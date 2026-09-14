‘Reunidos como una familia’: El festival Latino Vibe llevó comida, música y herencia a Manchester

Cientos de personas se reunieron en el Veterans Park en Manchester durante el fin de semana para celebrar el primer Latino Vibe Festival de la ciudad. Los asistentes se reunieron para disfrutar comida de todo Latinoamérica, incluyendo tacos, empanadas,

pasteles, piña coladas y pinchos.

Alex Medina y Ty Ross trabajan en el restaurante Bravo en el centro de Manchester. Ellos decidieron servir un mix de culturas, incluyendo un ícono de su cultura “nuyorriqueña” – el clásico hot dog.

Lau Guzmán / NHPR Alex Medina (izquierda) y Ty Ross (derecha) posan para una foto en su stand en el primer festival Latino Vibe en Manchester el sábado 12 de septiembre de 2026.

“En cuanto nos enteramos de que iban a organizar el festival, me anoté enseguida”, dijo Medina en inglés. “Yo dije, ‘Hey, quiero participar, quiero ser parte de eso’. Es mi cultura también, entonces es algo que me enorgullece traer al restaurante y para demostrar lo que podemos hacer”.

Para otros, como la estudiante de secundaria de Manchester Mariana Hernández, el festival fue una oportunidad de celebrar su herencia.

Lau Guzmán / NHPR News Mariana Hernández lleva con orgullo su herencia puertorriqueña en el primer festival Latino Vibe en Manchester, el sábado 12 de septiembre de 2026.

“Me alegra mucho ver a todos reunidos como una familia. Realmente me da mucha alegría”, dijo ella en inglés. “Y ver a todos aquí unidos,hace que sienta que las cosas están mejorando”.

Después de un día completo de comida, música y comunidad, los organizadores dicen que esperan repetir el evento el próximo año.

Traducción de Maria Aguirre