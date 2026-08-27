Cómo disfrutar del fin de semana en NH: De regreso a clases, ArtCity Nashua.
Nashua despide el verano con exposiciones de arte en las calles, y Concord con un festival de música para toda la familia. El fin de semana está lleno de eventos animados por todo el estado.
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Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.
- 4to evento anual de cortes de pelo gratuitos de regreso a clases el domingo 30 de agosto de 11 a.m. a 5 p.m. en Get Faded Barbershop en Manchester. (Gratis) Más información.
- Exposición de arte de Greeley Park el sábado 29 y domingo 30 de agosto en 100 Concord Street en Nashua. (Asistir es gratis, artículos a la venta). Más información.
- ArtCity Nashua el sábado 29 de agosto de 12 p.m. a 8 p.m. en el Heritage Rail Trail de Nashua. De la mano de artistas locales, este evento busca darle vida y color al vecindario con un día completo de arte, danza, música en vivo y talleres gratuitos, actividades para toda la familia y más. (Gratis) Más información.
- Family Music Festival desde el mediodía hasta las 4 p.m. el sábado 29 de agosto en Concord Community Music School. Habrá de todo un poco: “Zoológico de Instrumentos”, presentación en vivo de Krimson Krewe, puestos de comida, pintacaritas y manualidades. (Gratis) Más información.
- North Country Moose Festival empieza el viernes 28 de agosto en Colebrook y continúa hasta el sábado 29 de agosto en Canaan, Vermont. Hay concurso de imitación de llamadas de alce, degustación de jarabe de arce y hasta un stand de NHPR. (Gratis) Más información.
- Lila Dance Festival desde el mediodía hasta las 8 p.m. el sábado 29 de agosto en Rochester Commons Park. Disfruta de las actuaciones de compañías de danza profesionales de toda New England. (Gratis). Más detalles.
- Monster Hunt el sábado 29 de agosto de 11 a.m. a 1 p.m. en el centro de Manchester. Busca los “monster medallions” hechos a mano escondidos por Elm Street y luego dirígete a Studio 550 para intercambiar tu hallazgo por un monstruo de arcilla y crear tu propia obra de arte. Hay una mini búsqueda para niños menores de 5 años, además de cerámica, manualidades, etc. (Gratis). Más detalles.