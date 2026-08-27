Cómo disfrutar del fin de semana en NH: De regreso a clases, ArtCity Nashua.

Nashua despide el verano con exposiciones de arte en las calles, y Concord con un festival de música para toda la familia. El fin de semana está lleno de eventos animados por todo el estado.

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4to evento anual de cortes de pelo gratuitos de regreso a clases el domingo 30 de agosto de 11 a.m. a 5 p.m. en Get Faded Barbershop en Manchester. (Gratis) Más información .

el domingo 30 de agosto de 11 a.m. a 5 p.m. en en Manchester. (Gratis) . Exposición de arte de Greeley Park el sábado 29 y domingo 30 de agosto en 100 Concord Street en Nashua. (Asistir es gratis, artículos a la venta). Más información.

el sábado 29 y domingo 30 de agosto en 100 Concord Street en Nashua. (Asistir es gratis, artículos a la venta). ArtCity Nashua el sábado 29 de agosto de 12 p.m. a 8 p.m. en el Heritage Rail Trail de Nashua. De la mano de artistas locales, este evento busca darle vida y color al vecindario con un día completo de arte, danza, música en vivo y talleres gratuitos, actividades para toda la familia y más. (Gratis) Más información.

el sábado 29 de agosto de 12 p.m. a 8 p.m. en el Heritage Rail Trail de Nashua. De la mano de artistas locales, este evento busca darle vida y color al vecindario con un día completo de arte, danza, música en vivo y talleres gratuitos, actividades para toda la familia y más. (Gratis) Family Music Festival desde el mediodía hasta las 4 p.m. el sábado 29 de agosto en Concord Community Music School. Habrá de todo un poco: “Zoológico de Instrumentos”, presentación en vivo de Krimson Krewe, puestos de comida, pintacaritas y manualidades. (Gratis) Más información.

desde el mediodía hasta las 4 p.m. el sábado 29 de agosto en Concord Community Music School. Habrá de todo un poco: “Zoológico de Instrumentos”, presentación en vivo de Krimson Krewe, puestos de comida, pintacaritas y manualidades. (Gratis) North Country Moose Festival empieza el viernes 28 de agosto en Colebrook y continúa hasta el sábado 29 de agosto en Canaan, Vermont. Hay concurso de imitación de llamadas de alce, degustación de jarabe de arce y hasta un stand de NHPR. (Gratis) Más información.

empieza el viernes 28 de agosto en Colebrook y continúa hasta el sábado 29 de agosto en Canaan, Vermont. Hay concurso de imitación de llamadas de alce, degustación de jarabe de arce y hasta un stand de NHPR. (Gratis) Lila Dance Festival desde el mediodía hasta las 8 p.m. el sábado 29 de agosto en Rochester Commons Park. Disfruta de las actuaciones de compañías de danza profesionales de toda New England. (Gratis). Más detalles.

desde el mediodía hasta las 8 p.m. el sábado 29 de agosto en Rochester Commons Park. Disfruta de las actuaciones de compañías de danza profesionales de toda New England. (Gratis). Monster Hunt el sábado 29 de agosto de 11 a.m. a 1 p.m. en el centro de Manchester. Busca los “monster medallions” hechos a mano escondidos por Elm Street y luego dirígete a Studio 550 para intercambiar tu hallazgo por un monstruo de arcilla y crear tu propia obra de arte. Hay una mini búsqueda para niños menores de 5 años, además de cerámica, manualidades, etc. (Gratis). Más detalles.