de 48 países diferentes, en su mayoría de Latinoamérica.

Ciudadanos de Ecuador, República Dominicana, Brasil, México y Honduras, representaron dos tercios de los arrestos. Entre alegaciones de perfilamiento racial , hay un perfil demográfico claro de arrestos en New Hampshire: los hombres latinos en sus veintes y treintas representaron el 58% de aquellos arrestados en la segunda administración de Trump. Siete menores también fueron arrestados y detenidos en New Hampshire, incluyendo un niño de 4 años de Ecuador, arrestado en Manchester en julio.

La administración de Trump ha estado incentivando salidas voluntarias a nivel nacional, incluyendo 119 personas arrestadas en New Hampshire. En promedio, las personas pasan 49 días en detención antes de dejar el país o ser liberadas.

El número de arrestos en junio de 2026 aumentó debido a un esfuerzo migratoria a nivel nacional y casi alcanzó el récord establecido en enero de 2023, durante la administración Biden. Sin embargo, alrededor del tercio de aquellos arrestados por ICE durante la administración de Trump tenían condenas penales, en comparación a los dos tercios arrestados durante un periodo comparable al final de la administración de Biden.

Traducción por María Aguirre