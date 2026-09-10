Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Latino Vibe Festival, Biketemberfest

Después de la responsabilidad (el voto), viene la diversión (el fin de semana).

Te compartimos algunas ideas de planes para disfrutar en familia este fin de semana. Si vas al Latino Vibe Festival, pasa a saludar a Lau y Daniela.

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Laconia Biketemberfest desde el viernes 11 hasta domingo 13 de septiembre en Lakeside Avenue. Música en vivo, motocicletas, y shows de The Big House y The Wreck Yard .(Gratis) Más información.

desde el viernes 11 hasta domingo 13 de septiembre en Lakeside Avenue. Música en vivo, motocicletas, y shows de y .(Gratis) Kid’s Music Fest el sábado 12 de septiembre de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. en el New Hampshire State House Lawn en Concord. Hay varios shows de música infantil y una competencia de escritura de canciones. (Gratis). Más detalles.

el sábado 12 de septiembre de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. en el New Hampshire State House Lawn en Concord. Hay varios shows de música infantil y una competencia de escritura de canciones. (Gratis). River Valley Artisans & Cruise-In Festival desde el sábado 12 hasta domingo 13 de septiembre. El festival anual presenta obras de arte y una exposición de coches clásicos. (Gratis) Más información.

desde el sábado 12 hasta domingo 13 de septiembre. El festival anual presenta obras de arte y una exposición de coches clásicos. (Gratis) El Festival de Mariscos de Hampton comienza el viernes 11 de septiembre y dura todo el fin de semana. Las festividades incluyen música en vivo, una rifa de motocicletas y (por supuesto) muchos mariscos. Habrá parqueo gratuito y servicio de shuttle. (Gratis) Más detalles .

comienza el viernes 11 de septiembre y dura todo el fin de semana. Las festividades incluyen música en vivo, una rifa de motocicletas y (por supuesto) muchos mariscos. Habrá parqueo gratuito y servicio de shuttle. (Gratis) . Latino Vibe Festival el sábado 12 de septiembre desde el mediodía hasta las 9 p.m. en el Veteran’s Memorial Park en Manchester. Habrá música en vivo, puestos de comida y una pista de baile llena de energía. (Gratis). Más información .

el sábado 12 de septiembre desde el mediodía hasta las 9 p.m. en el Veteran’s Memorial Park en Manchester. Habrá música en vivo, puestos de comida y una pista de baile llena de energía. (Gratis). . Londonderry Pride, el sábado 12 de septiembre, desde el mediodía hasta las 4 p. m., en el Town Common. Es el primer festival del orgullo LGBTQ+ para toda la comunidad, que contará con actuaciones en vivo, vendedores y puestos de información y recursos. (Gratis). Más detalles. Próxima semana en Massachusets:



El Dear Summer Tour pasará por East Boston en honor al Hispanic Heritage Month, el miércoles 16 de septiembre a las 6:30 p.m. El grupo se reunirá en la cafetería Aloe Natural (256 Marginal Build 16) para comenzar una corrida comunitaria de 3 millas. Recomiendan llevar la bandera de tu país. (Gratis). Más información .

pasará por East Boston en honor al Hispanic Heritage Month, el miércoles 16 de septiembre a las 6:30 p.m. El grupo se reunirá en la cafetería Aloe Natural (256 Marginal Build 16) para comenzar una corrida comunitaria de 3 millas. Recomiendan llevar la bandera de tu país. (Gratis). Caminata con los Pajaritos de Latino Outdoors Boston el domingo 20 de septiembre a las 10 a.m. en Saugus, MA. El sendero es para principiantes, accesible y para todas las edades. (Gratis). Registro y detalles.