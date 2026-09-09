Resultados Elecciones Primarias 2026. Nottingham vota por moratorio sobre centro de datos.

A continuación, lee las noticias del miércoles 9 de septiembre de 2026

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Resultados de las Elecciones Primarias 2026: Shaheen vencedora en contienda demócrata del 1.er Distrito, DiLorenzo gana la primaria republicana; Pappas y Sununu logran victorias contundentes para el Senado de EE.UU.

Ayer fueron las elecciones primarias en New Hampshire, y estos fueron los resultados:

Stefany Shaheen superó por poco a Maura Sullivan para asegurar una victoria en la primaria Demócrata en el 1er Distrito del Congreso del estado.

Esta mañana, la Associated Press reportó que Shaheen obtuvo el 37% del voto, y Sullivan el 35%.

Shaheen se enfrenta a Anthony DiLorenzo en noviembre. El candidato primerizo para la oficina política ganó la primaria para el 1er Distrito Republicano con más de 20 puntos porcentuales, mucho más de lo que las encuestas pronosticaron.

Lau Guzmán / NHPR Snoopy en las urnas en Manchester el 8 de septiembre de 2026.

La congresista Demócrata Maggie Goodlander y la republicana Lily Tang Williams se enfrentarán nuevamente en la elección general de noviembre en el 2do Distrito del Congreso de New Hampshire, ya que ambas aseguraron victorias sólidas en sus respectivas elecciones primarias ayer martes.

Goodlander, quien busca un segundo mandato en el Congreso, venció al Representante de la Cámara estatal Paige Beauchemin.

Williams, quien está en su tercer intento para un puesto en el 2do Distrito, se impuso a Victor Orlando, un candidato primerizo de Hudson propietario de una empresa de techado.

El Demócrata Chris Pappas venció a la progresista Karishma Manzur y se enfrentará en noviembre a John E. Sununu, que fue senador del 2003 a 2009. Sununu venció a Scott Brown, también un ex-senador. Sununu tiene el respaldo del presidente Trump.

El día de las elecciones es el 3 de noviembre.

Revisa más resultados en NHPR.ORG

Los votantes de Nottingham aprueban abrumadoramente una moratoria sobre los centros de datos.

En Nottingham, los votantes aprobaron una moratoria de un año para la construcción de un centro de datos en el pueblo.

Los residentes dijeron que el asunto ha sido una prioridad en el pueblo, uniendo a personas con diferentes puntos de vista políticos. Como Denise y Jim Meltcalf. Ellos votaron por el moratorio en los centros de datos el martes, y acordaron en otro asunto también: reemplazar a la actual gobernadora Kelly Ayotte.

Jim dijo que le "gustaría sacar a Kelly", y Denise que también, "Aunque votamos por partidos opuestos, ese sigue siendo nuestro objetivo".

Denise dijo que ella quería más para prevenir que los centros de datos lleguen al pueblo, y Jim dijo que quería mantener el sentimiento tradicional en Nottingham.

El municipio empezó a abordar el tema después de que un desarrollador local presentara, en mayo, un plan ya descartado de construir un centro de datos.

La IA no ha afectado tanto al mercado laboral en NH, según análisis

Un nuevo análisis descubrió que la inteligencia artificial ha tenido un impacto mínimo en el mercado laboral de New Hampshire.

A nivel nacional, la adopción formal de la inteligencia artificial o IA está mayormente concentrada entre las compañías grandes, pero según el Instituto de Política Fiscal de New Hampshire, los datos recientemente disponibles no han demostrado que la IA está haciendo una gran diferencia en el mercado laboral aquí.

Esto ocurre porque son los pequeños negocios los que han permitido el crecimiento de trabajo aquí en el estado, y ellos no han adoptado significativamente la IA en sus operaciones.

Sin embargo, un reporte de la oficina de Seguridad Laboral del estado a comienzos del año identificó algunos trabajos que podrían ser afectados por la IA en el futuro.

Los recepcionistas, asistentes administrativos y empleados de nómina en New Hampshire son vulnerables a perder sus trabajos ante la IA. También podría reducir la contratación de puestos de nivel inicial… unos que tradicionalmente quedan para trabajadores jóvenes que comienzan sus carreras y buscan experiencia.

Esto también pasa en NH:

El Departamento de Salud y Servicios Humanos le está diciendo al público que se vacune contra los virus respiratorios de la temporada, incluyendo la gripe, RSV y COVID-19.

El departamento dijo que las vacunas están disponibles a nivel estatal, y deberían ser cubiertas por seguros.

Los funcionarios de salud recomiendan a cualquiera de 6 años o más a ponerse la vacuna de la gripe, y la vacuna de COVID-19 actualizada, especialmente las personas que están en mayor riesgo de enfermedades severas. Esto incluye infantes y niños jóvenes, adultos mayores, embarazadas, y personas con condiciones crónicas de salud.