Ayotte se opone a un posible centro de datos de Bow. Demanda contra Concord Housing Authority.

A continuación, lee las noticias del jueves 3 de septiembre de 2026

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Ayotte se opone a un posible centro de datos de Bow y planea proponer una moratoria a nivel estatal.

La gobernadora Kelly Ayotte habló en contra de un posible centro de datos a hiperescala en Bow en la reunión del consejo ejecutivo el miércoles. Se reporta que ella está planeando una moratoria estatal.

New Hampshire actualmente no tiene centros de datos a hiperescala, aquellos que son instalaciones masivas que apoyan a la Inteligencia Artificial. Y la gobernadora Kelly Ayotte dice que quiere que se queden así.

Esta semana, los funcionarios estatales y locales dijeron que se ha hablado de construir un gran centro de datos en Bow. La gobernadora dijo que el estado no tiene el suministro de energía necesario.

"Los centros de datos consumen una enorme cantidad de energía. Hablé con el director de ISO New England al respecto y confirmé que, en realidad, esto no es sostenible, no solo en New Hampshire, sino en toda New England en términos de costos energéticos", dijo Ayotte.

Ella dijo que planea incluir una probable moratoria multianual en la sección de políticas de su presupuesto del próximo año. Lo más temprano que entraría en vigor sería julio de 2027.

El Consejo Ejecutivo aprobó un aumento salarial temporal para el YDC para combatir escasez de personal

El Consejo Ejecutivo aprobó un aumento salarial temporal ayer miércoles, para el personal del centro de detención juvenil del estado.

Los funcionarios esperan que esto ayude con la escasez de personal.

Actualmente, los consejeros juveniles y los oficiales de libertad condicional para menores son forzados a trabajar sobretiempo para cubrir vacantes en el Centro de Servicios Juveniles Sununu. Esto está creando preocupaciones de seguridad, según la Comisionada de Salud, Lori Weaver, cuya agencia supervisa la instalación.

El Consejo Ejecutivo aprobó una alza del cinco por ciento durante un año, este miércoles. Esto le costará al estado alrededor de 1 millón de dólares.

Weaver dijo que su agencia podría necesitar preguntarle a la Legislatura hacer alzas permanentes o encontrar otra manera de que la instalación cuente con el personal completo.

El Centro Sununu ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor este año, tras las lesiones sufridas por el personal y los jóvenes, y el presunto uso de sujeciones ilegales.

Concord Housing Authority instaló sensores de alta tecnología en las viviendas de alquiler. Una demanda alega que se trata de vigilancia.

Una agencia pública de vivienda en Concord está enfrentando una demanda de sus propios inquilinos, después de que instalara sensores de alta tecnología en los departamentos de las personas.

La Concord Housing Authority instaló los dispositivos, hechos por una compañía llamada Minut [minute], supuestamente, para reprimir las quejas por fumar y por ruido.

Pero la demanda colectiva alega que los dispositivos son capaces de rastrear el movimiento, los niveles de decibelios e incluso el número de personas dentro de un apartamento, en tiempo real.

El caso fue presentado por la ACLU y la New Hampshire Legal Assistance.

La Concord Housing Authority aún no comenta al respecto.

Manchester no tuvo ninguna muerte por sobredosis este pasado agosto, no pasa desde 2015

La ciudad de Manchester alcanzó un hito positivo el mes pasado en la actual crisis de opioides: agosto fue el primer mes sin muertes alegadamente causadas por sobredosis desde 2015.

Esto según un comunicado de prensa del alcalde Jay Ruais. Las muertes por sobredosis han estado en descenso en Manchester desde 2022, después de llegar a un máximo en 2016 de 90 muertes. Pero los funcionarios advirtieron que la crisis de los opioides sigue siendo una amenaza a la salud pública.

Si buscas tratamiento para el desorden de abuso de sustancia, contacta al 211 para ser conectado al programa de NH Doorway.

Esto también pasa en NH:

La compañía de biotecnología United Therapeutics ha comprado un terreno donde había una cervecería Anheuser-Busch en Merrimack por 47 millones de dólares.

Manchester Ink Link reporta que la propiedad abarca casi 300 acres junto a la carretera Daniel Webster. La instalación tenía una valoración municipal de 35 millones de dólares y generaba más de 780 mil dólares anuales en impuestos sobre la propiedad.

United Therapeutics, con base en Maryland, dice que atraerá cientos de trabajos bien pagados a la región. La compañía actualmente opera en una instalación en Manchester.