Mejora la salud mental en estudiantes de NH, según encuesta. ACLU demanda Policía Estatal de NH.

A continuación, lee las noticias del lunes 31 de agosto de 2026

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Los indicadores de salud mental han mejorado en la comunidad de estudiantes de NH, según encuesta

Una encuesta realizada a estudiantes de secundaria en New Hampshire demuestra un descenso en el consumo de alcohol, tabaco y depresión entre los estudiantes. Los resultados de la llamada Encuesta de Comportamiento de Riesgo de la Juventud, son utilizados para identificar los principales problemas de salud pública que enfrentan los estudiantes.

El estado presenció un aumento de problemas de salud mental en la juventud durante la pandemia de COVID-19. Los resultados de la encuesta publicada el martes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos indican que las cosas han mejorado.

El porcentaje de estudiantes que reportaron haberse sentido persistentemente tristes ha bajado un 10% desde 2012. El estado vio el mismo descenso en el porcentaje de estudiantes que dijeron haber considerado el suicidio.

Casi la mitad de estudiantes que participaron dijeron que han escrito o enviado un correo mientras manejan, y el 75% de estudiantes dijeron que pasaron tres o más horas en el celular u en otro aparato electrónico al día.

Participaron más de once mil estudiantes de New Hampshire en la encuesta.

La ACLU demanda a la Policía Estatal de NH por el acceso a los registros públicos del acuerdo con ICE.

La ACLU de New Hampshire está demandando a la Policía Estatal por no cumplir con la ley de Derecho al Saber del estado.

La demanda presentada es en contra del Departamento de Seguridad de NH, la agencia madre de la policía estatal.

La ACLU solicitó récords vinculados a la sección del acuerdo 287g de la Policía Estatal, la cual dirige a las patrullas estatales a asistir al cumplimiento de la ley migratoria federal. La demanda de la ACLU argumenta que la Policía Estatal falló en responder de manera oportuna.

Henry Klementowicz es el director legal adjunto de la ACLU de New Hampshire.

“Cuando solicitamos documentos... el tiempo puede ser crucial... y cuando el gobierno tarda demasiado y la información que recibimos está desactualizada, entonces se complica la defensa que estamos intentando realizar”, dijo Klementowicz.

26 departamentos locales de la policía en New Hampshire también han firmado acuerdos 287g con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En un comunicado a NHPR, la oficina de la Fiscalía General dice que, traduzco y cito, “Revisaremos los documentos de la denuncia y responderemos ante el tribunal según corresponda”.

Aeropuerto Logan de Boston anuncia meses de retrasos por construcción de pista

Esperen retrasos en vuelos llegando y saliendo del Aeropuerto Logan en Boston por los próximos dos meses y medio, ya que una de las pistas principales estará cerrada por obras.

WBUR reporta para el New England News Collaborative que este cierre es parte de un proyecto continuo de seguridad para extender ambos caminos de la Pista 9/27, lo que le brinda a los aviones más espacio en una emergencia para que no aterricen en el Puerto de Boston.

Sarah Dennechuck, Subdirectora de Proyectos de Aeródromos en Logan, dice que este “es un proyecto muy complejo. Básicamente, se trata de construir un tablero de puente sobre el agua que soporta cargas pesadas de aeronaves, y lo estamos haciendo en dos periodos de 75 días”.

Agregó que la construcción del año pasado ayudó a prepararse para este año.

“Creo que hemos hecho un buen trabajo para mitigar la mayoría de esos retrasos, y creo que hemos aprovechado algunas de las lecciones aprendidas el año pasado, incluso de las aerolíneas…”, dijo.

El trabajo debería estar listo unas semanas antes de Thanksgiving.

La Administración de Control de Drogas de EE.UU. abrió un laboratorio en Londonderry

Abrió un nuevo laboratorio forense de $50 millones de dólares para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) en Londonderry esta semana.

Es uno de los ocho laboratorios de la DEA en el país, y servirá para las investigaciones de la policía local, estatal y federal, en New England y del norte de New York.

Anteriormente, las muestras tenían que transportarse por tierra hasta la ciudad de New York y de vuelta, lo cual los oficiales decían que retrasaba las investigaciones.

La instalación espera procesar 20,000 muestras al año, especialmente enfocadas en huellas dactilares y sustancias que podrían contener fentanilo y otras drogas sintéticas.

Esto también pasa en NH:

La Rama Judicial de New Hampshire está implementando un nuevo portal en línea para la consulta de casos.

El sistema, llamado Lucie, reemplaza una herramienta en línea virtual que se consideraba obsoleta y tenía capacidades de búsqueda limitadas.

El nuevo servicio permite consultar los casos disponibles de la Corte Superior y algunos expedientes judiciales a nivel de distrito. No incluye casos de menores ni otros casos confidenciales.

El costo de Lucie, de $280,000, fue cubierto por una subvención federal de estímulo económico por COVID-19.